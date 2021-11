Ο Βιν Ντίζελ με ανάρτηση στο Instagram ζητάει την επιστροφή του «The Rock» στο «Fast and Furious 10» | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Ο Βιν Ντίζελ με πρόσφατη ανάρτησή του στο Instagram ζήτησε από τον Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον να αφήσουν πίσω τις διαφορές τους και να επιστρέψει στην επερχόμενη «Fast and Furious 10»

Στην πιο πρόσφατη ταινία της κινηματογραφικής σειράς «Fast and Furious», ο Βιν Ντίζελ και ο The Rock είχαν αντιπαράθεση στα γυρίσματα, κάτι που οδήγησε σε ένταση μεταξύ των δύο σταρ ακόμα και μετά την κυκλοφορία της ταινίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ο The Rock γύρισε το spinoff της ταινίας με τον Τζέισον Στέιθαμ αποκαλύπτοντας ότι είχε περαιτέρω ιδέες για σίκουελ του «Fast & Furious: Hobbs & Shaw» έκανε τους θαυμαστές να υποθέτουν ότι η κόντρα δεν έχει ακόμη τελειώσει. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο Ντίζελ θέλει τώρα ο The Rock να επαναλάβει τον ρόλο του ως Χομπς για τη δέκατη δόση του franchise.

Σε ανάρτησή του στο Instagram ο Βιν Ντίζελ έγραψε: «Μικρέ μου αδερφέ Ντουέιν… ήρθε η ώρα. Ο κόσμος περιμένει το φινάλε του Fast 10».

Ανέφερε ακόμη ότι ελπίζει ότι ο The Rock θα αποφασίσει να επιστρέψει για το φινάλε και ότι ελπίζει να εκπληρώσει την υπόσχεση: «ορκίστηκα ότι θα φτάσουμε και θα παρουσιάσουμε το καλύτερο Fast στο φινάλε που είναι το 10! Το λέω από αγάπη… αλλά πρέπει να εμφανιστείς, μην αφήνεις το franchise κενό, έχεις έναν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξεις. Δεν μπορεί να υποδυθεί κανένας άλλος τον Χομπς. Ελπίζω να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων και να εκπληρώσεις το πεπρωμένο σου».

Η ένταση μεταξύ Ντίζελ και The Rock ήταν κάποτε τόσο ανυπόφορη που κανένας από τους δύο δεν μπορούσε να γυρίσει την ίδια σκηνή με τον άλλο κατά τη διάρκεια του The Fate of the Furious. Αργότερα, η κόντρα οδήγησε στην ταινία Hobbs & Shaw όπου ο Johnson είπε στο Vanity Fair: «Ήθελα να εγκαταλείψω το δράμα. Σκέφτηκα ότι αυτό ήταν το καλύτερο που είχα να κάνω. Για όλους».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε την ανάρτηση του Vin Diesel: