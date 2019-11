Βασιλική Μιλλούση: Δείχνει με ποιες ασκήσεις χάνει τα κιλά της εγκυμοσύνης [βίντεο]

View this post on Instagram

Γεια σας φιλες μου νέες μανούλες,αυτό το ποστ είναι για εσάς που μόλις γίνατε μανούλες και με ρωτάτε τι κάνω εγώ...λοιπόν αυτές εινάι καποιες ασκησούλες που ξεκίνησα τώρα την τρίτη εβδομάδα #postpartum απο τη γέννηση της μικρής μου.Επειδή το πως νιώθει η καθε μια διαφέρει απο γυναίκα σε γυναίκα μπορείτε να τις δοκιμάσετε όταν εσείς θα νιώσετε έτοιμες,δεν πονάτε και είσαστε και λιγο γυμνασμένες απο πριν🥰💪🤱 #postpartum #postpregnancy #workout #fitmom