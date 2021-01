Ο βασιλιάς της Ταϊλάνδης στέφει την ερωμένη του δεύτερη βασίλισσα – «Δώρο γενεθλίων», σύμφωνα με τη Bild!

Ο εκκεντρικός βασιλιάς της Ταϊλάνδης έχει συνηθίσει να προκαλεί σάλο με ορισμένες κινήσεις του.

Και τώρα ο playboy Μάχα Βαγιραλονγκόρν, γνωστός και ως Rama X., ετοιμάζεται, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, να στέψει επισήμως σήμερα ως δεύτερη βασίλισσα την ερωμένη του, Σινεενάτ «Κόι» Βονγκβαζιραπάκντι σε μια κίνηση που δεν έχει προηγούμενο στα χρονικά της μοναρχίας της Ταϊλάνδης. Ο τίτλος θα είναι σύμφωνα με το δημοσίευμα ένα είδος δώρου για τα 36α γενέθλια της «Κόι» - ένα μήνα μάλιστα αφότου εχθροί της διέρρευσαν αποκαλυπτικές σέλφι της σε αντιμοναρχικούς ακτιβιστές. Για την μέχρι τώρα μοναδική επίσημη βασίλισσα της χώρας, τη 42χρονη Σουτίντα, η εξέλιξη αυτή συνιστά μια ιδιαίτερη «ταπείνωση», όπως σχολιάζουν δυτικά ΜΜΕ

Η Βονγκβαζιραπάκντι είχε αναγορευτεί το 2019 για πρώτη φορά εδώ και έναν αιώνα σε «Τσάο Κουν Πρα», δηλαδή επίσημη ερωμένη Ταϊλανδού μονάρχη, λίγους μήνες μετά τον γάμο του βασιλιά με τη βασίλισσα Σουτίντα. Η Σινεενάτ είχε εκπαιδευτεί ως πιλότος στην πατρίδα της και στο εξωτερικό, υπηρέτησε στην προσωπική φρουρά του βασιλιά και το 2019 προβιβάστηκε σε ταγματάρχη.

Ωστόσο, τρεις μήνες αργότερα αποπέμφθηκε, επειδή ήταν «ανυπάκουη» και «κόντραρε» τη βασίλισσα. Έκτοτε οδηγήθηκε στη φυλακή, αν και παρέμεινε άγνωστο πού ακριβώς. Σύμφωνα με την Bild, κρατείτο στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Μπανγκ Κουάνγκ, όπου οι κρατούμενοι -ανάμεσά τους έμποροι ναρκωτικών- παρακολουθούνται διαρκώς από κάμερες ασφαλείας. Στη φυλακή φέρονται να κρατούνται επίσης 1.000 μελλοθάνατοι και εκεί ήταν που έγινε το 2018 η πρώτη εκτέλεση εδώ και μια δεκαετία στην Ταϊλάνδη. Σύμφωνα, όμως, με τον ειδικό σε θέματα που αφορούν στην Ταϊλάνδη, Άντριου ΜακΓκρέγκορ Μάρσαλ, η Σινεενάτ κρατείτο στη γυναικεία πτέρυγα άλλης φυλακής στην Μπανγκόκ. Ωστόσο, το περασμένο φθινόπωρο την αποκατέστησε και τώρα την προβιβάζει σε δεύτερη βασίλισσα. Ο Rama X έχει παντρευτεί τέσσερις φορές κι έχει αποκτήσει επισήμως επτά παιδιά.



Στο μεταξύ κυκλοφορούν φήμες ότι ο βασιλιάς της Ταϊλάνδης ξυλοκόπησε την αδελφή του, πριγκίπισσα Σιριντχόρν, που κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα με αναπηρικό αμαξίδιο. Επισήμως η 65χρονη πριγκίπισσα τραυματίστηκε και στα δύο πόδια της ενώ έτρεχε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου χειρουργήθηκε . Αλλά ο δημοσιογράφος ΜακΓκρέκορ Μάρσαλ διατηρεί έντονες αμφιβολίες. Κι όπως έγραψε στο Twitter: «την περασμένη εβδομάδα άκουσα για πρώτη φορά φήμες ότι ο Βαγιραλονγκόρν επιτέθηκε στην αδελφή του. Αλλά μου φάνηκαν τόσο τραβηγμένες, που τις θεώρησα κουτσομπολιό». Τώρα, όμως, όπως λέει, αδυνατεί να πιστέψει ότι η Σιριντχόρν τραυματίστηκε ταυτόχρονα και στα δύο πόδια ενώ έτρεχε. «Στο μεταξύ αξιόπιστες πηγές μου επιβεβαίωσαν την ιστορία».

Sirindhorn has just had surgery on both her ankles and is now at Chulalongkorn Hospital. It’s unlikely she will be able to walk for several months.