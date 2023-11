Απέλυσαν την πρωταγωνίστρια του «Scream» και εκείνη απάντησε με δίστιχο του Χριστιανόπουλου [εικόνα] - iefimerida.gr

Η Μελίσα Μπαρέρα, πρωταγωνίστρια της πρόσφατης ταινίας του «Scream» απολύθηκε καθώς εξέφρασε τις απόψεις της για τον πόλεμο στη Γάζα.

Η 33χρονη ηθοποιός από το Μεξικό έκανε μια σειρά αναρτήσεων σε social media της όπου καταδίκαζε τον πόλεμο και την επίθεση του Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας.

«Η Γάζα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται σαν στρατόπεδο συγκέντρωσης. Τους στριμώχνουν όλους μαζί, χωρίς να ξέρουν πού να πάνε, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς νερό. Οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει τίποτα από την Ιστορία. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να παρακολουθούν σιωπηλά όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτό είναι γενοκτονία και εθνοκάθαρση», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

H παραγωγής της ταινίας «Spyglass Entertainment» χαρακτήρισε αντισημιτικές τις απόψεις της και αποφάσισε την απομάκρυνσή της από την επόμενη ταινία του δημοφιλούς franchise τρόμου.

«Η στάση της Spyglass είναι ξεκάθαρη. Έχουμε μηδενική ανοχή στον αντισημιτισμό ή την υποκίνηση μίσους σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων ψευδών αναφορών σε γενοκτονία, εθνοκάθαρση, διαστρέβλωση του Ολοκαυτώματος ή οτιδήποτε ξεπερνάει κατάφωρα τα όρια της ρητορικής μίσους», ανέφερε η ανακοίνωση της εταιρίας παραγωγής.

Η απάντηση της ηθοποιού

Λίγες ώρες μετά την γνωστοποίηση της απόλυσής της, η Μπαρέρα αποφάσισε να απαντήσει μέσω Instagram με μια σειρά από Stories.

«Προέρχομαι από μια αποικισμένη χώρα. Η Παλαιστίνη θα ελευθερωθεί», έγραψε χαρακτηριστικά προσθέτοντας τις σημαίες τόσο του Μεξικό όσο και της Παλαιστίνης.

Στη συνέχεια παρέθεσε το πιο γνωστό δίστιχο του Ντίνου Χριστιανόπουλου στα αγγλικά: «They tried to bury us, they didn’t know we were seeds», δηλαδή «Προσπάθησαν να μας θάψουν, δεν ήξεραν ότι ήμασταν σπόροι».

Πρόκειται για μια απλουστευμένη παραλλαγή του δίστιχου του σπουδαίου Έλληνα ποιητή «και τι δεν κάνατε για να με θάψετε / όμως ξεχάσατε πώς ήμουν σπόρος».

Το μικρό δίστιχο ποίημα γραμμένο το 1978 και ενταγμένο στον κύκλο ποιημάτων «Το κορμί και το σαράκι» έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες.

Στη συνέχεια, πόσταρε άλλο ένα μήνυμά της όπου αναφέρει ότι καταδικάζει τον αντισημιτισμό και την ισλαμοφοβία.

«Πρώτα απ' όλα καταδικάζω τον αντισημιτισμό και την ισλαμοφοβία. Καταδικάζω το μίσος και την προκατάληψη κάθε είδους εναντίον οποιασδήποτε ομάδας ανθρώπων», είπε η ηθοποιός. Κατέληξε στην ανάρτησή της: «Η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή για μένα».

Τέλος και η Τζένα Ορτέγκα από το Scream

Όπως έγινε γνωστό λίγο αργότερα, ούτε η Τζένα Ορτέγκα θα επιστρέψει στον ρόλο της στην έβδομη ταινία του «Scream».

Ωστόσο, η αποχώρηση της Ορτέγκα από την ταινία συζητούνταν πολύ πριν την απεργία των σωματείων SAG-AFTRA στο Χόλιγουντ.

Το σενάριο για το «Scream 7» δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και η 21χρονη ηθοποιός θα ταξιδέψει στην Ιρλανδία τον Απρίλιο για να γυρίσει τη δεύτερη σεζόν της σειράς του Netflix «Wednesday».

Πρωταγωνιστεί ακόμη στο «Beetlejuice 2», το οποίο βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσης αφότου οι απεργίες του Χόλιγουντ διέκοψαν τα γυρίσματα.

Το Deadline αναφέρει ότι η αποχώρησή της δεν έχει να κάνει με την πρόσφατη απόλυση της συμπρωταγωνίστριας της Μελίσα Μπαρέρα λόγω αναρτήσεων σχετικά με τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς ή τις φήμες που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο ότι η Τζένα είχε ζητήσει να αφαιρεθεί από το συμβόλαιό της.