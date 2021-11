Η εξομολόγηση της ανανεωμένης και αδυνατισμένης Αντέλ στην Όπρα -«Πώς ξεπέρασα όσα συνέβησαν στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια» | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Η ανανεωμένη Αντέλ, που κατάφερε να προκαλέσει ξανά πανικό με το νέο της τραγούδι, «Easy on Me», κάθισε αναπαυτικά στον καναπέ και μίλησε στην Όπρα Γουίνφρεϊ για όλα όσα την οδήγησαν στο νέο της άλμπουμ, με τίτλο «30».

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο έστησε μια ολόκληρη φιέστα για τη μουσική επιστροφή της Αντέλ στο Παρατηρητήριο Γκρίφιθ, του Λος Άντζελες. Μια ζωντανή συναυλία, την οποία εξασφάλισε στην Ελλάδα ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha, λίγες μόνον ώρες αφότου προβληθεί στην Αμερική.

Μία υπέροχη βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες, όπως «Hello», «Easy On Me», «Skyfall», «I Drink Wine», «Someone Like You», «When We Were Young», «Make You Feel My Love», «Hold On».

Επίσης, οι τηλεθεατές του Alpha θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια αποκλειστική συνέντευξη της Adele στην Oprah Winfrey.

«Στο Λος Άντζελες αντιμετώπισα όσα συνέβησαν στη ζωή μου»

«Θα ακούσετε πολλά παλιότερα τραγούδια και στη συνέχεια τέσσερα νέα τραγούδια» λέει η Αντέλ σε ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε στην Όπρα (θα προβληθεί μαζί με τη συναυλία), που δόθηκε στη δημοσιότητα. Άλλωστε, το φαντασμαγορικό αυτό τηλεοπτικό σόου θα είναι ένας προπομπός για την κυκλοφορία του «30», του νέου άλμπουμ της που έρχεται έπειτα από έξι ολόκληρα χρόνια «αφωνίας».

«Το να βρίσκομαι στο Λος Άντζελες (είναι σημαντικό), όπου έπρεπε κατά κάποιον τρόπο να ανακάμψω από όλα όσα συνέβησαν στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια. Ήταν το τέλειο σόου» λέει η Αντέλ, η οποία υπόσχεται πως το σόου «θα φαίνεται πολύ κομψό και μετά θα πω ένα σωρό βρώμικα αστεία. Θα είναι κάτι σαν μαστίγιο για αυτούς».

Βίντεο: Το μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη στην Όπρα

Η Αντέλ αναμένεται να ανοιχτεί στην Όπρα και να αναφερθεί σε όλα. Στη νέα της δισκογραφική δουλειά, την προσωπική της ζωή μετά το διαζύγιο, την ανατροφή του γιου της, αλλά φυσικά και στην εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της μετά την απώλεια βάρους.