Γιατί όλοι κολλάνε με τα μουσικά ντοκιμαντέρ στο Netflix -Τρομερές ιστορίες, το top-10 - iefimerida.gr

Το Netflix είναι γεμάτο από ενδιαφέροντα μουσικά ντοκιμαντέρ. Παρακάτω, παραθέτουμε 10 από αυτά.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται ταινίες για τους Notorious B.I.G., τους Metallica και τη Nina Simone.

«Biggie: I Got a Story to Tell» (2021)

Το «Biggie: I Got a Story to Tell» προσφέρει μια εναλλακτική ματιά στη ζωή του αείμνηστου ράπερ The Notorious B.I.G. μέσα από σπάνιο υλικό και συνεντεύξεις με την οικογένεια και τους φίλους του.

Η Ellen E Jones του Guardian επαίνεσε το ντοκιμαντέρ επειδή παρακάμπτει το ήδη πολυσυζητημένο θέμα του θανάτου του ράπερ από πυροβολισμούς το 1997 και αντ' αυτού προσφέρει μια «συγκινητική ιστορία ζωής».

«Quincy» (2018)

Το βιογραφικό ντοκιμαντέρ παρακολουθεί τη ζωή και την καριέρα του θρυλικού μουσικού παραγωγού Κουίνσι Τζόουνς, σε σκηνοθεσία της κόρης του, Ρασίντα Τζόουνς.

Έχοντας συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τους Frank Sinatra, Michael Jackson, Ray Charles και Donna Summer, ο Quincy Jones θεωρείται ευρέως ως ένας από τους πιο θρυλικούς μουσικούς παραγωγούς όλων των εποχών.

Πρόκειται για μια μοναδική ματιά στη ζωή του και ιστορίες από την ξεχωριστή καριέρα του.

«Wham!» (2023)

Από τη γνωριμία τους ως παιδιά μέχρι την κατάκτηση της Αμερικής, το μουσικό ντοκιμαντέρ του Netflix, «Wham!», εξιστορεί την άνοδο του ομώνυμου εμβληματικού βρετανικού ποπ ντουέτου.

Το Forbes περιέγραψε το ντοκιμαντέρ, το οποίο παραδίδεται κυρίως μέσα από ένα μείγμα αρχειακού υλικού και συνεντεύξεων με τον Τζορτζ Μάικλ και τον Άντριου Ρίντγκλεϊ, ως μια «συγκινητική ιστορία» για «δύο φίλους που κυνηγούν το όνειρό τους».

«Lewis Capaldi: Πώς Νιώθω Τώρα» (2023)

Ένα συγκινητικό, αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ για την πορεία του Λούις Καπάλντι, από το viral βίντεο που έκανε ως φιλόδοξος έφηβος, μέχρι στην υποψηφιότητά του για Grammy.

Το «Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now» παρέχει μια ματιά στα παρασκήνια της ζωής και της δημιουργικής διαδικασίας του Βρετανού μουσικού Lewis Capaldi. Συγκεκριμένα, η ταινία ρίχνει φως στο ταξίδι του Capaldi με το σύνδρομο Tourette.

Ο Chris Azzopardi των New York Times επαίνεσε την ταινία επειδή κατάφερε να «ξεφύγει από τις περισσότερες διαφημιστικές παγίδες του είδους της» και να χτυπήσει «μια πιο ουσιαστική νότα από άλλα ντοκιμαντέρ για ποπ σταρ».

«Διομέδες Ντίας: Το Είδωλο, το Μυστήριο και η Τραγωδία» (2022)

Το «Broken Idol: The Undoing of Diomedes Diaz» καταγράφει την άνοδο και την πτώση ενός από τους πιο σεβαστούς τραγουδιστές της Κολομβίας, του Diomedes Díaz.

Μέσα από ένα μείγμα συνεντεύξεων και αρχειακού υλικού, η ταινία ξετυλίγει την πολυπλοκότητα της ταραχώδους ζωής του Ντίαζ, συμπεριλαμβανομένων των αγώνων του με τον εθισμό στα ναρκωτικά και την καταδίκη του σε σχέση με τον ύποπτο θάνατο ενός θαυμαστή στο σπίτι του το 1997.

«Τι συνέβη, κυρία Σιμόν;» (2015)

Με ηχογραφήσεις που ακούγονται για πρώτη φορά, σπάνιο υλικό και τα πιο γνωστά της τραγούδια, είναι η ιστορία της θρυλικής τραγουδίστριας και ακτιβίστριας, Νίνα Σιμόν.

Το «What Happened, Miss Simone?» ανατρέχει στη μουσική καριέρα της σπουδαίας Nina Simone, στη συμμετοχή της στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα και στην απόφασή της να μετακομίσει στη Λιβερία το 1974.

Ο Graeme Tuckett του Stuff περιέγραψε το ντοκιμαντέρ ως μια «φλογερά έξυπνη, λεπτή και διορατική κατάδυση στη ζωή της γυναίκας που γεννήθηκε ως Eunice Waymon και στο ταξίδι της στο γκόσπελ, την κλασική μουσική, την τζαζ και τα μπλουζ».

«Miles Davis: Birth of the Cool» (2019)

Ξετυλίξτε τη «μυθολογία» του Μάιλς Ντέιβις και μάθετε την αληθινή ιστορία για τον θρύλο της τζαζ μέσα από αδημοσίευτο υλικό και συνεντεύξεις επωνύμων.

Χρησιμοποιώντας τον ίδιο τίτλο με το διάσημο άλμπουμ του 1957, το «Miles Davis: Birth of the Cool», το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την οικογένεια, τους φίλους και τους συγχρόνους του Miles Davis να προβληματίζονται για τη ζωή και την κληρονομιά του ως θρύλου της τζαζ.

Το 2021, το ντοκιμαντέρ κέρδισε δύο βραβεία Emmy: εξαιρετικό ντοκιμαντέρ τέχνης και πολιτισμού και εξαιρετικός ήχος.

«Θα κοιμηθώ Όταν Πεθάνω» (2016)

Ο σούπερ σταρ παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής DJ Στιβ Αόκι, εξετάζει την κινητήρια δύναμη πίσω από την καριέρα του: τον φιλόδοξο και ριψοκίνδυνο Ιαπωνοαμερικανό πατέρα του, ιδρυτή των εστιατορίων Benihana, Ρόκι Αόκι.

Η Tribeca Film περιέγραψε το «I'll Sleep When I'm Dead» ως «ένα ενεργητικό και γρήγορο βιογραφικό ντοκιμαντέρ που εξετάζει την ιστορία πίσω από έναν από τους πιο παραγωγικούς και γνωστούς DJ που εργάζονται σήμερα».

«ReMastered: Η Διπλή Δολοφονία του Σαμ Κουκ» (2019)

Παρότι ο Σαμ Κουκ έγινε διάσημος ως τραγουδιστής της σόουλ, οι απόψεις του για τα ατομικά δικαιώματα, ίσως να οδήγησαν στον πρόωρο θάνατό του σε ηλικία 33 ετών.

Το «ReMastered: The Two Killings of Sam Cooke» παρέχει μια ολοκληρωμένη ματιά στις μυστηριώδεις συνθήκες γύρω από τη δολοφονία του θρυλικού τραγουδιστή της σόουλ Sam Cooke, συμπεριλαμβανομένης της αυξανόμενης συμμετοχής του στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα πριν από τη δολοφονία του.

«Για μια τόσο σχετικά σύντομη διάρκεια, το Re-Mastered: The Two Killings of Sam Cooke κάνει υποδειγματική δουλειά στη διερεύνηση της διπλής θέσης στην οποία παραπέμπει ο τίτλος του», έγραψε ο κριτικός Patrick Nabarro για το ντοκιμαντέρ.

«Metallica: Some Kind of Monster» (2004)

Η συλλογή περιλαμβάνει το γνωστό, βραβευμένο ντοκιμαντέρ για τους Metallica και μια ταινία που ακολουθεί την πορεία του επιτυχημένου συγκροτήματος, 10 χρόνια μετά.

Το «Metallica: Some Kind of Monster» προσφέρει στους θεατές μια ματιά σε μια από τις πιο ταραχώδεις περιόδους στην ιστορία των θρύλων του heavy metal Metallica, καταγράφοντας τη μάχη του frontman James Hetfield με τον αλκοολισμό και την αποχώρηση του μπασίστα Jason Newsted, ενώ προσπαθούσαν να ηχογραφήσουν το όγδοο στούντιο άλμπουμ τους, «St. Anger».

Ο Owen Gleiberman του Entertainment Weekly το αποκάλεσε «ένα από τα πιο αποκαλυπτικά ροκ πορτρέτα που έγιναν ποτέ».