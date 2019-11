Η Αλίκη Βουγιουκλάκη με τον Παπαμιχαήλ στα διαλείμματα του «Χτυποκάρδια στο θρανίο»

View this post on Instagram

Σπάνια φωτογραφία στα διαλείμματα των γυρισμάτων της θρυλικής ταινίας "Χτυποκαρδια στο θρανίο" το 1963 στην Κωνσταντινουπολη. Η Αλικη μου με τον σκηνοθέτη Αλέκο Σακελλαριο (αριστερά), τον Δημητρη ως συμπρωταγωνιστη στην ελληνική βερσιόν της ταινίας και τον Τούρκο Σταρ της εποχής Ορχαν Γκιουνσιραι στην αντίστοιχη τούρκικη βερσιόν.