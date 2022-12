«Ήταν σαν να ήμουν σε ένα δωμάτιο με την Νταϊάνα» -Ο βιογράφος της πριγκίπισσας σχολιάζει το The Crown - iefimerida.gr

Όσα σχολίασε ο βιογράφος της Νταϊάνα για την ερμηνεία της Elizabeth Debicky ως «πριγκίπισσα του λαού» στο «The Crown».

Αν κάποιος, εκτός από την οικογένεια της πριγκίπισσας Νταϊάνα και τους στενούς της φίλους, μπορεί να μιλήσει για την ίδια και να καταλάβει τις κινήσεις και την ψυχοσύνθεση της αυτός είναι ο Andrew Morton - ο συγγραφέας του «Diana: Her True Story-In Her Own Words», της βιογραφίας-βόμβα του 1992 για την πριγκίπισσα της Ουαλίας, που αργότερα μάθαμε ότι ήταν στην πραγματικότητα περισσότερο αυτοβιογραφία. Ο ίδιος σχολίασε πως η Elizabeth Debicki, που υποδύεται την Νταϊάνα στην πέμπτη σεζόν του Netflix στο «The Crown», ήταν άριστη στον ρόλο της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην εκπομπή Good Morning Britain» του ITV ο συγγραφέας αφού είδε τον πέμπτο κύκλο του «The Crown» σχολίασε: «Ήταν σαν να βρισκόμαστε στο δωμάτιο με την Νταϊάνα. Η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι και η απεικόνιση της Νταϊάνα ήταν εκπληκτική. Δεν το λέω αυτό ελαφρά τη καρδία, αλλά αυτή η ερμηνεία αποδίδει πραγματικά την Νταϊάνα που γνώρισα για μερικά χρόνια στις αρχές της δεκαετίας του 1990». .

Φώτο:@thecrownnetflix

Ποια η σχέση του συγγραφέα με την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Η ιστορία του Morton που συνεργάζεται με την Νταϊάνα για το βιβλίο εμφανίζεται στο δεύτερο επεισόδιο της πέμπτης σεζόν, η οποία ανέβηκε στη πλατφόρμα του Netflix μια ημέρα μετά τους δύο μήνες που συμπληρώθηκαν από τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ. Ο Μόρτον πήρε κρυφά συνέντευξη από την εκλιπούσα πριγκίπισσα της Ουαλίας με τη συνεργασία της στις αρχές της δεκαετίας του 1990 μέσω μιας σειράς μαγνητοφωνημένων συνομιλιών, έχει αναφέρει ο Independent. Αυτές οι μαγνητοφωνήσεις χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για τη συγγραφή του βιβλίου του, το οποίο -όπως ήταν φυσικό- έγινε τεράστιο best seller.





Ο συγγραφέας πρόσθεσε σχετικά με τη σειρά εποχής που έχει καταφέρει να εξοργίσει τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας: «Η προσοχή του «The Crown» στη λεπτομέρεια είναι εκπληκτική» και ότι ο ίδιος «εντυπωσιάστηκε βλέποντας το επεισόδιο για μένα. Σχετικά με το πώς το χαρτί στο οποίο δακτυλογράφησα το βιβλίο ήταν το ίδιο χαρτί. Η γραμματοσειρά ήταν η ίδια. Πραγματικά είμαι αρκετά εντυπωσιασμένος από αυτό».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φώτο:AP Images

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το δημοσίευμα του βρετανικού Marie Claire πρόσθεσε ότι η δεκαετία του 1990 ήταν μια "δύσκολη περίοδος" για τη βασιλική οικογένεια και ότι «αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί». Για το βιβλίο του, είπε ότι η εμπειρία έδωσε δύναμη στην πριγκίπισσα και «της έδωσε τον έλεγχο της αφήγησης για πρώτη φορά στη ζωή της».

«Όταν ασχολήθηκα για πρώτη φορά μαζί της, ήταν αρκετά απελπισμένη να βγάλει την ιστορία της προς τα έξω, σε σημείο που πίστευε ότι το βιβλίο θα μπορούσε να γραφτεί και να εκδοθεί μέσα σε μια εβδομάδα», δήλωσε ο Morton. «Αυτό έδειχνε πόσο απελπισμένη ήταν να μεταφέρει το μήνυμά της στον ευρύτερο κόσμο».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The Crown: «Ήταν σαν να βρισκόμαστε ξανά στο δωμάτιο με την Νταϊάνα

Η Debicky αποτυπώνει την ουσία της Νταϊάνα, καθώς ο Morton δήλωσε στο Daily Beast ότι «ήταν σαν να βρισκόμαστε ξανά στο δωμάτιο μαζί της πριν από 30 χρόνια. Ήταν εκνευριστικό. Ήταν σαν να βρίσκεσαι με ένα φάντασμα. Μου μίλησε πολύ καθαρά».

Μάλιστα, ο συγγραφέας ανέφερε πως η σκηνή στην οποία το γραφείο του λεηλατήθηκε συνέβη πραγματικά και ότι το δωμάτιο της Νταϊάνα "σαρώθηκε για κοριούς", όπως στην πέμπτη σεζόν της σειράς.

Φώτος:AP Images

Όσο για το τι θυμάται από εκείνη τη περίοδο της συγγραφής του βιβλίου; «Έβλεπες τον κίνδυνο στις σκιές. Από την πρώτη στιγμή που άκουσα τις κασέτες, ήμουν πολύ προσεκτικός. Θυμάμαι να στέκομαι πίσω από την άκρη της αποβάθρας στο μετρό πηγαίνοντας σπίτι... Είχα γίνει δεκτός σε έναν μυστικό κύκλο. Ο μυστικός κύκλος γνώριζε την αλήθεια για τη ζωή της Νταϊάνα και πολλοί ισχυροί άνθρωποι δεν ήθελαν να αποκαλυφθεί αυτή η αλήθεια".