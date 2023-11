Το Netflix «έκοψε» ξαφνικά το πετυχημένο «Σκιές και Οστά» και άλλες τέσσερις σειρές -Έξαλλοι οι φαν - iefimerida.gr

Το Netflix συνεχίζει να «κόβει» τη μία μετά την άλλη μερικές από τις πιο πετυχημένες της σειρές, χωρίς μάλιστα να δίνει κάποια εξήγηση.

Έτσι, ακύρωσε και τη δημοφιλή σειρά φαντασίας «Σκιές και Οστά» (Shadow and Bone) μετά τη δεύτερη σεζόν του, ενώ «έκοψε» και το spin off του που είχε στα σκαριά με το όνομα «Six of Crows».

Το «Σκιές και Οστά» βασίζεται στα ομώνυμα φανταστικά μυθιστορήματα της Leigh Bardugo, η οποία ήταν αυτή που έκανε γνωστό το «κόψιμο» της σειράς.

To Netflix αποφάσισε να μην ανανεώσει και άλλες τέσσερις σειρές: το Glamorous με την Κιμ Κατράλ, το Agent Elvis, το Farzar και το Captain Fall.

Με ένα μακροσκελές μήνυμα στο Instagram, η συγγραφέας μοιράστηκε τα άσχημα νέα με τους φαν της σειράς.

«Φίλοι μου, πιθανότατα θα έχετε ακούσει ότι δεν θα υπάρξει 3η σεζόν για το Shadow and Bone και κανένα spin off του Six of Crows. Η είδηση με χτύπησε άσχημα. Είμαι συντετριμμένη και βαθιά απογοητευμένη, αλλά προσπαθώ να κρατήσω την πραγματική μου ευγνωμοσύνη. Οι περισσότεροι συγγραφείς δεν βλέπουν ποτέ το έργο τους να μεταφέρεται οθόνη. Πολλοί που τελικά μετανιώνουν για την εμπειρία. Είμαι από τους λίγους τυχερούς που μπορούν να δουν μια μεταφορά με περηφάνια και χαρά».

Η μυθιστοριογράφος φαντασίας φρόντισε να ευχαριστήσει τους «συγγραφείς, το συνεργείο και το εξαιρετικό καστ που δεν είναι απλώς εξαιρετικά ταλαντούχοι, αλλά πραγματικά καλοί άνθρωποι».

Η συγγραφέας ολοκλήρωσε το μήνυμά της γράφοντας «όχι πένθος», αν και πρόσθεσε: «Θα πάω να βάλω τα κλάματα και ίσως ένα ποτό και μετά να δω πού θα μας οδηγήσει η ιστορία».

Έξαλλοι οι φαν της σειράς

Οι θαυμαστές επέκριναν την απόφαση, με πολλούς να αμφισβητούν τα κίνητρα της πλατφόρμας.

Οι φαν της σειράς έγιναν έξαλλοι και αντέδρασαν γράφοντας στο Twitter: «Το Netflix ακύρωσε το Shadow and Bone, ακυρώνω τη ζωή μου. Το σύμπαν με δοκιμάζει τόσο σκληρά αυτή τη στιγμή. Χρειάζομαι το Six of Crows», «Το Shadow and Bone ακυρώθηκε… Να μη μου ξαναμιλήσει κανείς ποτέ» κ.ά.

Τώρα που οι απεργίες στο Χόλιγουντ έχουν ολοκληρωθεί, τα τηλεοπτικά δίκτυα και οι πλατφόρμες όπως το Netflix πρέπει να λάβουν αποφάσεις για τις υπάρχουσες ιδιοκτησίες τους, με αναμενόμενο ότι πολλοί μπορεί να βρεθούν μπροστά σε ένα «τσεκούρι» λόγω του αυξανόμενου κόστους καθώς η παραγωγή των έργων σταμάτησε.

Ενώ η πρώτη σεζόν της σειράς για τον φανταστικό κόσμο των Γκρίσα (Grishaverse) της Leigh Bardugo, ήταν επιτυχία για το Netflix, η δεύτερη σεζόν δυσκολεύτηκε να πάει μπροστά, κάτι που πιστεύεται ότι οδήγησε στο απόφαση της υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο προϋπολογισμό της σειράς.

Νωρίτερα φέτος το Netflix σόκαρε τους θεατές αρνούμενος να ανανεώσει το 1899 για δεύτερη σεζόν, παρότι το γερμανόφωνο θρίλερ είχε εξέχουσα θέση στο Top 10.

Πρόσφατα, ωστόσο, η συνδρομητική πλατφόρμα ανανέωσε τα: One Piece, Ginny & Georgia, Heartstopper, The Night Agent και The Lincoln Lawyer.