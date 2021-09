Ακης Πετρετζίκης - Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ: O ξέφρενος χορός τους μετά τον γάμο, δείτε το viral βίντεο | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Επτασφράγιστο μυστικό μέχρι και την τελευταία στιγμή παρέμεινε το μέρος που θα γινόταν ο γάμος του Ακη Πετρετζίκη και της εκλεκτής της καρδιάς του Κωνσταντίνας Παπαμιχαήλ, o οποίος τελικά πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε κτήμα στο Κορωπί.

Από το πρωί υπήρχαν διάφορα σενάρια για την ώρα και την τοποθεσία, όμως, τελικά το μυστήριο το έλυσε ο ίδιος ο Ακης Πετρετζίκης δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την δεξίωση και τη βάφτιση του γιου τους, που πήρε το όνομα Αχιλλέας.

«Σήμερα γάμος έγινε… σε ωραίο περιβόλι! Το φάγαμε το ρύζι μας. Βαφτίσαμε και τον μικρό μας Αχιλλέα!», έγραψε ο γνωστός σεφ στα στιγμιότυπα που κοινοποίησε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ακης Πετρετζίκης και η Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ βίωσαν ευτυχισμένες στιγμές έχοντας στο πλευρό τους ελάχιστα πρόσωπα από τον στενό τους κύκλο.

Στη συνέχεια ακολούθησε ένα μεγάλο πάρτι, εκεί όπου οι νεόνυμφοι διασκέδασαν με την καρδιά τους. Το ερωτευμένο ζευγάρι έκανε είσοδο υπό τους ήχους του Star Wars, με την Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ να κρατάει στην αγκαλιά της τον μικρό Αχιλλέα. Σε ένα άλλο στιγμιότυπο απαθανατίζεται ο ξέφρενος χορός του ζευγαριού υπό τους ήχους του Can't Take My Eyes Off You, ενώ στη συνέχεια ο Ακης Πετρετζίκης πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε Ξύλινα Σπαθιά και συγκεκριμένα τον «Βασιλιά της Σκόνης».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φυσικά όσα περιελάμβανε το μενού του γάμου έφεραν την υπογραφή του Άκη Πετρετζίκη.

Δείτε το ξέφρενο βίντεο από τον γάμο του Ακη Πετρετζίκη:

Φωτογραφίες από τον γάμο δημοσίευσε τόσο ο Ακης Πετρετζίκης όσο και οι φίλοι του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθήστε το iefimerida.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida.gr