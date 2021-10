Δανάη Μιχαλάκη: Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση στον άντρα της -«Δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από πάνω σου» | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Περίπου τρεις μήνες έχουν συμπληρωθεί από την ημέρα που η Δανάη Μιχαλάκη και ο Γιώργος Παπαγεωργίου παντρεύτηκαν στη Σύρο.

Οι ταλαντούχοι ηθοποιοί ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και γιόρτασαν την αγάπη τους, κάνοντας ένα μεγάλο πάρτι δίπλα στη θάλασσα.

Από την αρχή της σχέσης τους έως σήμερα, η Δανάη Μιχαλάκη και ο Γιώργος Παπαγεωργίου έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους και αυτός είναι και ο λόγος που απέφυγαν να επικοινωνήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον γάμο τους. Πλέον, απολαμβάνουν τον έγγαμο βίο όμως δεν λείπουν οι τρυφερές αφιερώσεις στα social media.

Το πρωί της Τετάρτης, η Δανάη Μιχαλάκη θέλησε να κάνει μια πολύ τρυφερή ανάρτηση στο Instagram δημοσιεύοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία με τον Γιώργο Παπαγεωργίου. Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Άγριες Μέλισσες» κοιτάζει τρυφερά στα μάτια τον σύζυγό της, σημειώνοντας στη λεζάντα.

«Can't take my eyes off of you!», δηλαδή «Δεν μπορώ να πάω τα μάτια μου από πάνω σου».

Δείτε την ανάρτηση που έκανε η Δανάη Μιχαλάκη: