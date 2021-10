Η Βικτόρια Μπέκαμ πόσταρε στο Instagram οπίσθια και ρωτάει αν είναι τα δικά της [εικόνα] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Η Βικτόρια Μπέκαμ κατάφερε με μια ανάρτησή της στο Instagram να αναστατώσει τους ακολούθους της.



Η Posh πόσταρε φωτογραφία όπου φαίνονται τα οπίσθια μιας γυναίκας, που φορά λευκό σορτάκι.

«Μπορείτε να μαντέψετε τι κυκλοφορεί αύριο;», ρώτησε, προσθέτοντας @victoriabeckhambeauty. «Είναι αυτά δικά μου;» (Is this my Cheeky Posh?), ανέφερε.



Μία ημέρα μετά, η Βικτόρια Μπέκαμ αποκάλυψε ότι τα Cheeky Posh είναι το όνομα των νέων της ρουζ, τα οποία βγαίνουν σε πέντε αποχρώσεις.



Πάντως, η Βικτόρια Μπέκαμ διαθέτει ένα καλλίγραμμο κορμί, το οποίο, όπως σημειώνει η «The Sun», διατηρεί κάνοντας αυστηρή δίαιτα. Της αρέσει να τρώει τοστ ολικής αλέσεως με αλάτι, ενώ τρώει πολλά λαχανικά ακόμη και όταν βγαίνει για φαγητό. «Δεν μου αρέσουν τα λάδια ή τα βούτυρα ή οι σάλτσες», είχε πει στο podcast River Café’s Table 4.

