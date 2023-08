Θέλετε να ζήσετε ως τα 100; Απλά μαθήματα μακροζωίας στη νέα σειρά του Netflix - iefimerida.gr

Οι «Γαλάζιες Ζώνες» -τα μέρη στον κόσμο όπου οι άνθρωποι τείνουν να ζουν περισσότερο -είναι το θέμα μιας νέας σειράς του Netflix που επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των διδαγμάτων από τις περιοχές αυτές για τη μακροζωία.

Στη σειρά 4 επεισοδίων "Live to 100: Secrets of the Blue Zones" (που προβάλλεται τώρα στο Netflix), ο Dan Buettner, ο best seller εξερευνητής και συγγραφέας που μελετά τις Γαλάζιες Ζώνες για περισσότερα από 20 χρόνια, ταξιδεύει τους θεατές σε περιοχές με τον υψηλότερο αριθμό που έχουν πατήσει τα 100, ή ανθρώπων που ζουν μέχρι τα 100: την Οκινάουα της Ιαπωνίας, τη Σαρδηνία της Ιταλίας, την Ικαρία της Ελλάδας, τη Νικόγια της Κόστα Ρίκα και τη Λόμα Λίντα της Καλιφόρνια.

Μακροζωία: Τα 5 μυστικά των ανθρώπων στις Μπλε Ζώνες που ζουν μέχρι τα 100

Μπαίνοντας στα σπίτια τους και μέσα από συνεντεύξεις με τον Buettner, οι θεατές μαθαίνουν για τη διατροφή των ανθρώπων αυτών και άλλες πτυχές του τρόπου ζωής τους που ακολουθούν καθημερινά και επηρεάζουν θετικά την υγεία τους.

Οι τέσσερις αρχές που φαίνεται να ακολουθούν οι άνθρωποι στις Μπλε Ζώνες είναι οι εξής: Η συνετή διατροφή, η σωματική κίνηση, η κοινωνικότητα και η ύπαρξη ενός σκοπού ή μιας προοπτικής.

«Η ουσία των Μπλε Ζωνών είναι ότι οι άνθρωποι ζουν πολύ καιρό όχι εξαιτίας εσκεμμένων πράξεων - δεν κάνουν δίαιτα, δεν ακολουθούν προγράμματα άσκησης, δεν παίρνουν συμπληρώματα», δήλωσε ο Buettner στο CBS News. «Δεν επιδιώκουν την καλή υγεία, σε αντίθεση με ότι κάνουν οι άνθρωποι στην Αμερική όπου πιστεύουμε ότι η υγεία είναι κάτι που πρέπει να επιδιώκεται».

Αντίθετα, στις Μπλε Ζώνες, η υγεία απορρέει από τον συνολικό τρόπο ζωής τους, λέει.

«Πηγάζει από τη σωστή διαμόρφωση του περιβάλλοντός σας και στις Γαλάζιες Ζώνες το περιβάλλον διαμορφώνεται φυσικά», λέει, προσθέτοντας ότι αυτός είναι ένας τρόπος ζωής που μπορεί να ακολουθηθεί ανεξάρτητα από την ηλικία σας.

«Ξεκινώντας σε οποιαδήποτε ηλικία θα σας κάνει να ζήσετε περισσότερο», λέει. «Στην ηλικία των 60 ετών, θα μπορούσατε ενδεχομένως να προσθέσετε επιπλέον έξι χρόνια. Και στην ηλικία των 20 ετών, αν είστε άνδρας, θα μπορούσατε δυνητικά να προσθέσετε 13 επιπλέον χρόνια, αν ζείτε έναν τρόπο ζωής σαν αυτό στις Μπλε Ζώνες, σε αντίθεση με τον συνηθισμένο αμερικανικό τρόπο ζωής».

Στο τελευταίο του βιβλίο, «The Blue Zones: Secrets for Living Longer», ο Buettner εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στο πώς οι άνθρωποι μπορούν να διαμορφώσουν το περιβάλλον τους ώστε να ενθαρρύνουν ασυνείδητα πιο υγιεινές επιλογές, όπως ακριβώς και οι κάτοικοι των Μπλε Ζωνών.

«Παίρνουμε περίπου 220 αποφάσεις για το φαγητό την ημέρα. Μόνο το 10% από αυτές, περίπου 22, είναι συνειδητές- οι υπόλοιπες σχεδόν 200 είναι ασυνείδητες», εξηγεί ο Buettner. «Αυτό που αλλάζει ακολουθώντας την προσέγγιση των ανθρώπων στις Μπλε Ζώνες είναι ότι δεν χρειάζεται να προσπαθείτε να συγκεντρωθείτε στην πειθαρχία ή να χρησιμοποιήσετε το μυαλό σας για να ρυθμίσετε αυτές τις 20 αποφάσεις - η προσέγγισή μας είναι να σας βοηθήσουμε να ρυθμίσετε την κουζίνα σας και την κοινωνική σας ζωή έτσι ώστε αυτές οι 200 ασυνείδητες αποφάσεις να είναι ελαφρώς καλύτερες».

Σε συνέντευξή του στην Norah O'Donnell του CBS News νωρίτερα φέτος, ο Buettner μοιράστηκε συμβουλές πράσινων συνταγών για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Υπάρχουν περίπου 12 νέα μυστικά που μπορεί να μάθει κανείς από τη σειρά, λέει ο Buettner και αναφέρεται συγκεκριμένα στη Σιγκαπούρη, περιοχή την οποία αποκαλεί «Blue Zone 2.0».

«(Η Σιγκαπούρη) αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο άρρωστοι και ανθυγιεινοί όσο είμαστε ως έθνος», λέει. «Υπάρχουν άλλες οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες που έχουν τεράστια ποικιλομορφία και πολιτισμό και επιτυγχάνουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα στην υγεία».