«Απόδραση» στο εξωτερικό για τη Βικτώρια Καρύδα -Ταξίδεψε στη Γερμανία [εικόνες]

View this post on Instagram

🏰 Hohenzollern Castle. Η τρίτη έκδοση του κάστρου, Νεο-Γοτθικού τυπού, το οποίο βλέπουμε σήμερα, κατασκευάστηκε από τον Frederick William IV της Πρωσίας στα μέσα του 18ου αιώνα και συγκεκριμένα μεταξύ 1846 και 1867 στην κορυφή του βουνού Hohenzollern.