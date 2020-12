Η Δέσποινα Βανδή και η κόρη της, Μελίνα, τραγουδούν μαζί Lady Gaga [βίντεο]

Η Μελίνα Νικολαΐδη φαίνεται πως έχει κληρονομήσει πολλά από τα χαρίσματα της μητέρας της, Δέσποινας Βανδή.

Ενα από αυτά είναι η αίσθηση του στιλ και σίγουρα και σίγουρα το ταλέντο της στο τραγούδι.

Το πρώτο αποδεικνύεται σε κάθε της εμφάνιση στο πλευρό της Δέσποινας Βανδή ενώ το δεύτερο φαίνεται από κάποιες αναρτήσεις της Δέσποινας Βανδή στο Instagram.

Ετσι λοιπόν τα ξημερώματα του Σαββάτου, μετά το τέλος του J2US , η Δέσποινα Βανδή και η Μελίνα τραγούδησαν στο σπίτι τους και το μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Συγκεκριμένα, ερμήνευσαν το Always Remember Us This Way της Lady Gaga από την ταινία A star is born, με τη Δέσποινα Βανδή να δίνει ένα τρυφερό φιλί στην Μελίνα στο τέλος του βίντεο.

Δείτε τη Δέσποινα Βανδή να τραγουδάει με τη Μελίνα:

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που μητέρα και κόρη τραγουδούν μαζί στο Instagram.