Πώς είναι να έχεις τον βασιλιά Κάρολο εργοδότη -«Η άγρια ιδιοσυγκρασία του, γίνεται έξαλλος σε δευτερόλεπτα» - iefimerida.gr

Ο βασιλιάς Κάρολος -ως πρίγκιπας- ήταν ένα απαιτητικό αφεντικό με «άγρια ιδιοσυγκρασία και άγρια εργασιακή ηθική», ο οποίος μερικές φορές «πέφτει στα μάγια» εξωτερικών συμβούλων, σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο που επικαλείται μαρτυρίες πρώην υπαλλήλων του.

Ένα πρώην μέλος του Clarence House, του γραφείου του Καρόλου μέχρι πρότινος, περιέγραψε πώς ο νέος βασιλιάς των Βρετανών μπορεί να πάει από το μηδέν στο 60 σε μια στιγμή και μετά να ξαναγυρίσει πίσω, πώς δηλαδή εκνευρίζεται σε κλάσματα δευτερολέπτου και αμέσως ηρεμεί, αν και «σπάνια κατευθύνει» τον θυμό του σε πρόσωπα.

«Τον απογοητεύουν πολλά πράγματα, ιδίως τα μέσα ενημέρωσης», είπε ο πρώην υπάλληλός του στον Valentine Low, στο νέο του βιβλίο, Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, αποσπάσματα του οποίου δημοσιεύθηκαν στους «Times».

Πρώην μέλη του προσωπικού του Καρόλου τον περιέγραψαν ως κάποιον με «τεράστια αντοχή» και πολλές ιδέες, που «εργάζεται πάντα… επτά ημέρες την εβδομάδα».

Καθώς ο βασιλιάς είναι «πολύ απαιτητικός από τον εαυτό του», περιμένει το ίδιο και από το προσωπικό του, με τηλεφωνήματα που σκάνε «ανά πάσα στιγμή» μέχρι τις 11 το βράδυ, ακόμη και τα Χριστούγεννα -αναφέρεται στο εν λόγω βιβλίο.

«Ανά πάσα στιγμή μπορεί να θέλει να σας τηλεφωνήσει για κάτι. Δουλεύει πάνω στις ιδέες του, στις σημειώσεις του. Ο ρυθμός είναι αρκετά έντονος», δήλωσε ένας πρώην αυλικός.

Πρόβλημα ότι... μαγεύεται από ανθρώπους που τον πλησιάζουν ως εξωτερικοί σύμβουλοι

Ο Κάρολος στο βιβλίο παρουσιάζεται ως «άνθρωπος σε αποστολή», με τεράστιο εύρος ενδιαφερόντων.

Αποτέλεσμα αυτού να έχει συγκεντρώσει δεκάδες εξωτερικούς συμβούλους με τους οποίους μοιράζεται τις σκέψεις του για «αρχιτεκτονική, εναλλακτική ιατρική, επιχειρήσεις, βιολογική γεωργία, στέγαση, ψυχανάλυση του Γιουνγκ, ισλαμική τέχνη, τροπικά δάση, κύκλους καλλιέργειας και μέσα ενημέρωσης».

Η αντιμετώπιση των «χρήσιμων υποδείξεων» αυτών των συμβούλων ήταν μία από τις προκλήσεις της εργασίας για τον Κάρολο, υποστηρίζει ο Low.

Ο δημοσιογράφος γράφει ότι ο βασιλιάς «δεν ήταν πάντα καλός κριτής του ποιους θα έπρεπε να συμβουλεύεται».

«Ο Jimmy Savile, ο ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός που, μετά το θάνατό του, αποκαλύφθηκε ότι ήταν κατά συρροήν σεξουαλικός κακοποιός, έγραψε ένα εγχειρίδιο για τον Κάρολο σχετικά με το πώς η βασιλική οικογένεια θα πρέπει να αντιμετωπίζει τα μέσα ενημέρωσης μετά από μεγάλες καταστροφές.

Ο Κάρολος έδωσε τις συμβουλές του στον πρίγκιπα Φίλιππο, ο οποίος με τη σειρά του τις έδειξε στη βασίλισσα».

Ένα πρώην μέλος του προσωπικού ανέφερε ακόμη ότι αυτοί οι εξωτερικοί σύμβουλοι υπονόμευαν μερικές φορές το ηθικό της ομάδας του Καρόλου με το να υποστηρίζουν κάποιες φορές ότι το προσωπικό του πρίγκιπα ήταν ανεπαρκές.

«Του αρέσει όταν κάποιος έλεγε: "Ω, έκαναν λάθος, κύριε, ακούστε με. Μπορώ να το δω καλύτερα, είμαι έξω από αυτό", είπε η πηγή στο Low. Ο πρίγκιπας μαγεύεται από τους ανθρώπους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πραγματικά προβλήματα για τους εργαζομένους του».

Το βιβλίο αναφέρεται επίσης στο διαφορετικό στιλ ηγεσίας του γιου του βασιλιά Καρόλου, πρίγκιπα Γουίλιαμ, περιγράφοντας πώς είπε στο προσωπικό να πετάξει τα κοστούμια, ενώ εργαζόταν στο παλάτι του Κένσινγκτον.