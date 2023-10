Αυτά είναι τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου για το 2023 - Ανάμεσά τους τρία ελληνικά - iefimerida.gr

H λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου για το 2023 μόλις ανακοινώθηκε, και η Βαρκελώνη κατάφερε να διατηρήσει τη θέση της, καθώς το φιλόξενο κοκτέιλ μπαρ Sips κατέκτησε την πρώτη θέση.

Με τον πολύπαθο τίτλο να κυριαρχείται εδώ και χρόνια από τα καταστήματα του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης, η χθεσινή ανακοίνωση σηματοδότησε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την κοσμοπολίτικη πόλη της Ισπανίας. Το μοντέρνο speakeasy Paradiso, το οποίο πήρε πέρυσι το κορυφαίο βραβείο, υποχώρησε φέτος στην τέταρτη θέση.

Μεγαλύτερη ποικιλομορφία

Η τελετή της Τρίτης, που πραγματοποιήθηκε σε ένα παροπλισμένο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής της δεκαετίας του 1950 στη Σιγκαπούρη, ήταν η πρώτη που φιλοξενήθηκε εκτός Ευρώπης στη 14χρονη ιστορία των βραβείων. Ο κατάλογος έχει επίσης γίνει όλο και πιο ποικιλόμορφος τα τελευταία χρόνια: Η Πόλη του Μεξικού έχει τέσσερα μπαρ στη λίστα του 2023, συμπεριλαμβανομένου του Handshake Speakeasy που κατέλαβε την τρίτη θέση, ενώ η πρωτεύουσα της Αργεντινής Μπουένος Άιρες και η διοργανώτρια πόλη Σιγκαπούρη φιλοξενούν και οι δύο τρία μπαρ του Top 50.

To μπαρ Paradiso στη Βαρκελώνη

Αρκετές ασιατικές χώρες είδαν μπαρ να εμφανίζονται για πρώτη φορά, συμπεριλαμβανομένου του εστιασμένου στη βιωσιμότητα Zest της Σεούλ - η υψηλότερη νέα είσοδος στην 18η θέση. Η ανερχόμενη σκηνή των μπαρ της Μπανγκόκ είχε επίσης ισχυρή παρουσία, με το Mahaniyom Cocktail Bar να καταλαμβάνει τη 19η θέση και το BKK Social Club με ρετρό στυλ να ανακηρύσσεται το κορυφαίο μπαρ της Ασίας στη 13η θέση.

Οι νικητές ψηφίστηκαν ανώνυμα από την World's 50 Best Bar Academy, μια ομάδα 680 στελεχών του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων ιδιοκτητών μπαρ, μπάρμαν και κριτικών. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια ψηφοφορίας, με τα μέλη να καλούνται απλώς να κρίνουν πού «απόλαυσαν την καλύτερη εμπειρία», δήλωσαν οι διοργανωτές.



Αν και μόνο τρία μπαρ στη Νέα Υόρκη μπήκαν στη φετινή λίστα - από οκτώ το 2015 - τη δεύτερη θέση κατέλαβε το Double Chicken Please στο Lower East Side του Μανχάταν. Η Φλόριντα και η Λουιζιάνα εκπροσωπήθηκαν με το Café La Trova του Μαϊάμι και το Jewel of the South της Νέας Ορλεάνης να καταλαμβάνουν την 24η και 49η θέση αντίστοιχα.



Και παρόλο που το Λονδίνο φιλοξενεί και πάλι τα περισσότερα μπαρ του top-50 από οποιαδήποτε άλλη πόλη, η Τρίτη σηματοδότησε την πρώτη φορά από την ίδρυση των βραβείων το 2009 που κανένα μαγαζί στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου δεν τερμάτισε στην πρώτη τριάδα. Ο δύο φορές νικητής Connaught Bar, στην αριστοκρατική συνοικία Mayfair του Λονδίνου, κατέλαβε την πέμπτη θέση. Το Connaught τερμάτισε στην όγδοη θέση πέρυσι.



«Ας το αποκαλέσουμε όνειρο»: Τι είπαν οι ιδιοκτήτες του καλύτερου μπαρ για το 2023



Οι συνιδρυτές του Sips Σιμόνε Καποράλε και Μαρκ Αλβάρεζ, οι οποίοι άνοιξαν το μπαρ τους στη Βαρκελώνη κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, δήλωσαν ότι η διεκδίκηση της πρώτης θέσης θα μπορούσε να είναι μεταμορφωτική για το κατάστημά τους. «Ας το ονομάσουμε όνειρο», δήλωσε ο Καποράλε στο CNN λίγο μετά την ανακοίνωση των βραβείων.



Με μόλις 33 καθίσματα, το Sips χρησιμοποιεί τοπικά προμηθευόμενα συστατικά για να παράγει αυτό που ο Αλβάρεζ αποκάλεσε «κοκτέιλ υψηλής ραπτικής». Ο διάσημος mixologist καλωσόρισε την αυξανόμενη φήμη της σκηνής των μπαρ της Βαρκελώνης, προσθέτοντας: «Είναι ένα πολύ ωραίο σημείο - αρχιτεκτονική, γαστρονομία, καλός καιρός. Αν προσθέσουμε σε αυτό τα ωραία ποτά και την καλή εξυπηρέτηση, νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να αναγνωριστεί».

Τα τρία ελληνικά μπαρ της λίστας

Στη φετινή λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου, φιγουράρουν για άλλη μία χρονιά, 3 ελληνικά και συγκεκριμένα 3 μπαρ της Αθήνας. Το Line στην 12η θέση, το «Baba au Rum» την 25η θέση και το «The Clumsies» στην 47η θέση.

Line

Λίγο έξω από το κέντρο της Αθήνας, αλλά αξίζει το ταξίδι, βρίσκεται το Line, μια πρώην γκαλερί τέχνης που τώρα είναι μπαρ, το οποίο φιλοξενεί μερικά από τα πιο προκλητικά ποτά. Αν το αδελφό του μπαρ The Clumsies (τακτικό μέλος του The World's 50 Best Bars) ήταν η εκδήλωση της νοοτροπίας του Βασίλη Κυρίτση και του Νίκου Μπακούλη στα 20 τους χρόνια, το Line (επίσης συνιδρυμένο με τον Δημήτρη Δαφόπουλο) έχει μια πιο ώριμη αίσθηση, με την ευάερη οροφή του να παρέχει ένα σοβαρά εκλεπτυσμένο σκηνικό για στοχαστικό φαγητό και ποτό.

The Line

Τα πάντα φτιάχνονται από το μηδέν εδώ, από την σπιτική μπύρα, τα φρουτοκρασιά και τα κοκτέιλ, μέχρι τα τυριά και τα ψωμιά, τα οποία παράγονται από υποπροϊόντα των ζυμώσεων τους. Αυτή η συνδυασμένη σκέψη βλέπει το κρασί σύκου να αποτελεί τη βάση του Pisco Sour, ενώ το κρασί ροδιού μπαίνει στο σπιτικό βερμούτ, το οποίο στη συνέχεια βρίσκει το δρόμο του στο Negroni. Είναι όλα τόσο έξυπνα, αλλά, σε αυτό το χαλαρό περιβάλλον, όλα μοιάζουν μάλλον αβίαστα.

Baba au Rum

Γιορτάζοντας τα 15 χρόνια από τότε που άνοιξε τις πόρτες του στο κέντρο της Αθήνας, το Baba au Rum θεωρείται δικαίως ο νονός αυτής της συνεχώς εξελισσόμενης σκηνής μπαρ. Η θρυλική ιδιότητα είναι ένα πράγμα, αλλά η διαρκή του απήχηση οφείλεται στον ιδιοκτήτη του, Θάνο Προύναρο, έναν πραγματικό μάστορα της φιλοξενίας και μελετητή της τέχνης και του σχεδιασμού. Η ζεστή, φιλόξενη ατμόσφαιρα και το αβίαστα κομψό περιβάλλον του Baba au Rum αποτελούν προέκταση του συγκεκριμένου ανθρώπου.



Baba au Rum

Το Baba φοράει τις επιρροές του με περηφάνια, με αισθητικές νεύσεις στα κινήματα της μοντερνιστικής τέχνης που διαχέονται από τη διακόσμηση μέχρι τη λίστα ποτών - το Glass Tears, εμπνευσμένο από τον ντανταϊστικό φωτογράφο Man Ray, είναι μια όμορφη, με ρίζες βετιβέρ, εκδοχή του Gimlet. Αν όμως το ρούμι είναι το φόρτε σας, το μπαρ διαθέτει 400 ετικέτες και στη λίστα Rum Society θα βρείτε μοντερνιστικές εκδοχές των κλασικών τροπικών ποτών. Ένα ταξίδι στην Αθήνα δεν είναι ποτέ ολοκληρωμένο χωρίς μια βόλτα στο Baba au Rum.

The Clumsies

Ο χώρος του Clumsies σε ένα μεγάλο κεντρικό αθηναϊκό αρχοντικό είναι ιδανικός για ένα μπαρ που οφείλει μεγάλο μέρος της γοητείας του στην οικειότητα και τη φιλοξενία. Αυτό το μπαρ έχει τόσο νόημα για brunch όσο και για house party τις πρώτες πρωινές ώρες. Το The Clumsies ιδρύθηκε το 2014 από τον Βασίλη Κυρίτση και τον Νίκο Μπακούλη και γνώρισε αμέσως επιτυχία, βρίσκοντας ένα χρόνο αργότερα το δρόμο για τη λίστα με τα 50 καλύτερα και έκτοτε φιγουράρει σε αυτήν.

The Clumsies

Τα ποτά εδώ μπορείς πάντα να υπολογίζεις ότι θα είναι παιχνιδιάρικα, αλλά η εφεύρεση δεν σε χτυπάει στο κεφάλι. Και ενώ κλασικά πιάτα όπως το Mediterranean Gimlet με ελληνική σαλάτα μέσα σε ποτήρι μάλλον δεν θα βγουν ποτέ από τη μόδα, το τελευταίο μενού, Happy Accidents, ίσως είναι το πιο φιλόδοξο μέχρι σήμερα. Δοκιμάστε το Catching a Falling Star, μια εκδοχή της πικάντικης μαργαρίτας που περιλαμβάνει τυρί τσένταρ (δεν θα έπρεπε να δουλεύει, αλλά δουλεύει). Και αυτή η δέσμευση να κάνει τις έννοιες που προκαλούν ανατριχίλες προσιτές είναι τόσο σημαντική εδώ, που κάνει το The Clumsies το είδος του μπαρ στο οποίο η διαμονή για ένα πιάτο δεν είναι ποτέ αρκετή.

Η λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου

1. Sips, Barcelona

2. Double Chicken Please, New York

3. Handshake Speakeasy, Mexico City

4. Paradiso, Barcelona

5. Connaught Bar, London

6. Little Red Door, Paris

7. Licorería Limantour, Mexico City

8. Tayēr + Elementary, London

9. Alquímico, Cartagena

10. Himkok, Oslo

11. Tres Monos, Buenos Aires

12. Line, Athens

13. BKK Social Club, Bangkok

14. Jigger & Pony, Singapore

15. Maybe Sammy, Sydney

16. Salmon Guru, Madrid

17. Overstory, New York

18. Zest, Seoul

19. Mahaniyom Cocktail Bar, Bangkok

20. Coa, Hong Kong

21. Drink Kong, Rome

22. Hanky Panky, Mexico City

23. Caretaker’s Cottage, Melbourne

24. Café La Trova, Miami

25. Baba au Rum, Athens

26. CoChinChina, Buenos Aires

27. Katana Kitten, New York

28. Satan's Whiskers, London

29. Wax On, Berlin

30. Florería Atlántico, Buenos Aires

31. Röda Huset, Stockholm

32. Sago House, Singapore

33. Freni e Frizioni, Rome

34. Argo, Hong Kong

35. A Bar with Shapes for a Name, London

36. The SG Club, Tokyo

37. Bar Benfiddich, Tokyo

38. The Cambridge Public House, Paris

39. Panda & Sons, Edinburgh

40. Mimi Kakushi, Dubai

41. Scarfes Bar, London

42. 1930, Milan

43. Carnaval, Lima

44. L'Antiquario, Naples

45. Baltra Bar, Mexico City

46. Locale Firenze, Florence

47. The Clumsies, Athens

48. Atlas, Singapore

49. Jewel of the South, New Orleans

50. Galaxy Bar, Dubai