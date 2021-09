Τζελσομίνα: Η Ιταλίδα ιδιοκτήτρια της Ανναμπέλλα, του διάσημου κλαμπ στην παραλιακή το '70-'80 -Σπάνιες φωτό από τα θρυλικά πάρτι | STORIES | iefimerida.gr

Σε μία φωτογραφία έτους 1978, βλέπουμε την τραγουδίστρια Τζελσομίνα, σε ένα από τα πολύκροτα πάρτι που διοργάνωνε στο κλαμπ Ανναμπέλλα στην παραλία του Αγίου Κοσμά. Αριστερά της, είναι ο Nicola Lavacca, πρώτος Dj στην Ελλάδα, ενώ ημίγυμνος δεξιά, είναι ο ηθοποιός Francesco Gabriele, γνωστός από ρόλους σε φιλμ του ποιοτικού κινηματογράφου, όπως The Passion of Christ του Mel Gibson, The voice of the moon του Federico Fellini κ.α.

Η Τζελσομίνα ανήκει στην ομάδα μιας μουσικής ιταλικής εισβολής, δηλαδή, των Ιταλών τραγουδιστών που ήρθαν στην Ελλάδα την δεκαετία του 1960 ή στις αρχές της δεκαετίας του 1970, και έκαναν καριέρα με μεγάλη εμπορική επιτυχία. Στην κατηγορία αυτή γνωστότεροι είναι ο Τόνυ Πινέλι, ο Φέφε Αλιμπέρτι, και η Τζελσομίνα, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην χώρα μας για μεγάλο διάστημα. αλλά υπήρξαν και άλλοι που έμειναν λιγότερο ή ήταν περαστικοί, όπως ο Ρόκυ Ρόμπερτς και η Silva Grissi.

Πασχάλης, Αλίκη Αρβανιτίδη και Τζελσομίνα. Πάρτι στην Ανναμπέλλα, 1979

Η περίπτωση της Τζελσομίνας ξεχωρίζει. Η ιστορία της, είναι το success story ενός φτωχού και ορφανού από πατέρα κοριτσιού, που αφήνει τον τόπο του για να βρει κάπου αλλού καλύτερες μέρες.

Αναζητώντας την τύχη της, έφθασε στην Ελλάδα το 1971, έχοντας ελάχιστα χρήματα, πρόσφατα τότε χωρισμένη και με ένα μωρό (την Λούνα) στην αγκαλιά.

Μαίρη Δρακοπούλου, Τζελσομίνα και Francesco Gabriele. Πάρτι στην Ανναμπέλλα, 1979

Κατόρθωσε γρήγορα να εμφανιστεί στα καλύτερα κλαμπ της Αθήνας. Καταλυτικό ρόλο έπαιξε ο Τόνυ Πινέλι, ο οποίος βρισκόταν πριν από αυτήν στην Ελλάδα και την βοήθησε, εισάγοντάς την στα νυχτερινά και με πλούσια μεροκάματα μαγαζιά.

Η Τζελσομίνα δεν ήταν άνθρωπος που σκορπούσε το χρήμα. Οικονόμα και πανέξυπνη, αποδείχτηκε και πετυχημένη επιχειρηματίας. Αγόρασε το κλαμπ Ανναμπέλλα, και λίγο μετά, έγινε συνέταιρος του Μάκη Σαλιάρη στο κλαμπ Αυτοκίνηση.

Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Τζελσομίνα, Μπέσσσυ Αργυράκη, Francesco Gabriele, Θανάσης Βουράκης, Χρυσηίδα Δημουλίδου. Πάρτι στην Ανναμπέλλα, 1979

Στην περίφημη Ανναμπέλλα, που σήμερα είναι το club restaurant Ακρωτήρι, του Βλάση Σταθοκωστόπουλου, στην παραλία του Αγίου Κοσμά, η Τζελσομίνα, διοργάνωσε θρυλικά πάρτι που μένουν ακόμη στην μνήμη των παλαιότερων Αθηναίων αλλά και πολλών του τότε διεθνούς τζετ σετ.

Ο Εκδότης του περιοδικού Μανίνα Νίκος Δεληγιώργης, η Τζελσομίνα και ο Τόλης Βοσκόπουλος. Πάρτι στην Ανναμπέλλα, 1980

Το πρώτο κλαμπ που δούλεψε η Τζελσομίνα ήταν η Ανναμπέλλα, όχι η παραλιακή, αλλά ένα κλαμπ με το ίδιο όνομα που βρισκόταν στην οδό Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Και τα δύο αυτά κλαμπ, τα είχε ο επιχειρηματίας Ανδρέας Καραντάνης της γνωστής οικογενείας που ίδρυσε το πρώτο εργοστάσιο νερού στην Ελλάδα, με την επωνυμία «Πηγή Καραντάνης Α.Ε.».

Μπέσσυ Αργυράκη Τζελσομίνα Ρόμπερτ Ουίλιαμς και ο Dj Nicola Lavacca. Πάρτι στην Ανναμπέλλα, 1979

Ο Καραντάνης, χαρακτήρας φιλεύσπλαχνος, έβλεπε την Τζελσομίνα να αγωνίζεται να αλλάξει την μοίρα της στην Ελλάδα, και θέλοντας να την βοηθήσει, της πρότεινε να της πουλήσει μερίδιο από τα δύο του κλαμπ.

Μίνως Μάτσας, Gino Soccio, Τζελσομίνα, Βάσος Τσιμιδόπουλος. Πάρτι στην Ανναμπέλλα, 1979

Τι μας είπε η Τζελσομίνα :

«To 1973, ο Ανδρέας Καραντάνης μου είπε «Τζελσομίνα φαίνεσαι έξυπνο κορίτσι και ξέρω ότι δεν σκορπάς λεφτά, κάνεις οικονομίες. Θέλεις να αγοράσεις το 25% των μετοχών από τα δύο κλαμπ Ανναμπέλλα;». Είπα ναι, αγόρασα τις μετοχές, και μετά, το 1974, άφησα το κλαμπ στο Κολωνάκι και αγόρασα όλες τις μετοχές από το καλοκαιρινό Ανναμπέλλα στην παραλία του Αγίου Κοσμά. Την αγορά αυτή δεν την δημοσιοποίησα τότε, εμφανιζόμουν σαν καλλιτεχνική διευθύντρια και όχι σαν ιδιοκτήτρια, γιατί υπήρχε ζήλια. Ήταν δύσκολο, είχα 15 άτομα προσωπικό, μάγειρους σερβιτόρους, όλους Έλληνες. Κλείναμε στις 5 το πρωί κι εγώ πηγαίνοντας σπίτι είχα έπρεπε να ετοιμάσω την κόρη μου για να πάει σχολείο...»

Τα θρυλικά πάρτι στην Ανναμπέλλα

Από το 1974 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1980, η Τζελσομίνα είχε στην ιδιοκτησία της το παραλιακό κλαμπ Ανναμπέλλα. Εκεί, η πολυμήχανος ιταλίδα, διοργάνωσε απίθανα πάρτι προσελκύοντας τραγουδιστές, μοντέλα, δημοσιογράφους, σχεδιαστές μόδας ακόμη και συγγραφείς.

Ένα από αυτά τα περίφημα πάρτι, ονομαζόταν «Χίλιες και Μία Νύχτες» και απαθανατίζεται σε απόκομμα της εφημερίδας Βραδυνή, του 1977, όπου βλέπουμε την Τζελσομίνα με εξωτική φορεσιά ανάμεσα στον τραγουδιστή Γιάννη Πουλόπουλο και τον ηθοποιό Σπύρο Φωκά.



Δημοσίευμα στην εφημερίδα Βραδυνή για το πάρτι στην Ανναμπέλλα «Χίλιες και Μία Νύχτες», 1977

Σε φωτογραφία του 1978, βλέπουμε και Καλλιστεία για την Μις Αναμπέλλα 1978 που διοργάνωσε εκεί το Ατελιέ Νίκος Τάκης.

Καλλιστεία Μις Αναμπέλλα 1978. Διοργάνωση Ατελιέ Νίκος Τάκης

Σε άλλη φωτογραφία, πάλι από πάρτι στην Ανναμπέλλα, χαμογελαστή η Τζελσομίνα αγκαλιάζει τον Μπίλλυ Μπο, ενώ τους κοιτάζει η Λάουρα Ντε Νίγκρις, διευθύντρια μόδας στη ΓΥΝΑΙΚΑ, εμβληματικού γυναικείου περιοδικού της εποχής.

Τζελσομίνα Μπίλλυ Μπο Λάουρα Ντε Νίγκρις. Πάρτι στην Ανναμπέλλα, 1979

Τα πάρτι στην Ανναμπέλλα έκαναν την Τζελσομίνα διάσημη και η φήμη της έφτασε μέχρι και την Αυστραλία, όταν ο Τζων Τίκης ήρθε να της πάρει συνέντευξη. Σε φωτογραφία, μάλλον του 1980, βλέπουμε τον Τίκη με την Τζελσομίνα μπροστά στο εκκλησάκι του Αγίου Κοσμά, κοντά στο κλαμπ. Ο Τζων Τίκης είχε τότε τηλεοπτική εκπομπή που μεταδιδόταν σε όλη την Αυστραλία και ονομαζόταν «Let’s go Greek, entaxi?»

Τζελσομίνα και Τζων Τίκης. 1979 εκκλησάκι Αγ Κοσμάς

Σήμερα η Τζελσομίνα διάγει ήρεμη ζωή μακριά από την νυχτερινή και κοσμική Αθήνα. Έχτισε ένα πέτρινο σπίτι στην Μάνη και ασχολείται με τον ελαιώνα της στους πρόποδες του Ταΰγετου.

Η Τζελσομίνα σήμερα στο σπίτι της στην Μάνη

