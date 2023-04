Άαρον Κάρτερ: Aνακοινώθηκε η αιτία θανάτου του τραγουδιστή αλλά τα ερωτηματικά παραμένουν - iefimerida.gr

Ανακοινώθηκε η αιτία του θανάτου του τραγουδιστή της pop, Άαρον Κάρτερ, ο οποίος απεβίωσε τον περασμένο Νοέμβριο.

Ο τραγουδιστής που έγινε γνωστός για τις επιτυχίες του, όπως το «I Want Candy» και το «Aaron's Party (Come Get It)», απεβίωσε πέρυσι σε ηλικία 34 ετών, ενώ η πρόσφατη νεκροψία έριξε φως στις συνθήκες.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, η επίσημη αιτία θανάτου του Κάρτερ ήταν πνιγμός στην μπανιέρα του. Η νεκροψία αποκάλυψε ότι ο τραγουδιστής είχε καταναλώσει αλπραζολάμη, μια γενική μορφή του φαρμάκου Xanax, και είχε εμπλακεί σε μια επικίνδυνη πρακτική γνωστή ως «huffing». Ο Κάρτερ είχε εισπνεύσει συμπιεσμένο διφθοροαιθάνιο, που συνήθως βρίσκεται σε δοχεία συμπιεσμένου αέρα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει αίσθημα ευφορίας και ζαλάδας αλλά μπορεί επίσης να αποβεί μοιραίο.

Μυστήριο με την μπανιέρα

Οι αξιωματούχοι διαπίστωσαν ότι ο Κάρτερ είχε καταστεί «ανίκανος να αντιδράσει ενώ βρισκόταν στη μπανιέρα λόγω των επιπτώσεων» των ουσιών που είχε καταναλώσει και εισπνεύσει. Πιστεύουν ότι «γλίστρησε κάτω από το νερό» και πνίγηκε, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αυτών των φαρμάκων.

Ενώ ο πνιγμός δεν αποκλείστηκε αρχικά ως αιτία θανάτου του Κάρτερ, η έλλειψη νερού στους πνεύμονές του οδήγησε αρχικά τους ιατροδικαστές να πιστέψουν ότι ο πνιγμός δεν ήταν η κύρια αιτία, αλλά αυτό τελικά έδειξε η πρόσφατη αυτοψία.

Η αρραβωνιαστικιά του Κάρτερ, Μέλανι Μάρτιν, επισήμανε ότι η έκθεση υποστηρίζει ότι ο Κάρτερ φορούσε ένα μπλουζάκι και ένα κολιέ στην μπανιέρα, κάτι που φαίνεται ασυνήθιστο. Η Μάρτιν αποκάλυψε ότι παρέδωσε στις αρχές το τηλέφωνο του Κάρτερ, το οποίο περιείχε μηνύματα κειμένου που έδειχναν ότι χρωστούσε σε κάποιον 800 δολάρια για μια άγνωστη ουσία.



Μητέρα Κάρτερ: Ήταν έγκλημα

Στις αρχές Μαρτίου, η μητέρα του, Τζέιν, μοιράστηκε κάποιες φωτογραφίες από το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο 34χρονος, επειδή η έρευνα καθυστερούσε. Στις εικόνες που ανέβηκαν στο Facebook, φαίνονται κάποια περιττώματα στο πάτωμα του μπάνιου, μια μπανιέρα γεμάτη με πράσινο νερό και πετσέτες απλωμένες στο δωμάτιο. Η μητέρα του Κάρτερ, είπε πως οι συγκεκριμένες φωτογραφίες δεν τραβήχτηκαν από την αστυνομία και δεν έχουν ληφθεί σοβαρά από τις Αρχές.

Ο θάνατος του Άαρον Κάρτερ έχει αφήσει πολλά ερωτήματα αναπάντητα και η οικογένειά του θέλει δικαιοσύνη για τον γιο τους καθώς πιστεύουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να λογοδοτήσουν.

