Η αμήχανη στιγμή της Emilia Vodos σε ερώτηση του Μάρκου Σεφερλή [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Emilia Vodos και η Σοφιάννα Αβραμάκη ήταν το ένα ζευγάρι στο χθεσινό επεισόδιο του «Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική Σου».

Οι δύο γυναίκες αποκάλυψαν πώς γνωρίστηκαν και μοιράστηκαν ότι έκαναν μαζί διακοπές στη Σαντορίνη το περασμένο καλοκαίρι.

«Πήγαμε εγώ με φίλη μου, η Emilia με φίλη της, γίναμε μια παρέα, 4 φίλες» είπε η Σοφιάννα Αβραμάκη. «Το ζήσαμε όμως πολύ ρομαντικά» συμπλήρωσε η Emilia Vodos.

«Τώρα να κάνω μια αδιάκριτη ερώτηση αν και δεν είμαι δημοσιογράφος. Φλερτ υπήρξανε;» ρώτησε ο Μάρκος Σεφερλής.

«Στη Σαντορίνη; Στη Σαντορίνη πάνε μόνο δεσμευμένοι. Μετά χωρίζεις ή παντρεύεσαι» απάντησε η Σοφιάννα Αβραμάκη.

Μπαίνοντας στην κουβέντα ο Ισίδωρος Φυκάρης είπε «Emilia» κάνοντας τα κορίτσια να ξεσπάσουν σε γέλια. «Συγγνώμη θα το πω Μάρκο, δεν μπορώ. Το έχει πει, το έχει πει και μόνη της» πρόσθεσε.

«Να μάθουμε και εμείς, για πες Emilia» ρώτησε ο Μάρκος Σεφερλής. «Ε με χώρισε ντάξει», απάντησε η Emilia Vodos.

«Βρέθηκε άντρας που χώρισε εσένα»

«Γιατί; Εσένα; Βρέθηκε άντρας που χώρισε εσένα; Oh my God, I don't believe it! Why? Tell me why» ρώτησε ο παρουσιαστής στο οποίο απάντησε η παίκτρια: «Μάρκο θα δεις τώρα γιατί με χώρισε».

«Α, γι' αυτό ήρθες εδώ, δεν ήξερες να μαγειρεύεις. Ήρθες εδώ να μάθεις για να ξαναγυρίσεις πίσω. Αν γυρίσει τώρα και σου πει μετά την εκπομπή "σε θέλω μαζί μου", θα ξαναγυρίσεις;» είπε ο παρουσιαστής.

«Το εύχομαι, είναι και έτσι οι μέρες γιορτινές» απάντησε η Emilia Vodos.

«Κάτι έλειπε κάπου στη σχέση μας» είπε και πρόσθεσε ότι είναι ελεύθερη.«Έχω με άλλον επαφή όμως» είπε στο φινάλε.