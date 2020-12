Δέσποινα Βανδή: Μας δείχνει πώς στόλισε το σπίτι της για τα Χριστούγεννα [βίντεο]

Σε χριστουγεννιάτικο mood μπήκε και η Δέσποινα Βανδή το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η τραγουδίστρια και κριτής του J2US, παρά τις αυξημένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις, βρήκε χρόνο όχι μόνο να στολίσει το σπίτι της για να Χριστούγεννα αλλά και να μπει στην κουζίνα και να φτιάξει λαχταριστούς κουραμπιέδες.

Ετσι αρχικά η Δέσποινα Βανδή, που είναι πολύ δραστήρια στο Instagram, μοιράστηκε ένα βίντεο όπου φορώντας τις πιτζάμες της χόρεψε το All I Want For Christmas φτιάχνοντας κουραμπιέδες.

Το βράδυ της Κυριακής όμως απολαμβάνοντας την παρέα του κολλητού Δημήτρη Γαλάνη, ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο έδειξε τον στολισμό του σπιτιού της για τα Χριστούγεννα.

Δείτε πως στόλισε η Δέσποινα Βανδή το σπίτι της για τα Χριστούγεννα:

Aπόλαυσε ένα υπέροχο βράδυ, δίπλα στο αναμμένο τζάκι.