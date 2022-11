The Crown: Όσα ξέρουμε για τον 5ο κύκλο -Ο Έλληνας ηθοποιός που συμμετέχει στη σειρά, η αλλαγή στην πρεμιέρα - iefimerida.gr

Η σειρά του Netflix «The Crown» κάνει πρεμιέρα δύο μήνες μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ. Η αλλαγή στην πρεμιέρα, οι νέοι ρόλοι και ο Έλληνας ηθοποιός που συμμετέχει στην 5η σεζόν.

Οι θαυμαστές του «The Crown» ήλπιζαν ότι η σειρά θα συνεχιζόταν μέχρι σήμερα, όμως ο δημιουργός της, Peter Morgan, επιβεβαίωσε ότι η σειρά θα ολοκληρωθεί στον έκτο κύκλο, μεταφέροντας τη βασιλική οικογένεια στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Εν αναμονή του πέμπτου κύκλου ας δούμε το νέο καστ, το οποίο αναλαμβάνει για τελευταία φορά τους ρόλους των βασιλικών.

Μάλιστα, στο παρελθόν είχε ανακοινωθεί πως το «The Crown» θα ολοκληρωθεί στον πέμπτο κύκλο, αλλά τον Ιούλιο του 2020 επανήλθε το αρχικό σχέδιο του σεναριογράφου Peter Morgan να παιχτεί η σειρά σε έξι κύκλους. Ο ίδιος θα σχολιάσει: «Καθώς αρχίσαμε να συζητάμε τις ιστορίες για τον πέμπτο κύκλο, σύντομα έγινε σαφές ότι, για να ανταποκριθούμε στον πλούτο και στην πολυπλοκότητα της ιστορίας, θα έπρεπε να επιστρέψουμε στο αρχικό σχέδιο και να κάνουμε έξι σεζόν».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε σε δήλωσή της η Cindy Holland, αντιπρόεδρος πρωτότυπου περιεχομένου του Netflix: «Το "The Crown" συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη σε κάθε νέα σεζόν. Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε το όραμα του Peter και το εκπληκτικό καστ και συνεργείο για μια έκτη και τελευταία σεζόν». Με τις συγκεκριμένες δηλώσεις μπήκε τελεία στο αν, τελικά, θα συνεχιστεί μέχρι σήμερα η σειρά, που κατάφερε να κερδίσει φανατικούς θαυμαστές.

«The Crown»: Πρεμιέρα δύο μήνες μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ

Τα γυρίσματα για τον πέμπτο κύκλο της σειράς του Netflix ξεκίνησαν στις 21 Ιουλίου του 2021. Αρχικά, η ημερομηνία που είχε οριστεί για να βγει ο πέμπτος, προτελευταίος κύκλος στην πλατφόρμα ήταν στις 22 Νοεμβρίου 2022. Ωστόσο, η πέμπτη σεζόν θα ανέβει νωρίτερα - συγκεκριμένα στις 9 Νοεμβρίου. Δεν ξέρουμε αν είναι τυχαία η νέα ημερομηνία προβολής, καθώς την προηγούμενη (8/11) συμπληρώνονται δύο μήνες από τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.



Στις 30 Ιουλίου 2021 στον επίσημο λογαριασμού τού «The Crown» στο Instagram είχε ανέβει η πρώτη φωτογραφία της βραβευμένη ηθοποιού Imelda Staunton, παίρνοντας τη σκυτάλη από την Olivia Colman, για να ερμηνεύσει σε μεγαλύτερη ηλικία τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Στη φωτογραφία βλέπουμε την Imelda Staunton ως βασίλισσα Ελισάβετ μέσα στο Παλάτι με ένα ανοιχτό κίτρινο φόρεμα, γκρίζα μαλλιά και την κλασική μαύρη τσάντα που κρατάει στο χέρι της σε κάθε δημόσια εμφάνιση.

Επίσης, από τις πρώτες φωτογραφίες των γυρισμάτων που είδαν το φως της δημοσιότητας βλέπουμε την Imelda Staunton, ως βασίλισσα Ελισάβετ, να βρίσκεται πάνω στο βασιλικό σκάφος με ένα φόρεμα σε τιρκουάζ και πράσινη απόχρωση και τη μεταμφίεσή της να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή.

«The Crown»: Ποιοι ηθοποιοί αναλαμβάνουν τους βασιλικούς ρόλους

Η Imelda Staunton στον ρόλο της βασίλισσας Ελισάβετ

Η Imelda Staunton αναλαμβάνει τη θέση της βραβευμένης με Όσκαρ Olivia Colman για την πέμπτη και έκτη σεζόν. Η βραβευμένη με BAFTA και υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός -η οποία πρωταγωνίστησε στο «Downton Abbey» του 2019- δήλωσε για την επιλογή της: «Μου άρεσε πολύ να παρακολουθώ το "The Crown" από την αρχή. Ως ηθοποιός ήταν χαρά μου να βλέπω πώς τόσο η Claire Foy όσο και η Olivia Colman έδιναν κάτι ιδιαίτερο και μοναδικό στα σενάρια του Peter Morgan. Είναι πραγματική τιμή για μένα να ενταχθώ σε μια τόσο εξαιρετική δημιουργική ομάδα και να οδηγήσω το "The Crown" στην ολοκλήρωσή του».

Η ηθοποιός κέρδισε το βραβείο Bafta για τον ρόλο της στην ταινία «Vera Drake», ενώ είναι επίσης γνωστή για το «Shakespeare in Love» και για τον ρόλο της Dolores Umbridge στη σειρά «Harry Potter».

Η Lesley Manville θα υποδυθεί την πριγκίπισσα Μαργαρίτα

Η Lesley Manville, η οποία είχε ήδη προταθεί για Όσκαρ για το ρόλο της στην ταινία «The Phantom Thread», θα αντικαταστήσει την Helen Bonham Carter στον ρόλο της πριγκίπισσας Μάργκαρετ για τις δύο τελευταίες σειρές της σειράς.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένη που θα υποδυθώ την πριγκίπισσα Μαργαρίτα», δήλωσε η Manville, συμπληρώνοντας: «Η σκυτάλη παραδίδεται από δύο τρομερές ηθοποιούς και πραγματικά δεν θέλω να απογοητεύσω από την πλευρά μου».

Η ηθοποιός είναι, επίσης, γνωστή για τους ρόλους της στις ταινίες «Vera Drake» του Mike Leigh -δίπλα στην Imelda Staunton- και «Another Year», καθώς και για την πρωταγωνιστική της κωμική δραματική σειρά «Mum» του BBC2.

Ο Jonathan Pryce θα υποδυθεί τον πρίγκιπα Φίλιππο

Ο Jonathan Pryce θα υποδυθεί τον πρίγκιπα Φίλιππο, αντικαθιστώντας τον Tobias Menzies, επίσης πρωταγωνιστή του «Game of Thrones».

Ο 73χρονος Ουαλός υποψήφιος για Όσκαρ πέρυσι για την ταινία «Οι δύο πάπες» είναι, επίσης, γνωστός για τον ρόλο του ως High Sparrow στο GoT, τον ρόλο του κακού Bond στο «Tomorrow Never Dies», καθώς και τον πρωταγωνιστικό του ρόλο απέναντι στην Glenn Close στην ταινία «The Wife» του 2017.

Η Elizabeth Debicki ως πριγκίπισσα Νταϊάνα

Η Elizabeth Debicki, του «The Night Manager», υποδύεται την αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα, αντικαθιστώντας την Emma Corrin. Η ηθοποιός είναι γνωστή για τους ρόλους της στις ταινίες «The Great Gatsby« και «The Guardians of the Galaxy Vol 2».

«Το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, τα λόγια και οι πράξεις της ζουν στις καρδιές τόσο πολλών ανθρώπων», ανέφερε η Ντεμπίκι σε δήλωσή της, προσθέτοντας: «Είναι πραγματικό προνόμιο και τιμή μου να συμμετέχω σε αυτή την αριστουργηματική σειρά, η οποία με έχει καθηλώσει απόλυτα από το πρώτο επεισόδιο».

Το Netflix δημοσίευσε μια πρώτη εικόνα της Debicki ως πριγκίπισσας Νταϊάνα τον περασμένο Οκτώβριο, δείχνοντάς την ξαπλωμένη σε έναν καναπέ - και η ομοιότητα με την πριγκίπισσα Diana είναι εκπληκτική.

Η Ολίβια Γουίλιαμς θα υποδυθεί την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς

Η Olivia Williams θα αντικαταστήσει την Emerald Fennell στον ρόλο της Camilla Parker Bowles, η οποία παρουσιάστηκε ως χαρακτήρας στην τέταρτη σεζόν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Williams έλαβε μέρος σε ένα τεστ χημείας επί της οθόνης με τον Dominic West -ο οποίος υποδύεται τον πρίγκιπα Κάρολο- προτού της δοθεί ο ρόλος.

Η Βρετανίδα ηθοποιός έχει μια επιτυχημένη καριέρα που καλύπτει το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, με ρόλους στην τηλεοπτική μεταφορά της «Emma» το 1996, καθώς και στις ταινίες «The Sixth Sense», «An Education» και «The Ghost Writer» - για τις οποίες κέρδισε μεγάλη αναγνώριση από τους κριτικούς.

Ο Dominic West στον ρόλο του πρίγκιπα Καρόλου

Ο Dominic West θα υποδυθεί τον πρίγκιπα Κάρολο, αντικαθιστώντας τον Josh O'Connor, ο οποίος κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για τον ρόλο του νεαρού βασιλιά.

Ο West είναι ίσως πιο γνωστός στο κοινό για την τηλεοπτική του δουλειά, έχοντας παίξει κεντρικούς ρόλους στις επιτυχημένες σειρές «The Wire» και «The Affair», καθώς και τον ρόλο τού κατά συρροήν δολοφόνου Fred West. Έχει επίσης πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως το «Pride» και το «Colette», και εμφανίστηκε δίπλα στο πλευρό της Lily James στην ταινία «The Pursuit of Love».

Ο γιος του Dominic West, Senan West, θα υποδυθεί τον πρίγκιπα William

Ο 13χρονος γιος του Γουέστ, Senan West, θα κάνει το ντεμπούτο του στην υποκριτική ως πρίγκιπας Γουίλιαμ, μαζί με τον πατέρα του ως πρίγκιπας Κάρολος.

Σύμφωνα με το Variety, ο Senan, ο οποίος υπέβαλε μαγνητοσκοπημένη οντισιόν μέσω του ατζέντη του, φέρεται να υποδύεται έναν «ελαφρώς μεγαλύτερο» πρίγκιπα Γουίλιαμ στα τελευταία επεισόδια της σεζόν, καθώς αρχίζει να ωριμάζει σε έναν νεαρό άνδρα.

Στην τέταρτη σεζόν, τόσο ο πρίγκιπας Χάρι όσο και ο Γουίλιαμ έκαναν σύντομες εμφανίσεις ως βρέφη, με τον Lucas Barber-Grant να υποδύεται τον νεαρό Γουίλιαμ την περασμένη σεζόν.

Η Claudia Harrison θα υποδυθεί την πριγκίπισσα Άννα

Η Claudia Harrison αντικαθιστά την Erin Doherty για τον ρόλο της μοναχοκόρης της βασίλισσας Ελισάβετ, πριγκίπισσας Ann. «Η Άννα είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας», λέει η Χάρισον. «Δεν είναι εκεί για να κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται καλύτερα με τον εαυτό τους, αλλά είναι εξαιρετική στη δουλειά της και είναι μια σωστή φεμινίστρια».

Ο Jonny Lee Miller θα υποδυθεί τον πρωθυπουργό John Major

Για τη νέα σεζόν του «The Crown», ο Johnny Lee Miller θα αναλάβει τον ρόλο του πρωθυπουργού John Major, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της χώρας από το 1990 έως το 1997, διαδεχόμενος τη Margaret Thatcher της Gillian Anderson. Ο Μίλερ είναι γνωστός από τον ρόλο του στο «Trainspotting» και είναι «ευτυχής» που θα συμμετάσχει στο «The Crown».

Ο Έλληνας ηθοποιός που θα παίξει στο «The Crown»

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, ο Σπύρος Μπιμπίλας θα υποδυθεί τον Γιάννη Λάτση στον πέμπτο κύκλο της σειράς, η οποία θα κάνει πρεμιέρα σε λίγες μόνο ημέρες.

Σε ένα από τα επεισόδια της προτελευταίας σεζόν της σειράς θα δούμε τον Έλληνα ηθοποιό, του οποίου τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν το περσινό καλοκαίρι. «Πέρασα πολύ ωραία. Τα γυρίσματα έγιναν στη Μαγιόρκα και στη Σεβίλλη. Δέκα ημέρες έμεινα για ένα επεισόδιο, σε δύο σκηνές έπαιξα» ανέφερε ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στην εκπομπή «The 2night show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Σε ποιο σημείο ολοκληρώθηκε η τέταρτη σεζόν του «The Crown»

Η σεζόν σταμάτησε στο σημείο όπου ο κάποτε ονειρεμένος γάμος της με τον πρίγκιπα Κάρολο και διάδοχο του θρόνου είχε αρχίσει να καταρρέει, με τους θαυμαστές της σειράς να περιμένουν με ανυπομονησία τη συνέχεια, παρόλο που γνωρίζουν όλα όσα πρόκειται να συμβούν. Το πριγκιπικό ζεύγος αποφάσισε να χωρίσει, με την είδηση να γίνεται πρωτοσέλιδο σε κάθε μέρος του πλανήτη, και τη Lady D να ξεκινάει μια νέα ζωή ανεξάρτητη από το Παλάτι, δίπλα στους γιους της, με μεγάλο ανθρωπιστικό έργο, καταδικασμένους έρωτες, μέχρι το τραγικό τέλος την τελευταία ημέρα του καλοκαιριού του 1997 στο Παρίσι ύστερα από τροχαίο δυστύχημα.

«The Crown»: Όσα γνωρίζουμε για τον 5ο και 6ο κύκλο της σειράς

Η πέμπτη σεζόν ξεκινάει από το 1990 -την αρχή μιας πολύ σκοτεινής δεκαετίας για τη βασιλική οικογένεια- και αναμένεται να εξερευνήσει το έτος '92, το οποίο η Αυτής Μεγαλειότης έχει προηγουμένως χαρακτηρίσει «annus horribilis».



Κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας τον Νοέμβριο του 1992 για τον εορτασμό της 40ής επετείου από την ανάληψη της εξουσίας της, η βασίλισσα δήλωσε: «Το 1992 δεν είναι μια χρονιά στην οποία θα ανατρέξω με απόλυτη ευχαρίστηση. Σύμφωνα με τα λόγια ενός από τους πιο συμπαθείς ανταποκριτές μου, αποδείχθηκε ένα annus horribilis».



Το 1992 ο Κάρολος και η Νταϊάνα χώρισαν, και ακολούθησε η συγκλονιστική απεικόνιση της Νταϊάνα στη βιογραφία του Andrew Morton Diana: Her True Story In Her Own Words. Το βιβλίο περιέγραφε λεπτομερώς τη μάχη της αείμνηστης πριγκίπισσας με τη βουλιμία και την κατάθλιψη, καθώς και την προδοσία του πρίγκιπα Καρόλου με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς.



Επίσης, εκείνη τη χρονιά η πριγκίπισσα Royal, η μοναδική κόρη της βασίλισσας, χώρισε τον καπετάνιο Mark Phillips (πατέρα του Peter και της Zara) αφού εκείνος απέκτησε μια κόρη κατά τη διάρκεια μιας σχέσης το 1985. Η πριγκίπισσα Άννα παντρεύτηκε τον πλωτάρχη Τίμοθι Λόρενς την ίδια χρονιά.



Η Σάρα, η δούκισσα της Υόρκης, φρεσκοχωρισμένη από τον πρίγκιπα Άντριου, εμφανίστηκε σε όλα τα ταμπλόιντ γυμνόστηθη, ενώ της ρουφούσε τα δάχτυλα των ποδιών ο «οικονομικός της σύμβουλος» Τζον Μπράιαν, ένας Τεξανός δισεκατομμυριούχος.



Ως επιστέγασμα μιας σειράς καταστροφικών γεγονότων, ξέσπασε πυρκαγιά στο Κάστρο του Ουίνδσορ, η οποία προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην κατοικία της βασίλισσας.



Το πώς ακριβώς θα μοιραστεί το χρονοδιάγραμμα της πέμπτης και της έκτης σεζόν δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Αναμένεται ότι μία από τις σειρές θα περιλαμβάνει το διαζύγιο του πρίγκιπα Καρόλου και της Νταϊάνα το 1996, την αντίδραση της βασίλισσας στο καταστροφικό μακελειό του Ντάνμπλεϊν εκείνο το έτος και τις αντιδράσεις που προκάλεσε ο πρίγκιπας Φίλιππος όταν διαφώνησε δημοσίως με έναν νέο νόμο που απαγόρευε τα περισσότερα πιστόλια, στον απόηχο των πυροβολισμών στο δημοτικό σχολείο του Ντάνμπλεϊν, που είχαν ως αποτέλεσμα τη δολοφονία 16 μαθητών και του δασκάλου τους.





Τα γεγονότα γύρω από τον τραγικό θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, σε ηλικία 36 ετών σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι το 1997, είναι επίσης πιθανό να εμφανιστούν στις τελευταίες σεζόν του «The Crown». Η εκλιπούσα πριγκίπισσα ήταν μαζί με τον σύντροφό της Dodi Fayed, έναν Αιγύπτιο παραγωγό ταινιών και γιο του δισεκατομμυριούχου Mohamed El Fayed. Ο Ντόντι έχασε, επίσης, τη ζωή του στο δυστύχημα.



Ο θάνατος της Νταϊάνα προκάλεσε εκτεταμένο δημόσιο πένθος και στις 6 Σεπτεμβρίου ένα εκατομμύριο άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους του Λονδίνου για την κηδεία της.



Άλλα ιστορικά γεγονότα που είναι πιθανό να συμπεριληφθούν είναι η επίσημη επίσκεψη του προέδρου Νέλσον Μαντέλα στο Ηνωμένο Βασίλειο και η ανάληψη της εξουσίας από τον Τόνι Μπλερ το 1997.

Καθώς η τελευταία σεζόν πιθανότατα θα περιλαμβάνει τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η έκτη σεζόν θα μπορούσε να δει τη βασίλισσα να σπάει το πρωτόκολλο για να απαντήσει στην τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου. Στις 13 Σεπτεμβρίου 2001 η Αυτής Μεγαλειότης επέτρεψε να παιχτεί ο αμερικανικός ύμνος The Star Spangled Banner κατά τη διάρκεια της αλλαγής φρουράς στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Εικάζεται ότι η έκτη σεζόν του «The Crown» θα απεικονίσει, επίσης, τους θανάτους της πριγκίπισσας Μαργαρίτας, η οποία πέθανε τον Φεβρουάριο του 2002 από εγκεφαλικό επεισόδιο σε ηλικία 72 ετών, και της βασίλισσας μητέρας, έναν μήνα αργότερα, τον Μάρτιο του 2002, από πνευμονία σε ηλικία 101 ετών. Μπορεί, επίσης, να παρουσιάσει τον γάμο του πρίγκιπα Καρόλου και της Καμίλα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε το 2005.