14 πράγματα που η βασίλισσα Ελισάβετ δεν θέλει να ξέρετε για τον πρίγκιπα Φίλιππο

Ο πρίγκιπας Φίλιππος, σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ Β', είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μέλη της βασιλικής οικογένειας, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του.

Λένε πως η βασίλισσα Ελισάβετ δεν μπορεί χωρίς αυτόν και όσοι τον ξέρουν καλά, λένε πως πίσω από το σκληρό του προσωπείο, κρύβεται ένας ρομαντικός άνδρας. Ο πρίγκιπας Φίλιππος, που τον Ιούνιο θα γίνει 100 ετών, ήταν πάντα λίγο πιο «θρασύς» σε σύγκριση με την πιο συνεσταλμένη σύζυγό του και υπάρχουν μερικά πράγματα για αυτόν, που πιθανώς η βασίλισσα Ελισάβετ, δεν θα ήθελε στο επίσημο βιογραφικό του αγαπημένου της.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος δεν γεννήθηκε Βρετανός υπήκοος

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β και ο σύζυγός της, πρίγκιπας Φίλιππος, Δούκας του Εδιμβούργου, εκπροσωπούν την ίδια τη Μ. Βρετανία τα 68 χρόνια που είναι στο θρόνο. Αλλά η βασίλισσα μπορεί να μην θέλει να γνωρίζετε ότι ο σύζυγός της δεν είναι ακριβώς Βρετανός - τουλάχιστον δεν ήταν μέχρι να την παντρευτεί. Πριν γίνει ο Δούκας του Εδιμβούργου, ο νεαρός Φίλιππος ήταν Πρίγκιπας της Ελλάδας και της Δανίας, ανιψιός του Έλληνα βασιλιά, και γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1921. Δεν ήταν Βρετανός πολίτης, αν και η καταγωγή του μπορούσε να εντοπιστεί σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Αγγλίας.

«Αν μη τι άλλο, με θεωρώ Σκανδιναβό, ιδιαίτερα Δανό», είπε σε μια συνέντευξη του 1992. Παρόλο που μπορεί να τον θεωρήσουμε ως την πεμπτουσία του Άγγλου τζέντλεμαν, απαρνήθηκε τους τίτλους του και έγινε Βρετανός πολίτης, επιλέγοντας το όνομα Φίλιπ Μάουντμπατεν, για να παντρευτεί την τότε πριγκίπισσα Ελισάβετ.

Είχε μια ταραχώδη παιδική ηλικία

Η βασίλισσα Ελισάβετ και ο σύζυγός της δεν είναι πολύ ανοιχτοί για τα δύσκολα πρώτα χρόνια του πρίγκιπα Φίλιππου. Όταν η ελληνική βασιλική οικογένεια εκδιώχτηκε, η οικογένειά του εγκατέλειψε τη χώρα με τον Φίλιππο μωρό σε ένα κιβώτιο φρούτων. Αφού εξορίστηκε και εγκαταστάθηκε στη Γαλλία, η οικογένεια του Φιλίππου πέρασε διάφορες αλλαγές: οι μεγαλύτερες αδελφές του παντρεύτηκαν και απομακρύνθηκαν, ο πατέρας του έφυγε και η μητέρα του, που υπέφερε από ψυχική ασθένεια, εισήλθε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο. «Η μητέρα μου ήταν άρρωστη, οι αδερφές μου ήταν παντρεμένες, ο πατέρας μου ήταν στα νότια της Γαλλίας - έπρεπε απλώς να συνεχίσω», αναφέρει το BBC ότι είπε ο πρίγκιπας Φίλιππος. Ο νεαρός Φίλιππος φοίτησε σε σχολεία στην Αγγλία, τη Γερμανία και τη Σκωτία για το υπόλοιπο της παιδικής του ηλικίας.

Οι συγγενείς του ήταν Ναζί

Οι μεγαλύτερες αδελφές του δεν παντρεύτηκαν απλά: παντρεύτηκαν με τους Ναζί, γεγονός που η βασίλισσα Ελισάβετ δεν είναι πιθανότατα πρόθυμη να μάθει ο κόσμος. Όταν η αδερφή του Φίλιππου, Σέσιλ και ο σύζυγός της, καθώς και δύο μέλη του κόμματος των Ναζί, πέθαναν σε συντριβή αεροπλάνου το 1937, ο νεαρός Φίλιππος στάλθηκε στη Γερμανία για την κηδεία και έπρεπε να περπατήσει στην πομπή μεταξύ των Ναζί στρατιωτών. Καμία από τις αδελφές του Φίλιππου δεν προσκλήθηκε στο γάμο του το 1947, αλλά το βασιλικό ζευγάρι ξανά έφτιαξε τις σχέσεις του με τη Γερμανία, το 2015. Ο πρίγκιπας Φίλιππος, φυσικά, δεν μπορεί να επιλέξει ποιοι είναι οι συγγενείς του, και ο ίδιος συνέχισε να αγωνίζεται για τους Συμμάχους ως αξιωματικός του Βασιλικού Ναυτικού στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσης, η μητέρα του Φίλιππου, η Πριγκίπισσα Αλίκη, έδωσε καταφύγιο στους Εβραίους κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο όταν ζούσε στην Αθήνα. Τιμήθηκε με τον τίτλο “Righteous Among the Nations on Princess Alice” για τις ενέργειές της και είναι θαμμένη στην Ιερουσαλήμ.

O Φίλιππος και η Αλίκη στο αεροδρόμιο του Ελληνικού το 1961 / AP Photo





Ο πατέρας της βασίλισσας Ελισάβετ δεν ενέκρινε τον Φίλιππο

Αυτή είναι η αληθινή ιστορία του πώς ερωτεύτηκαν η βασίλισσα Ελισάβετ Β' και ο πρίγκιπας Φίλιππος: Η νεαρή πριγκίπισσα συναντήθηκε με τον πρίγκιπα όταν ήταν μόλις 13 ετών και οι δύο ήταν φίλοι για πολλά χρόνια προτού ανθίσει η ρομαντική τους σχέση. Ωστόσο, ένα άρθρο του περιοδικού Time από το 1957 επισημαίνει ότι ο πατέρας της πριγκίπισσας, ο Βασιλιάς Τζορτζ ΣΤ', «δεν ενέκρινε με τίποτα» αυτή τη σχέση. «Παρά το βρετανικό υπόβαθρο του Φιλίππο και το καλό πολεμικό ρεκόρ του, ο Τζορτζ ΣΤ ανησυχούσε βαθιά για το πώς η βρετανική κοινή γνώμη θα δεχόταν έναν Έλληνα πρίγκιπα ως σύζυγο της πιθανής κληρονόμου», ανέφερε το Time.

«Υπήρχε επίσης κάτι για τον ατρόμητο νεαρό άνδρα της κόρης του με το δυνατό, γεμάτο γέλιο του και τους τρόπους ενός θαλασσοπόρου, που εκνεύριζαν τον ευγενή Βασιλιά». Επιπλέον, ο Φίλιππος ήταν φτωχός (τουλάχιστον με τα βασιλικά πρότυπα), εξόριστος, είχε γερμανικές ρίζες και ναζί συγγενείς και δεν θεωρούνταν κατάλληλη επιλογή για την πριγκίπισσα. Η βασίλισσα μπορεί να μην θέλει να ξέρετε ότι έπρεπε να αγωνιστεί για τον πρίγκιπα της, αλλά οι επιθυμίες της τελικά κέρδισαν τον πατέρα της - και τη χώρα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 20 Νοεμβρίου 1947.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ και ο πρίγκιπας Φίλιππος στα πρώτα χρόνια του γάμου τους / Φωτογραφία: AP Photos



Έχει οικογενειακή σχέση με τη βασίλισσα

Είναι αλήθεια: Η βασίλισσα Ελισάβετ και ο πρίγκιπας Φίλιππος συσχετίζονται κρυφά. Ο γάμος μεταξύ ξαδέλφων είναι κάτι που η βασίλισσα θέλει πιθανώς να υποβαθμίσει αυτές τις μέρες, αν και ιστορικά τείνει να είναι συνηθισμένο: Ακόμα και η περίφημη ερωτευμένη βασίλισσα Βικτώρια και ο πρίγκιπας Άλμπερτ ήταν πρώτα ξαδέλφια. Η οικογενειακή σύνδεση της βασίλισσας Ελισάβετ και του πρίγκιπα Φίλιππου δεν είναι τόσο κοντινή, αλλά είναι τρίτα ξαδέρφια, καθώς και οι δύο είναι εγγόνια της Βικτώριας και του Άλμπερτ. Ιστορικά, ήταν επιτακτική ανάγκη να παντρευτεύονται μεταξύ τους γαλαζοαίματοι για να εξασφαλιστεί η εξουσία, και δεν υπήρχαν τόσες πολλές επιλογές. Ετσι λοιπόν σήμερα, είναι απίθανο να μην προέρχεται κάποιος σύγχρονος royal από τη βασίλισσα Βικτώρια: Καθώς τα εννέα παιδιά της παντρεύτηκαν με royals σε όλη την ήπειρο, με την ίδια να είναι γνωστή ως «η γιαγιά της Ευρώπης».

Δεν ήθελε να εγκαταλείψει τη ναυτική του καριέρα

Ακριβώς επειδή ο Φίλιππος και η Ελισάβετ ήταν ερωτευμένοι, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν εμπόδια στο γάμο τους. Η βασίλισσα μπορεί να μην θέλει να ξέρετε ότι παρόλο που ο Δούκας επαινείται για τη ναυτική του καριέρα, αισθάνθηκε ότι έπρεπε να την εγκαταλείψει πολύ σύντομα, όταν εκείνη ξαφνικά έγινε βασίλισσα. «Νόμιζα ότι θα έκανα καριέρα στο Ναυτικό, αλλά έγινε προφανές ότι δεν υπήρχε ελπίδα», είπε. «Δεν υπήρχε επιλογή. Απλά συνέβη. Πρέπει να κάνετε συμβιβασμούς. Αυτή είναι η ζωή. Το δέχομαι. Προσπάθησα να βγάλω το καλύτερο από αυτό».

Ο πρίγκιπας Φίλιππος, αποκάλυψε σε μια συνέντευξη του 1992 στην Independent, ότι αντί για μερικές από τις βασιλικές φιλανθρωπικές του θέσεις, «θα προτιμούσα να μείνω στο Ναυτικό, ειλικρινά». Ακόμα και ο εγγονός του, πρίγκιπας Γουίλιαμ, παραδέχεται ότι θα ήταν δύσκολο για τον παππού του να εγκαταλείψει τις δικές του φιλοδοξίες να υποστηρίξει τη βασίλισσα. «Αλλά το κάνει φανταστικά καλά», είπε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ στο ABC News. «Δεν παραπονέθηκε ποτέ. Λοιπόν, έχει παραπονεθεί λίγο, αλλά δεν όχι τόσο ανοιχτά».

Δεν χάρηκε που τα παιδιά του δεν μπορούσαν να έχουν το επώνυμό του

Ο πρίγκιπας Φίλιππος επίσης δυσαρεστήθηκε με το γεγονός ότι τα παιδιά του δεν μπορούσαν καν να πάρουν το επώνυμό του - ή μάλλον, ότι η βασίλισσα Ελισάβετ δεν θα το επέτρεπε, καθώς ήθελε να διατηρήσει το όνομά της στον οίκο του Ουίνδσορ μετά το γάμο τους. «Είμαι ο μόνος άντρας στη χώρα που δεν επιτρέπεται να δώσει το όνομά του στα παιδιά του», είπε. Το 1960, το ζευγάρι κατέληξε σε συμβιβασμό: Παρόλο που ο ίδιος ο βασιλικός οίκος θα παρέμενε ως Ουίνδσορ, οι απόγονοί τους, αν χρειάζονταν επώνυμο, θα ονομάζοντανΜάουντμπατεν-Ουίνδσορ.

Είναι κρυφός ρομαντικός

Ακόμα και με τις πρώτες αντιπαραθέσεις τους, ο πρίγκιπας Φίλιππος και η βασίλισσα Ελισάβετ ερωτεύτηκαν πολύ, ακόμα κι αν δεν το συζητούσαν συχνά δημόσια. «Το ότι έχω γλιτώσει από τον πόλεμο και να έχω δει τη νίκη, το να μου έχει δοθεί η ευκαιρία να ξεκουραστώ και να επαναρυθμίσω τον εαυτό μου, το να έχω ερωτευτεί εντελώς και ανεπιφύλακτα, κάνει όλα τα προσωπικά και ακόμη και τα προβλήματα του κόσμου να φαίνονται μικρά και ασήμαντα», έγραψε ο Φίλιππος σε προσωπική επιστολή προς τη μητέρα της Ελισάβετ. Με τα χρόνια, της έχει δώσει υπέροχα δώρα όπως μια καρφίτσα με διαμάντια και ρουμπίνια, που η βασίλισσα Ελισάβετ προτιμά να τη φορά στις διακοπές. Σε αντάλλαγμα, τον έχρισε πρόσφατα ιππότη για την 70η επέτειο τους.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος

Έχει μια «άτακτη» αίσθηση του χιούμορ

Ο πρίγκιπας Φίλιππος είναι γνωστός για τον ευθύ (μερικοί τον λένε αγενή) τρόπο, λέγοντας συχνά, πράγματα που δεν πρέπει. Μερικές από τις γκάφες που η βασίλισσα θα ήθελε να προσπεράσει, είναι ότι μιλώντας για ένα σκωτσέζικο ταρτάν, είπε, «Είναι ωραία γραβάτα… Έχετε κάποια εσώρουχα με αυτό το υλικό;». Επίσης, για τα βομβαρδιστικά θύματα, ο Δούκας είπε, «Μετά από πυρκαγιά, η χειρότερη ζημιά έχει να κάνει με το νερό. Εξακολουθούμε να στεγνώνουμε το Κάστρο του Ουίνδσορ», αναφερόμενος στην πυρκαγιά του 1992. Κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης, είπε, «Όλοι έλεγαν ότι πρέπει να έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο… τώρα που όλοι έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο, παραπονιούνται ότι είναι άνεργοι». Επιπλέον, άλλο ένα μαργαριτάρι του, ειπώθηκε το 1961: «Οι Βρετανίδες δεν μπορούν να μαγειρέψουν». Και υπάρχουν σίγουρα περισσότερα που δεν μπορούν να ειπωθούν.

Ίσως ο πρίγκιπας Φίλιππος δεν πρέπει να οδηγεί

Στον πρίγκιπα Φίλιππο εξακολουθεί να του αρέσει να κάθεται πίσω από το τιμόνι, ίσως όμως δεν θα έπρεπε. Στις αρχές του 2019 ενεπλάκη σε ένα σοβαρό ατύχημα όταν βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε ένα άλλο αυτοκίνητο, ενώ το δικό του αναποδογύρισε. Οι παρευρισκόμενοι βοήθησαν τον αναστατωμένο και ελαφρά τραυματισμένο Δούκα από το όχημά του. Σε επιστολή συγγνώμης προς μία επιβάτιδα του άλλου αυτοκινήτου, που έσπασε τον καρπό της, σημείωσε ότι ο ήλιος τον τύφλωσε. «Θα ήθελα να ξέρετε πόσο λυπάμαι για το ατύχημα», έγραψε σύμφωνα με πληροφορίες. Μετά το περιστατικό, ο Δούκας παραιτήθηκε οικειοθελώς από την άδεια οδήγησης του, αλλά του επιτρέπεται να οδηγεί στο δικό του κτήμα. Όσο για τη βασίλισσα Ελισάβετ δεν ήταν ποτέ υποχρεωμένη να περάσει το τεστ οδήγησης ή να έχει άδεια οδήγησης και εξακολουθεί να οδηγεί.

Είναι το πιο δημοφιλές βασιλικό πρόσωπο στο παλάτι

Η βασίλισσα Ελισάβετ μπορεί να μην θέλει να βγει προς τα έξω ότι δεν είναι η πιο δημοφιλής, στο ίδιο της το σπίτι. Αλλά σύμφωνα με τον Ματ Σμιθ, ο οποίος έπαιξε τον πρίγκιπα Φίλιππο στη σειρά του Netflix «The Crown», ο δούκας είναι το αγαπημένο μέλος της βασιλικής οικογένειας, από το προσωπικό. [Στο βασιλικό σπίτι είναι ο πιο δημοφιλής από όλους – αν μιλήσετε σε κάποιο από το προσωπικό, ο Φίλιππος είναι αυτός που όλοι αγαπούν πραγματικά», δήλωσε ο Σμιθ σε μια συνέντευξη στο Variety. «Νομίζω ότι οι περισσότεροι από όλους, είναι λίγο περισσότερο ανθρώπινος. Το βασιλικό πρωτόκολλο δεν τον έχει κυριεύσει με τον ίδιο τρόπο σε όλη του τη ζωή, και υπάρχει ένα είδος εξέγερσης σε αυτόν και μια άτακτη αίσθηση. Νομίζω ότι είναι αρκετά φιλικός και ανοιχτός όπως λένε όλοι στο προσωπικό. Όλοι τον αγαπούν».

Ο πρίγκιπας Φίλιππος είδε τον Αρτσι πριν τη βασίλισσα Ελισάβετ

Γνώρισε το νεότερο εγγόνι του πριν τη βασίλισσα

Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο ο πρίγκιπας Φίλιππος έχει σπάσει το βασιλικό πρωτόκολλο; Συναντήθηκε με τον τελευταίο εγγονό του, τον γιο του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, τον Άρτσι Χάρισον Μουντάμπτεν-Ουίνδσορ, πριν τη βασίλισσα, αν και κατά λάθος. Η βασίλισσα Ελισάβετ και ο σύζυγός της θα έβλεπαν το νέο μέλος της βασιλικής οικογένειας αργότερα την ίδια μέρα, αλλά ο πρίγκιπας Φίλιππος συνάντησε τον πρίγκιπα Χάρι και τη σύζυγο του Μέγκαν Μαρκλ στο δρόμο, πηγαίνοντας να μιλήσουν στον Τύπο. «Μόλις πέσαμε πάνω στον δούκα καθώς περπατούσαμε, κάτι που ήταν τόσο ωραίο», είπε η δούκισσα στους φωτογράφους.

Βοήθησε τον πρίγκιπα Γουίλιαμ την ημέρα της κηδείας της μητέρας του

Η βασιλική οικογένεια ήταν πολύ ήσυχη τις ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1997 και είχαν επικριθεί για αυτό. Αλλά παρόλο που η βασίλισσα μπορεί να μην μιλούσε για αυτό, η ίδια και ο πρίγκιπας Φίλιππος πέρασαν το χρόνο τους βοηθώντας τους νεαρούς πρίγκιπες Χάρι και Γουίλιαμ να αντιμετωπίσουν τη θλίψη που ένιωθαν με τον θάνατο της μητέρας τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δούκας δεν τα πήγαινε πάντα καλά με την Νταϊάνα. Μάλιστα, για πολλές δεκαετίες κυκλοφορούσε η σοκαριστική φήμη, ότι είχε βάλει το χέρι του στον θάνατό της. Στην πραγματικότητα, όμως, ο Φίλιππος βοήθησε τον Γουίλιαμ να βρει το θάρρος να περπατήσει στην κηδεία της. Στην αρχή, σύμφωνα με πληροφορίες, ο δούκας ήταν προστατευτικός σχετικά με το να ακολουθήσουν τα αγόρια την πομπή, λέγοντας, «Μιλάμε για δύο αγόρια που μόλις έχασαν τη μητέρα τους». Αλλά καθώς ο πρίγκιπας Γουίλιαμ πάλευε με την απόφαση, έδωσε στον νεαρό άνδρα δύναμη και υποστήριξη. «Αν περπατήσω, θα περπατήσεις μαζί μου;» ρώτησε τον 15χρονο πρίγκιπα. Τόσο ο Γουίλιαμ όσο και ο παππούς του, μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι, τον πρίγκιπα Κάρολο και τον αδερφό της Νταϊάνα, Έρλ Σπένσερ, περπάτησαν πίσω από το φέρετρο της. «Ήταν ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει ποτέ, αυτός ο περίπατος», είπε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ στο ντοκιμαντέρ του BBC για την Νταϊάνα, 7 Days.

Οι γιοι της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Γουίλιαμ και Χάρι, ακολουθούν το φέρετρο της μητέρα τους / Φωτογραφία: AP Photo/Adam Butler/POOL



Η Βασίλισσα δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει χωρίς αυτόν

Ο δούκας μπορεί να είναι ένας μυστικός υποστηρικτής του φεμινισμού. Δεν τρομάζει από την ισχυρή σύζυγό του, πάντα στέκεται δίπλα της και στην πραγματικότητα είναι o μόνoς που επιτρέπεται να της εναντιωθεί. «Ο πρίγκιπας Φίλιππος είναι ο μόνος άντρας στον κόσμο που αντιμετωπίζει τη βασίλισσα απλώς ως άλλο άνθρωπο - νομίζω ότι το εκτιμά αυτό», σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ο πρώην ιδιωτικός γραμματέας της, Lord Charteris.

Ο εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ, πρίγκιπας Χάρι, είπε ακόμη στο ABC News, πως «Χωρίς αυτόν, νομίζω ότι θα είχε λίγο χαθεί». Αν και δεν αποκαλύπτει συχνά τα συναισθήματά της για τον σύζυγό της, η ίδια η βασίλισσα έχει αναγνωρίσει τη συμβολή του, σε μια σπάνια επίδειξη ευαισθησίας, λέγοντας ότι «Είναι, πολύ απλά, η δύναμή μου και μένει όλα αυτά τα χρόνια. Του χρωστάω ένα χρέος μεγαλύτερο από αυτό που θα ισχυριζόταν ποτέ ή θα μάθουμε ποτέ».