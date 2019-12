Ο Μπαράκ Ομπάμα αποκαλύπτει τα αγαπημένα του τραγούδια, βιβλία, ταινίες για το 2019

Τις επιλογές του για τη χρονιά που φεύγει παρουσίασε ο τέως Αμερικανός πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα , όπως άλλωστε κάνει "παραδοσιακά" κάθε χρόνο.

Ο Ομπάμα ασχολήθηκε για πρώτη φορά με αυτές τις λίστες το 2015, όταν ήταν ακόμη στην εξουσία.

Στην αρχή ήταν μόνο για βιβλία, με σκοπό να αναδείξει έργα μεγάλων, όσο και λιγότερο γνωστών, συγγραφέων. Σιγά-σιγά, όμως, παρουσιάσε και άλλα πολιτιστικά αγαπημένα, όπως ταινίες και μουσική.

Οι λίστες του Μπαράκ Ομπάμα

Φέτος, οι λίστες είναι τρεις: Η αγαπημένη μουσική του 2019, Οι αγαπημένες ταινίες του 2019 και Τα αγαπημένα τραγούδια του 2019.

Η λίστα με τα βιβλία του περιλαμβάνει 19 τίτλους.

As we wind down 2019, I wanted to share with you my annual list of favorites that made the last year a little brighter. We’ll start with books today — movies and music coming soon. I hope you enjoy these as much as I did. pic.twitter.com/l5qTGkAPok — Barack Obama (@BarackObama) December 28, 2019

Η λίστα με τις ταινίες, περιλαμβάνει κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.

Φυσικά, υπάρχει και το American Factory, μια ταινία της δικής μας εταιρείας παραγωγής, Higher Ground, που πρόσφατα είχε προταθεί για Όσκαρ», προσθέτει.

Next up are my favorite movies and TV shows of 2019. Of course, there’s also American Factory, a film from our own production company, Higher Ground, that was recently shortlisted for an Oscar. Here’s the full list: pic.twitter.com/PEcgwotcxm — Barack Obama (@BarackObama) December 29, 2019

Η λίστα του για την μουσική, περιλαμβάνει όπως αναφέρει ο ίδιος, «από hip-hop μέχρι Country και το Αφεντικό» δηλαδή τον Μπρους Σπρίνγκστιν.

From hip-hop to country to The Boss, here are my songs of the year. If you’re looking for something to keep you company on a long drive or help you turn up a workout, I hope there’s a track or two in here that does the trick. pic.twitter.com/mQ2VssyDwt — Barack Obama (@BarackObama) December 30, 2019

«Αν ψάχνετε για κάτι που μπορεί να κρατήσει παρέα σε μια μακρινή διαδρομή με το αμάξι ή να σας τονώσει κατά την διάρκεια της γυμναστικής σας, ελπίζω να υπάρχει ένα κομμάτι ή δύο εδώ που να σας τραβήξει την προσοχή» καταλήγει.