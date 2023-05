Κι όμως υπάρχουν αληθινοί Τζέιμς Μποντ: Τι λένε άνδρες που έχουν το όνομα του θρυλικού κατασκόπου - iefimerida.gr

Το όνομά μου είναι Μποντ. Τζέιμς Μποντ. Αυτή είναι η χαρακτηριστική ατάκα του θρυλικού κατασκόπου Τζέιμς Μποντ, δημιουργία του Άγγλου συγγραφέα Ίαν Φλέμινγκ, όταν συστήνεται.

Ωστόσο, αυτή τη φράση μπορούν να την πουν κάλλιστα και σήμερα ορισμένοι άνδρες, των οποίων το ονοματεπώνυμο είναι ακριβώς αυτό: Τζέιμς Μποντ. Είναι ένα όνομα που φέρνει στο νου κάποιον γοητευτικό με εντυπωσιακές δεξιότητες.



Αλλά για τους πραγματικούς άνδρες που πήραν το όνομά τους από τον πιο διάσημο κατάσκοπο της Βρετανίας, το να αποκαλούνται Τζέιμς Μποντ είναι και ευλογία και κατάρα.

Από έναν άντρα που φυλακίστηκε για 60 ημέρες όταν η αστυνομία δεν πίστευε το όνομά του, μέχρι εκείνους που στενάζουν αφού άκουγαν το ίδιο αστείο κάθε μέρα, η ζωή ενός πραγματικού 007 δεν είναι εύκολη.



Και το νέο ντοκιμαντέρ The Other Fellow, αποκαλύπτει πόσο σκληρό μπορεί να είναι.

Ο σκηνοθέτης Matthew Bauer είπε στη Sun: «Νόμιζα ότι θα ήταν απλώς αστεία, αλλά υπάρχουν πολλά περισσότερα σε αυτό. Μου έλεγαν ιστορίες φυγής από την αστυνομία, τρελούς θαυμαστές του Τζέιμς Μποντ και καταδιώκτες».

Ο Gunnar James Bond Schafer

Μεταξύ των 14 ανδρών που εμφανίζονται είναι και ο Gunnar James Bond Schafer. Ζει σαν τον κατάσκοπο ήρωά του και άλλαξε το όνομά του, κατάλληλα, σε 2-007.

Ο 65χρονος, ο οποίος πουλάει ανταλλακτικά αυτοκινήτων και διευθύνει ένα μουσείο 007 στη Σουηδία, έχει αναμνηστικά Bond αξίας εκατομμυρίων λιρών, από την Lotus Esprit S3 Turbo που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία For Your Eyes Only του 1981 μέχρι τα μπικίνι των Bond Girls.



Κάθε μέρα, φτιάχνει τα μαλλιά του όπως ο ηθοποιός του Μποντ, Πιρς Μπρόσναν, πίνει μόνο την αγαπημένη σαμπάνια του Τζέιμς, Bollinger και αρνείται να παντρευτεί - για να μοιάζει περισσότερο με τον Μποντ.

Ο Gunnar είπε: «Τα πάντα στη ζωή μου έχουν να κάνουν με τον Τζέιμς Μποντ. ΜοιΡάζουμε στην αγάπη μας για το μαρτίνι, τη σαμπάνια, τα ρούχα, τα ρολόγια Omega και τα πάντα. Πολλές κυρίες μου στέλνουν μηνύματα και ξέρω τι θέλουν. Μπορώ να διαβάζω ανάμεσα στις γραμμές, αλλά γενικά οι γυναίκες είναι ένα μυστήριο για μένα.



Ευτυχώς, κανείς δεν θέλησε ποτέ να με πολεμήσει εξαιτίας του Τζέιμς Μποντ.

«Αν το έκαναν, είμαι καλός δρομέας, οπότε θα ήταν καλύτερα να κάνω αυτό παρά να προσπαθήσω να σκοτώσω ανθρώπους. Το να ζεις σαν τον Τζέιμς Μποντ είναι μια κληρονομιά και είναι τιμή μου που είμαι μέρος της ιστορίας, με βοήθησε σε κάποιες κακές στιγμές».



Η εμμονή του με τον Μποντ ακολούθησε την εξαφάνιση του πατέρα του Johannes, ο οποίος χάθηκε όταν επισκεπτόταν την οικογένειά του στη Γερμανία το 1959, όταν ο Gunnar ήταν δύο ετών.



Ο Johannes πολέμησε στο γερμανικό ναυτικό κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά εγκατέλειψε τη θέση του και διέφυγε στη Σουηδία, όπου έγινε πολίτης.

«Πάντα αναρωτιόμουν τι συνέβη στον μπαμπά μου και όταν είδα την πρώτη μου ταινία για τον Μποντ, το Goldfinger, μου θύμισε την ιστορία του. Αυτός και ο Μποντ έχουν τόσα κοινά, αλλά ήταν σε αντίθετες πλευρές, μια καλή και μια κακή.

Ο Gunnar James Bond Schafer με το snowmobile του Bond στο μουσείο του / Φωτογραφία: Gunnar James Bond Schäfer / Μουσείο James Bond 007

«Ο Τζέιμς Μποντ θα μπορούσε να είχε τις ίδιες εμπειρίες με τον πατέρα μου και έγινε κάποιος που κοίταξα και με βοηθάει όλη την ημέρα. Έμαθα όλα όσα θα μου μάθαινε ο αγνοούμενος πατέρας μου από τον Τζέιμς Μποντ».



Ο Γκούναρ ορκίστηκε ποτέ να μην παντρευτεί αφού είδε το On Her Majesty’s Secret Service του 1969, φοβούμενος μια παρόμοια μοίρα με τη σύζυγο του 007, Τρέισι Ντι Βιτσέντσο, η οποία δολοφονήθηκε λίγο μετά τον γάμο της με τον κατάσκοπο.

Αστειεύτηκε: «Ο Τζέιμς Μποντ παντρεύτηκε μια φορά και η γυναίκα σκοτώθηκε σε μια ώρα. Έχω ήδη χάσει τον μπαμπά μου και η γυναίκα μου μπορεί να πεθάνει. Επομένως, δεν καταλαβαίνω γιατί να ρισκάρω να χάσω και μια γυναίκα».

Η εμμονή του Gunnar τον έχει κάνει να συγκεντρώσει περισσότερα από 25.000 κομμάτια αναμνηστικών 007. Ξεκίνησε με μια έκδοση παιχνιδιού της Aston Martin του Τζέιμς Μποντ το 1965 πριν προχωρήσει στην πραγματική συμφωνία.

Τώρα έχει 14 οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν από τον 007. Αναμέσά τους είναι η BMW Z3 από το Golden Eye του 1995, η Jaguar E-Type από το αρχικό Casino Royale το 1967 και μια μοτοσυκλέτα BMW R 1200 που παίζει μεγάλο ρόλο σε μια σκηνή καταδίωξης στο Tomorrow Never Dies του 1997.



Έχει επίσης ένα tuk-tuk ταξί από το Octopussy του 1983, τη γόνδολα από το Moonraker του 1979 και ένα hovercraft και ένα snowmobile από το Die Another Day του 2002. «Φυσικά, θα ήθελα πολύ να είμαι ο Τζέιμς Μποντ. Θα ήταν η κορυφαία στιγμή για όλα και η κληρονομιά της ζωής μου», είπε.



Παρακάτω ακολουθεί μια ματιά σε μερικούς από τους άλλους άνδρες που ονομάζονται Τζέιμς Μποντ.

Ο Ιεροκήρυκας Μποντ, 70 ετών

Ο Αμερικανός Τζέιμς Νιλ Μποντ δεν επιτρεπόταν να βλέπει ταινίες του 007 όταν ήταν παιδί στο Όστιν του Τέξας, επειδή προερχόταν από αυστηρή χριστιανική οικογένεια - αλλά έμπαινε κρυφά στους κινηματογράφους για να τις δει ούτως ή άλλως.



«Ήταν απαγορευμένο», λέει. Οι φίλοι του τον αποκαλούσαν «διπλό Ο», αλλά το παρατσούκλι του δεν τον βοήθησε ποτέ με τις γυναίκες.



Ο συνταξιούχος ιεροκήρυκας λέει: «Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, ήμουν τόσο βλάκας. Έτσι κι αλλιώς, τα κορίτσια δεν με πλησίαζαν».



Υπάρχουν τέσσερις Τζέιμς Μποντ στην οικογένειά του, αλλά επισημαίνει ότι «κανείς μας δεν είναι Τζούνιορ», επειδή όλοι έχουν διαφορετικό μεσαίο όνομα.



Ο Τζέιμς Νιλ Μποντ δεν επιτρεπόταν να βλέπει ταινίες του 007 όταν ήταν παιδί / Φωτογραφία: Bulldog Film Distribution

Ο δικηγόρος Μποντ, 55 ετών

Κάθε φορά που βγαίνει μια νέα ταινία Μποντ, η ζωή γίνεται «τρελή» γι' αυτόν τον Τζέιμς.



Λέει ότι οι ξένοι «δεν σε πιστεύουν πραγματικά» όταν ρωτούν το όνομά του και συχνά κολλάει σε μακροσκελείς συζητήσεις για τις ταινίες, ενώ «το μόνο που ήθελα πραγματικά ήταν να διορθωθεί το πρόβλημα με την πιστωτική μου κάρτα», προσθέτει ο Τζέιμς, που ζει στο Βανκούβερ του Καναδά.



Οι γονείς του πίστευαν ότι «οι άνθρωποι θα ξεχνούσαν» ότι μοιράζεται το όνομά του με τον κατάσκοπο, αλλά έκαναν λάθος.



Ο Τζέιμς, ο οποίος έχει σύζυγο, λέει: "Το όνομα κουβαλάει μαζί του μια μεγάλη αίσθηση υπερ-ανδροπρέπειας, μαρτίνι και γκομενίσματος. Ενώ μου αρέσουν τα μαρτίνι, το γκομένισμα δεν μου αρέσει».

Κάθε φορά που βγαίνει μια νέα ταινία Μποντ, η ζωή γίνεται «τρελή» για αυτόν τον Τζέιμς / Φωτογραφία: Bulldog Film Distribution

Ο αυθεντικός Μποντ

Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς Ian Fleming, βρήκε το όνομα για τον ήρωά του; Ο ίδιος είπε ότι το «έκλεψε» από έναν ειδικό στα πουλιά που εξέδωσε ένα βιβλίο που του άρεσε.



Ο εν λόγω άνδρας, που πέθανε σε ηλικία 89 ετών το 1989, δεν εντυπωσιάστηκε λόγω του ότι ήταν «πολύ διαφορετικός από τον γυναικά κατασκόπο».



Η σύζυγος του Τζέιμς, Μαίρη, απείλησε να υποβάλει μήνυση μέχρι που ο συγγραφέας της έγραψε και της πρόσφερε «απεριόριστη χρήση» του ονόματός του «για οποιονδήποτε σκοπό θεωρείτε κατάλληλο».



«Ίσως ανακαλύψει κάποιο ιδιαίτερα φρικτό είδος πουλιού που θα μπορέσει να δώσει το όνομά μου;», πρόσθεσε.



Αργότερα τους έδωσε ένα αντίτυπο του βιβλίου You Only Live Twice, υπογεγραμμένο: «Στον αληθινό Τζέιμς Μποντ, από τον κλέφτη της ταυτότητάς του».

Ο δημιουργός του Μποντ, Ίαν Φλέμινγκ, βάσισε το όνομα του εμβληματικού χαρακτήρα του σε έναν ειδικό στα πουλιά που εξέδωσε ένα βιβλίο που του άρεσε / Φωτογραφία: The Other Fellow / Bulldog Film Distribution

Ο ηλικιωμένος Μποντ, 87 ετών

Ο συνταξιούχος εργαζόμενος στον τομέα της πετρελαιοπαραγωγής, από το Λλάνο του Τέξας, είχε το όνομα του κατασκόπου από πριν κυκλοφορήσουν οι ταινίες.



Είναι επίσης προγενέστερος των βιβλίων 007 του Ίαν Φλέμινγκ, το πρώτο από τα οποία εκδόθηκε το 1953.



Ο Αμερικανός λέει ότι δεν υπήρξε ποτέ οπαδός κανενός από τα δύο, προσθέτοντας: «Απλά ποτέ δεν με ενδιέφερε ο Τζέιμς Μποντ από τις ταινίες του, απλά δεν ήταν το πρότυπό μου».



Ωστόσο, αυτό δεν τον έχει αφήσει ακόμα απρόσβλητο στα σχόλια του κόσμου. Ο ίδιος προσθέτει: "Σε κάθε ευκαιρία που τους δίνεται, λένε: "Αυτός είναι ο Τζέιμς Μποντ πριν υπάρξει ποτέ Τζέιμς Μποντ"».

Αυτός ο Τζέιμς Μποντ είχε το όνομα του κατασκόπου από πριν κυκλοφορήσουν οι ταινίες / Φωτογραφία: The Other Fellow/Bulldog Film Distribution

Ο κομπιουτεράς Μποντ, 33 ετών

Ο προγραμματιστής Τζέιμς λέει ότι το όνομα είναι «εξαιρετικό» για να κάνεις κουβέντα με γυναίκες όταν «δεν μπορείς να σκεφτείς μια δική σου ατάκα».



Μια φορά, ωστόσο, ένας αστυνομικός δεν πίστεψε ότι τον έλεγαν Τζέιμς Μποντ και τράβηξε όπλο εναντίον του.



Ο Τζέιμς, από το Νιου Μπράουνφελς του Τέξας, εξηγεί: «Με άρπαξε από το πουκάμισό μου και μου είπε: "Τα έβαλες με λάθος άνθρωπο τη λάθος μέρα"». Ο Τζέιμς παρακάλεσε τον αστυνομικό, αλλά αυτός τράβηξε το όπλο του και του είπε: «Ναι, σωστά, και είμαι ο Ντόναλντ Ντακ. Πέσε στο έδαφος!».



Και προσθέτει: «Πηγαίνω σε κάθε ταινία του Τζέιμς Μποντ και ποτέ δεν χρειάζεται να πληρώσω. Ονόμασα και τον γιο μου Τζέιμς, επειδή είμαι ένας φτηνιάρης μπ@@@@@@@».

Ο Τζέιμς λέει ότι το όνομα του τον βοηθά να φλερτάρει τις γυναίκες / Φωτογραφία: Bulldog Film Distribution

Ο κρατούμενος Μποντ, 42 ετών

Για αυτόν τον Τζέιμς Μποντ, το όνομά του υπήρξε «κατάρα», αφού οδήγησε σε πολλαπλές περιπέτειες με την αστυνομία, συμπεριλαμβανομένης μιας φορά που φυλακίστηκε επειδή... είναι ο εαυτός του.

Ο ίδιος θυμάται: «Απλώς είπα το όνομά μου και έπρεπε να κάνω 60 ημέρες σε μια επαρχιακή φυλακή γι' αυτό».



Ο Τζέιμς, από το Σάουθ Μπεντ της Ιντιάνα, προτιμά να είναι γνωστός ως ένας άλλος κινηματογραφικός χαρακτήρας «Ο Σκοτεινός Ιππότης» παρά ως το πραγματικό του όνομα.



Το 2012 κατηγορήθηκε λανθασμένα για τη δολοφονία του Ramon Hamilton, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο δρόμο με ένα όπλο στο χέρι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί ως «ο διαβολικός Τζέιμς Μποντ». Αργότερα κρίθηκε αθώος.

Το όνομα Τζέιμς Μποντ αποτέλεσε «κατάρα» αφού οδήγησε σε πολλαπλές περιπέτειες με την αστυνομία / Φωτογραφία: The Other Fellow/Bulldog Film Distribution

Ο Βρετανός Μποντ, 51 ετών

Ο Λονδρέζος Τζέιμς δεν ήθελε να τον συνδέουν με τον 007 και έτσι άλλαξε το επώνυμό του σε Hart.



Ο κατασκευαστής επίπλων λέει ότι αυτό είχε «πολύ φορτίο» και ψεύτικους ανθρώπους που «ήθελαν να είμαι κοντά τους επειδή ήμουν ο 'Τζέιμς Μποντ'».



Παρά τις δυσκολίες του, ο Τζέιμς «δικαιολογεί» τους γονείς του και λέει: «Πώς θα μπορούσαν να φανταστούν πού θα βρισκόμασταν σε 20, 30, 40 χρόνια με αυτό το αιώνιο franchise που παίρνει διαστάσεις χιονοστιβάδας;».



Ενώ η κόρη του, Esme Bond, βρίσκει το όνομα του πατέρα της "cool", ο James λέει ότι είναι «σίγουρα πολύ πιο ευτυχισμένος» από τότε που έγινε Hart.



Σε όσους γονείς σκέφτονται να ονομάσουν το παιδί τους Τζέιμς Μποντ, έχει μια απλή απάντηση: «Μην το κάνετε!».

Ο Τζέιμς δεν ήθελε να συνδεθεί με τον 007 και έτσι άλλαξε το επώνυμό του σε Χαρτ / Φωτογραφία:Bulldog Film Distribution

Ο Μποντ με το όπλο, 48 ετών

Ο πωλητής καροτσιών Τζέιμς, ο οποίος φοράει περήφανα ένα καπέλο Make America Great Again, λέει ότι «δεν έχω κάνει τίποτα στη ζωή μου γιατί το κάνει ο Τζέιμς Μποντ».



Το 2012 δέχτηκε «πυρά» μετά τη σύλληψη του κρατούμενου Μποντ, για φόνο και ο κόσμος μπέρδεψε την ταυτότητά τους.



Ο ίδιος εξηγεί: «Έλεγα: "Πρέπει να αστειεύεστε". Δεν ήξερα ότι υπήρχαν και άλλοι Τζέιμς Μποντ στο Σάουθ Μπεντ της Ιντιάνα. Εκεί είναι που το όνομα δεν ήταν πλεονέκτημα».



Διακινδύνευσε τη δουλειά του να πηγαίνει παιδιά με ειδικές ανάγκες σε κυνήγια γαλοπούλας, επειδή οι γονείς δεν ήθελαν να βγαίνουν στο δάσος με τον «Τζέιμς Μποντ με όπλο». Ο άλλος Μποντ τελικά αθωώθηκε.

Ο Τζέιμς δέχτηκε «πυρά» μετά τη σύλληψη του Κρουκ Μποντ για φόνο και ο κόσμος μπέρδεψε την ταυτότητά τους / Φωτογραφία: The Other Fellow / Bulldog Film Distribution

Ο μυστικός Μποντ

Μια μητέρα, από το Λονδίνο, της οποίας η ταυτότητα αποκρύπτεται για την ασφάλειά της, άλλαξε το όνομα του γιου της σε James Bond για να ξεφύγει από έναν βίαιο πρώην σύζυγο.



Αφού έφυγε, μετακόμισε μεταξύ διαφορετικών πόλεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκείνος όμως πάντα την εντόπιζε και μια φορά εμφανίστηκε στο σχολείο του γιου τους.



Η αστυνομία τη συμβούλεψε να αλλάξει τα ονόματά τους σε «κάτι πολύ δημοφιλές... όπως Smith ή Jones».



Η ίδια όμως λέει: «Ήθελα ένα όνομα που αν κάποιος το αναζητούσε, θα έπρεπε να περάσουν ώρες ψάχνοντας τόσα πολλά πράγματα. Εννοώ, ποιος άνθρωπος με σώας τας φρένας θα ονόμαζε τον γιο του Τζέιμς Μποντ; Μου φάνηκε η πιο τρελή και λογική ιδέα που είχα».

Ο θεατρικός Μποντ, 52 ετών

«Πότε θα σταματήσει αυτό;» αναρωτιέται ο θεατρικός σκηνοθέτης από τη Νέα Υόρκη, αφού η ζωή του έχει ταλαιπωρηθεί από «την ίδια καταραμένη ταινία για περίπου κάθε δεύτερο καταραμένο χρόνο της ζωής μου».



Ο Τζέιμς λέει ότι έχει ελάχιστα κοινά με τον 007, εξηγώντας ότι είναι ομοφυλόφιλος και ότι ο Ντάνιελ Κρεγκ «έχει six pack» ενώ εκείνος «ένα βαρέλι».

Ο σκηνοθέτης θεάτρου Τζέιμς λέει ότι η ζωή του έχει επηρεαστεί από τις ταινίες James Bond / Φωτογραφία: The Other Fellow / Bulldog Film Distribution

«Είναι μεγάλος μπελάς. Ο πατέρας μου ήταν θαυμαστής του James Bond και στο σπίτι που μεγάλωσα, οι αριθμοί των τηλεφώνων ήταν 007», αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ τώρα όπως σημειώνει, τον ενοχλείο «πολύ λιγότερο».



«Είμαι φιλικός με άλλους μισή ντουζίνα Τζέιμς Μποντ που δεν θα γνώριζα. Υπάρχει ένα είδος υποστήριξης ομάδας, αν θέλετε».