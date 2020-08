Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει με μαγιό και στέλνει ένα δυνατό μήνυμα - «Να αγαπάτε το σώμα σας»

View this post on Instagram

Πηγαίνοντας για βουτιά ήθελα να σας πω τα εξής: -να αγαπάτε το σώμα σας -να φοράτε ο,τι μα ο,τι γουστάρετε -να μην αφήνετε κανέναν να σας κάνει να αισθάνεστε άβολα -η ομορφιά βρίσκεται μέσα μας -στο σώμα σας κρύβεται η ψυχή σας, φροντίστε την και απομακρύνεται τοξικούς ανθρώπους -δεν υπάρχει «τελειότητα» για να χαρακτηρίζουμε κάτι «ατελές» -χαμογελάστε.αγαπήστε.ονειρευτειτε. -διανύουμε μια δύσκολη κι επικίνδυνη περίοδο στον πλανήτη μας. Μην ασχολείστε με μικρότητες και μην αφήνετε άλλους να σας χαλάνε το κέφι. Δεν τα λέω σαν ειδική,τα λέω σαν παθούσα❤️ Η εμπειρία είναι η καλύτερη γνώση-γι αυτό αγαπήστε και απολαύστε την ζωή. Δεν ξέρουμε πότε θα πεθάνουμε,δεν ξέρουμε πως θα πεθάνουμε..ξέρουμε όμως ότι μέχρι να πεθάνουμε οφείλουμε να ζούμε. Ζήστε και μην μένετε σε ανούσια πράγματα. Αλλού βρίσκεται η ουσία. Καλημέρα κορίτσια και αγόρια μου 😍💕🌞