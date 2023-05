Άντριου Πάρκερ Μπόουλς: Ποιος είναι ο πρώην σύζυγος της Καμίλα που πήγε και στη στέψη - iefimerida.gr

Η βασιλική σύζυγος Καμίλα και ο Άντριου Πάρκερ Μπόουλς ήταν παντρεμένοι για περισσότερα από 20 χρόνια και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Πριν γίνει βασίλισσα η Καμίλα (το γένος Σαντ) μέσω του γάμου της με τον βασιλιά Κάρολο, παντρεύτηκε για πρώτη φορά τον Άντριου Πάρκερ Μπόουλς.

Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο από το 1973 έως το 1995 και, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, απέκτησαν δύο παιδιά: τον Τομ και τη Λόρα. Έχουν επίσης πέντε εγγόνια, τρεις εγγονούς και δύο εγγονές.

Μετά το διαζύγιο, η Καμίλα παντρεύτηκε με τον -πρίγκιπα τότε- Κάρολο το 2005, ενώ ο Άντριου παντρεύτηκε τη Ρόζμαρι Πάρκερ Μπόουλς (το γένος Πίτμαν) το 1996, αλλά οι δυο τους παρέμειναν στενοί φίλοι.

Ο Άντριου ήταν ένας από τους 2.300 καλεσμένους στη στέψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στο Αββαείο του Γουέστμινστερ στις 6 Μαΐου. Τα παιδιά που έχει αποκτήσει με την Καμίλα και τα εγγόνια τους ήταν επίσης παρόντα, με τρεις από τους εγγονούς τους να έχουν ακόμη και ειδικούς ρόλους ως Pages of Honor for the Queen Consort.

Ποιος είναι λοιπόν ο πρώτος σύζυγος της Καμίλα; Εδώ είναι όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Άντριου Πάρκερ Μπόουλς και τον πρώην γάμο του με την πολυσυζητημένη royal.

Στιγμιότυπο από τον γάμο του Καρόλου με την Καμίλα

Έχει δεσμούς με τη βασιλική οικογένεια

Σύμφωνα με τη βασιλική βιογράφο Sally Bedell Smith, ο πατέρας του Andrew, Derek Parker Bowles, ήταν καλός φίλος με τη βασίλισσα Ελισάβετ, τη βασιλομήτορα.

Η Bedell Smith έγραψε για τη φιλία τους στο βιβλίο της «Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life», αποκαλώντας τον Derek «λάτρη των αγώνων και χαρούμενο χαρακτήρα».

Επίσης, εξήγησε πώς σε ηλικία 13 ετών ο Άντριου υπηρέτησε ως βοηθός στη στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ, την οποία ονόμασε «ένα σημάδι βασιλικής εκτίμησης».

Υπηρέτησε στον στρατό

Ο Andrew υπηρέτησε στον στρατό για 34 χρόνια, από το 1960 έως το 1994. Κατείχε πολλές θέσεις σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, φτάνοντας τελικά στο βαθμό του ταξίαρχου. Την εποχή της συνταξιοδότησής του, υπηρετούσε ως διευθυντής του Κτηνιατρικού Σώματος του Βασιλικού Στρατού.

Το 1980, ο Andrew τιμήθηκε με τον Έπαινο της Βασίλισσας για τη Γενναιότητα στη Ζιμπάμπουε, μια τιμή που απονέμεται σε άτομα για πράξεις θάρρους που αξίζουν εθνική αναγνώριση.

Είχε σχέση με την κόρη της βασίλισσας Ελισάβετ, την πριγκίπισσα Άννα

Σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Elle, η Bedell Smith μοιράστηκε ότι η πριγκίπισσα Anne και ο Andrew είχαν το πρώτο τους ραντεβού στο Royal Ascot τον Ιούνιο του 1970, λίγο πριν το μέλος της βασιλικής οικογένειας κλείσει τα 20.

Σύμφωνα με τα κείμενά της στο «Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life», η Bedell Smith είπε ότι το ζευγάρι είχε πολλά κοινά, συμπεριλαμβανομένων των ιππικών τους δεξιοτήτων, αλλά ότι το ειδύλλιό τους ήταν απίθανο να πάει μακριά. Με τον Άντριου να είναι καθολικός, ήταν απίθανο ταίρι για τους βασιλικούς.

Μετά τη διακοπή της σχέσης τους, ο Andrew και η πριγκίπισσα Anne παρέμειναν καλοί φίλοι και εξακολουθούν να εμφανίζονται συχνά σε εκδηλώσεις μαζί. Ο Andrew είναι ακόμη και νονός της κόρης της πριγκίπισσας Anne, Zara Tindall (το γένος Phillips).

Ο Άντριου Πάρκερ Μπόουλς και η πριγκίπισσα Άννα σε εκδήλωση στο Χάιντ Παρκ, Λονδίνο / Φωτογραφία: Tim Graham, Getty Images

Αρραβωνιάστηκε με την Καμίλα μετά τη λήξη της σχέσης της με τον πρίγκιπα Κάρολο

Ο Άντριου και η Καμίλα γνωρίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1960, λίγο πριν η Καμίλα συστηθεί για πρώτη φορά στον πρίγκιπα Κάρολο από έναν κοινό φίλο το 1970. Η Καμίλα και ο Κάρολος τα πήγαν καλά αμέσως, αν και η σχέση τους έγινε τεταμένη όταν ο Κάρολος εντάχθηκε στο Βασιλικό Ναυτικό έναν χρόνο αργότερα.

Οι δυο τους πήραν χωριστούς δρόμους και η Καμίλα επανασυνδέθηκε με τον Άντριου, αποδεχόμενη την πρόταση γάμου του, ενώ ο πρίγκιπας Κάρολος βρισκόταν στο πλοίο στην Καραϊβική.

Αν και αυτά τα γεγονότα δραματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 3ης σεζόν του The Crown -η οποία έδειξε μέλη της βασιλικής οικογένειας να παρεμβαίνουν για να χωρίσουν την Καμίλα και τον Κάρολο-, ο ιστορικός Hugo Vickers έγραψε στο «The Crown Dissected» ότι υπάρχει κάποια αλήθεια στην απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο η Καμίλα κατέληξε στο να αρραβωνιαστεί τον Άντριου.

«Είναι αποδεκτό ότι εκείνη την εποχή η Καμίλα ήταν ερωτευμένη με τον Άντριου Πάρκερ Μπόουλς, έναν εμφανίσιμο αξιωματικό ιππικού, που ήξερε πότε να χτυπήσει. Εν τω μεταξύ, ο νεαρός πρίγκιπας της Ουαλίας ήταν πολύ αβέβαιος για τον εαυτό του για να αποφασίσει. Δεν υπήρχε ανάγκη για καμία συνωμοσία του παλατιού», εξήγησε.

Παντρεύτηκε την Καμίλα το 1973

Ο Άντριου και η Καμίλα ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 4 Ιουλίου 1973 στο παρεκκλήσι Guards Chapel στο Λονδίνο. Εκείνη ήταν σχεδόν 26 ετών και εκείνος 33. Μετά τον γάμο, η δεξίωσή τους πραγματοποιήθηκε στο παλάτι του Αγίου Ιακώβου.

Η Καμίλα στον γάμο της με τον Άντριου Πάρκερ Μπόουλς

Έχει δύο παιδιά με την Καμίλα

Στις 18 Δεκεμβρίου 1974, το ζευγάρι καλωσόρισε το πρώτο του παιδί, τον Τομ. Η Καμίλα και ο Άντριου έκαναν τον πρίγκιπα Κάρολο, ο οποίος ήταν τότε παντρεμένος με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, έναν από τους νονούς του Τομ. Περίπου τρία χρόνια αργότερα, καλωσόρισαν τη Λόρα, την 1η Ιανουαρίου 1978.

Ο Τομ, συγγραφέας και κριτικός τροφίμων, έχει δύο παιδιά -την κόρη Λόλα και τον γιο Φρέντι- με την πρώην σύζυγό του Σάρα Μπάις.

Ο γιος της Καμίλα, Τομ Πάρκερ Μπόουλς / Φωτογραφία: ΑΡ

Η Λόρα είναι παντρεμένη με τον Χάρι Λόουπς και έχει τρία παιδιά: την κόρη Ελίζα και τα δίδυμα αγόρια, Γκας και Λούις. Είναι φημισμένη επιμελήτρια έργων τέχνης και διηύθυνε την γκαλερί Eleven Fine Art για 10 χρόνια.

Και τα τρία εγγόνια του ζευγαριού θα υποστηρίξουν τηn Καμίλα κατά τη διάρκεια της στέψης, υπηρετώντας ως Pages of Honor.

Η Καμίλα και η κόρη της, Λόρα Λόπες / Φωτογραφία: Getty Images

Χώρισε με την Καμίλα το 1995 μετά τη σχέση της με τον πρίγκιπα Κάρολο

Γύρω στο 1978-1979, περίπου πέντε χρόνια μετά τον γάμο του Άντριου και της Καμίλα, η Καμίλα άρχισε να έχει και πάλι ρομαντική σχέση με τον Κάρολο. Αν και ο Άντριου προφανώς γνώριζε για τη σχέση αυτή, φέρεται να μην παρενέβη.

«Ο Άντριου δεν ήταν σε θέση να διαμαρτυρηθεί -και όταν ανακάλυψε τι συνέβαινε, σοφά δεν έκανε φασαρία», υπενθυμίζεται σε απόσπασμα του βιβλίου «The Duchess: The Untold Story». «Κάποιοι θα έλεγαν ότι ένα μέρος του στην πραγματικότητα απολάμβανε αρκετά το γεγονός ότι η σύζυγός του κοιμόταν με τον μελλοντικό βασιλιά -ίσως να αισθανόταν διαφορετικά αν ο Κάρολος ήταν πλανόδιος πωλητής».

Η Καμίλα με τον πρώην σύζυγό της Άντριου Πάρκερ Μπόουλς στον γάμο της κόρης τους / Φωτογραφία: AP/ Matt Dunham



Η σχέση τους συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια του γάμου του Καρόλου με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, αν και μετά τη διαρροή στον Τύπο ιδιωτικών συνομιλιών μεταξύ του Καρόλου και της Καμίλα, ενώ ήταν ακόμη παντρεμένοι με τους αντίστοιχους συζύγους τους, το 1992, τα πράγματα γρήγορα διαλύθηκαν. Ο πρίγκιπας Κάρολος και η πριγκίπισσα Νταϊάνα ανακοίνωσαν επίσημα τον χωρισμό τους αργότερα εκείνο το έτος.

Τρία χρόνια αργότερα, ο Άντριου και η Καμίλα ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να πάρουν διαζύγιο, λέγοντας ότι τα διαφορετικά τους ενδιαφέροντα οδηγούσαν το ζευγάρι σε χωριστές ζωές. Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε το 1995, την ίδια χρονιά που η Νταϊάνα έδωσε μια ειλικρινή συνέντευξη στην εκπομπή Panorama του BBC, στην οποία είπε: «Λοιπόν, ήμασταν τρεις σε αυτόν τον γάμο, οπότε ήταν λίγο στριμωγμένος».

Παντρεύτηκε ξανά λίγο μετά το διαζύγιο

Έναν χρόνο μετά το διαζύγιό του από την Καμίλα, ο Άντριου ξαναπαντρεύτηκε τη Ρόζμαρι Πάρκερ Μπόουλς (το γένος Πίτμαν) το 1996. Η Ρόζμαρι, σχεδιάστρια κήπων, είχε επίσης παντρευτεί στο παρελθόν και απέκτησε τρία παιδιά με τον πρώην σύζυγό της.

Παρά το διαζύγιό τους, ο Άντριου και η Καμίλα παρέμειναν φίλοι και φέρονται να περνούσαν χρόνο μαζί με τους συζύγους τους όλα αυτά τα χρόνια. Ο Άντριου και η Ρόζμαρι μάλιστα συνόδευσαν την Καμίλα και τον Κάρολο στο Sandringham πολλές φορές, σύμφωνα με την Gazette and Herald.

Ο Άντριου και η Ρόζμαρι παρέμειναν παντρεμένοι μέχρι τον θάνατό της από καρκίνο τον Ιανουάριο του 2010, σε ηλικία 69 ετών. Μιλώντας στην Gazette and Herald μετά τον θάνατο της μητέρας του, ο γιος της Ρόζμαρι, Χένρι Πίτμαν, αναλογίστηκε τις τελευταίες ημέρες της με την οικογένειά της, λέγοντας: «Ήταν πολύ ευχαριστημένη που έζησε τα Χριστούγεννα και στη συνέχεια τα γενέθλια του Άντριου, τα 70ά του, αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, και στη συνέχεια τη γέννηση των εγγονών του».

Ο Andrew Parker Bowles και η σύζυγός του Rosemary στο γάμο του Tom Parker Bowles με τη Sara Buys / Φωτογραφία: Getty Images

Παραμένει κοντά στη βασιλική οικογένεια

Ο Άντριου ζει μια σχετικά ήσυχη ζωή αυτές τις μέρες, αν και έχει παραμείνει κοντά στη βασιλική οικογένεια και περιστασιακά την εκπροσωπεί σε λειτουργίες και εκδηλώσεις.

Τον Οκτώβριο του 2022 εκπροσώπησε επίσημα την Καμίλα στην κηδεία του Τζον Μπόουζ-Λάιον, εξαδέλφου της βασίλισσας Ελισάβετ και συγγενή του Άντριου από την πλευρά της μητέρας του. Σύμφωνα με την αυλική εγκύκλιο, την επίσημη καταγραφή των βασιλικών δεσμεύσεων που πραγματοποιούνται, έχει εκπροσωπήσει και την πριγκίπισσα Άννα σε διάφορες περιπτώσεις.

Ο Άντριου εμφανίζεται επίσης συχνά σε εκδηλώσεις με την καλή του φίλη, την πριγκίπισσα Άννα, όπως το Royal Ascot και το Cheltenham Festival.