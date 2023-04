Είναι αυτός ο νέος Τζέιμς Μποντ; Είναι ο ιδανικός υποψήφιος αλλά... υπάρχει ένα πρόβλημα - iefimerida.gr

Ενώ γνωρίζουμε ότι ο James Bond θα αποκτήσει σύντομα νέα... εμφάνιση μετά την αποχώρηση του Daniel Craig, το ποιος θα ενσαρκώσει τον εμβληματικό κατάσκοπο στη συνέχεια παραμένει μυστήριο.

Αλλά ενώ όλοι μας ονειρευόμασταν τους Idris Elba, Henry Cavill και Tom Hardy, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης (AI) βρήκε ένα εντελώς νέο πρόσωπο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών παρείχε στο λογισμικό DeepDream Al τις τρέχουσες απαιτήσεις για τον Μποντ, τις οποίες έθεσε η παραγωγός Μπάρμπαρα Μπρόκολι τον περασμένο Αύγουστο.

Αυτές ήταν ότι ο ηθοποιός πρέπει να είναι Βρετανός άνδρας κάτω των 40 ετών και να έχει ύψος πάνω από 1,80 μ.

Με σαγηνευτικό βλέμμα, τέλεια χτενισμένο μαλλί και γραμμωμένο σαγόνι, ο άνδρας που δημιούργησε η τεχνητή νοημοσύνη όντως αν υπήρχε στην πραγματικότητα, σε σχέση με την εικόνα που έχαν σχηματίσει οι περισσότεροι για τον Τζέιμς Μποντ, μοιάζει ιδανικός.

Ο Τζέιμς Μποντ της τεχνητής νοημοσύνης

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η νέα εικόνα, αυτή της ΑΙ, έχει ένα κρίσιμο στοιχείο.

Αν κοιτάξετε προσεκτικά το δεξί του χέρι, μπορείτε να δείτε ότι φαίνεται να έχει στο ένα του χέρι έξι δάκτυλα, ενώ κάποια άλλα από τα δάκτυλά του είναι παραμορφωμένα.

Τα δάχτυλα φαίνεται να είναι το αδύναμο σημείο των επεξεργασιών στις φωτογραφίες που γίνεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη.



Ο χρήστης του Twitter @Rural_Anarchy έγραψε: "Πολύ σύντομα, ο μόνος τρόπος για να καταλάβουμε θα είναι να μετρήσουμε τα δάχτυλα. 5 και είναι αληθινό, 6 είναι αμφισβητήσιμο, 7 και σίγουρα είναι AI generated".

Θα είναι ο Aaron Taylor-Johnson ο νέος Τζέιμς Μποντ;

Τον Νοέμβριο γράφτηκε ευρέως ότι ο Aaron Taylor-Johnson, αποτελούσε κορυφαία επιλογή για τον ρόλο μετά από μια επιτυχημένη οντισιόν. Και αν δει κανείς τις φωτό του Aaron και του Τζέιμς Μποντ της ΑΙ θα βρει πολλές ομοιότητες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Άαρον πήγε για δοκιμαστικό για να γίνει ο επόμενος Μποντ τον Σεπτέμβριο και οι παραγωγοί και η Μπάρμπαρα τον λάτρεψαν», δήλωσε τότε μια πηγή στη Sun.«Είναι τώρα ένας από τους επικρατέστερους υποψήφιους».

Aaron Taylor-Johnson

Ο Aaron, ο οποίος είναι παντρεμένος με τον σκηνοθέτη του Fifty Shades Of Grey, Sam Taylor-Johnson, έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες Kick-Ass, Avengers: Age of Ultron, Godzilla και Bullet Train.

Έχει σγουρά σκούρα μαλλιά, διαπεραστικά μάτια και την κλασική καλή εμφάνιση που είναι συνώνυμη με τον κατάσκοπο, γεγονός που τον κάνει να μοιάζει απόλυτα με τον Μποντ που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο AI Bond ανατέθηκε από την εταιρεία παιχνιδιών Unwind Media, η οποία δήλωσε στους Times ότι η εικόνα που έχει "τόσο μεγάλη ομοιότητα" με τον Taylor-Johnson ήταν συναρπαστική.

Και πρόσθεσε: «Θα είναι καταπληκτικό αν όντως πάρει τώρα τον ρόλο!».

Και το επόμενο Bond Girl πώς μπορεί να είναι;

Η Unwind Media προέτρεψε επίσης το DeepDream Al να δημιουργήσει μια εικόνα του επόμενου Bond Girl, δίνοντάς του εντολή να είναι μια Βρετανίδα ηθοποιός στα μέσα της δεκαετίας του '20 και με ύψος 1,80 μ.

Το νέο Bond Girl με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εικόνα που προέκυψε έδειχνε μια νεαρή γυναίκα με λαμπερά μπλε μάτια, ξανθά μαλλιά, ψηλά ζυγωματικά και χρυσά σκουλαρίκια με κρίκους.

Μοιάζει με τη Charlotte Kirk, μια 30χρονη ηθοποιό που είναι η τελευταία που έχει προταθεί για να γίνει το επόμενο κορίτσι του Μποντ, σύμφωνα με τη Mirror.

Η Charlotte Kirk

Φέρεται να εθεάθη στα στούντιο που είναι υπεύθυνα για τα γυρίσματα της επόμενης συνέχειας της σειράς Bond και λέγεται ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τα αφεντικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Βρετανίδα πρωταγωνίστρια εμφανίστηκε στο Ocean's 8 στο πλευρό της Sandra Bullock, καθώς και στα Vice και No Panic with a Hint of Hysteria.