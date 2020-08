Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η αισθησιακή φωτογράφιση στον Θεολόγο - Με φούξια μαντήλι σαν φόρεμα

View this post on Instagram

Τον Οκτώβριο του 1975 η Αλίκη φωτογραφίζεται στο εξοχικό της στον Θεολόγο για το περιοδικό "Φαντάζιο" με το φακό της Ευσταθίας Ναυπλιώτου. Ανανεωμένη και σε απόλυτη καλλιτεχνική ωριμότητα, ετοιμάζεται για το ανέβασμα μιας σειράς θρυλικών μιούζικαλ από το εξωτερικό με πολυμελείς θιάσους, ζωντανή ορχήστρα και πανάκριβα κοστούμια, ξεκινώντας θριαμβευτικά με την υπερπαραγωγή "Καμπίρια" του Νιλ Σάιμον.