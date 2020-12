Aυτά είναι τα αγαπημένα τραγούδια του Ομπάμα για το 2020

Μπορεί η φετινή χρονιά να μη μοιάζει με καμία άλλη στην πρόσφατη ιστορία λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά ο Μπαράκ Ομπάμα τήρησε γι άλλη μια φορά την «παράδοση» δημοσιεύοντας όπως κάθε χρόνια τις λίστες με τα αγαπημένα του βιβλία, ταινίες και μουσική για τη χρονιά που φεύγει.

Γνωστός για τις καλλιτεχνικές του ανησυχίες  ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ανήρτησε στο Τwitter έναν κατάλογο με τα 30 πιο αγαπημένα του τραγούδια για το 2020, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το “Ghosts” του Μπρους Σπρίνγκστιν, το “The Stallion”, όπου συμμετέχει η Μπιγιονσέ και το “Goodbye Jimmy Reed” του Μπομπ Ντίλαν.

Ο Ομπάμα ασχολήθηκε για πρώτη φορά με αυτές τις λίστες το 2015, όταν ήταν ακόμη στην εξουσία κι έκτοτε τηρεί ευλαβικά κάθε χρόνο αυτή την παράδοση. «Να κάποια από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτής της χρονιάς. Ως συνήθως έλαβα κάποιες πολύτιμες συμβουλές από την μουσική γκουρού της οικογένειας, τη Σάσα, για τη σύνταξή της. Ελπίζω να βρείτε ένα-δύο νέα τραγούδια να ακούσετε», ανέφερε στην ανάρτησή του στο Twitter.

Here are some of my favorite songs of the year. As usual, I had some valuable consultation from our family music guru, Sasha, to put this together. I hope you find a new song or two to listen to. pic.twitter.com/K1NRPYiSg4