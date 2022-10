Κέντρο Περιβαλλοντικής Υγείας ΗΠΑ: Προσοχή, υψηλά επίπεδα τοξικής χημικής ουσίας σε αθλητικά σουτιέν και μπλουζάκια - iefimerida.gr

Μια τοξική ουσία που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιβλαβής για την υγεία εντοπίστηκε σε μεγάλες συγκεντρώσεις σε αθλητικά είδη, όπως σουτιέν και μπλουζάκια.

Νέες δοκιμές σε διάφορα δημοφιλή επώνυμα αθλητικά σουτιέν και ρούχα αποκάλυψαν υψηλά επίπεδα BPA. Πρόκειται για μια χημική ένωση που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ορισμένων τύπων πλαστικών και μπορεί να οδηγήσει σε επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία, όπως άσθμα, καρδιαγγειακές παθήσεις και παχυσαρκία.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Υγείας (CEH), το οποίο διεξήγαγε τους ελέγχους, είναι μια μη κερδοσκοπική ομάδα προστασίας των καταναλωτών που επικεντρώνεται στην αποκάλυψη της παρουσίας τοξικών χημικών ουσιών σε καταναλωτικά προϊόντα.

22 φορές πάνω από το όριο ασφαλείας η συγκέντρωση της τοξικής ουσίας στα αθλητικά σουτιέν και μπλουζάκια

Σύμφωνα με το CEH, τα αθλητικά σουτιέν των εταιρειών Athleta, PINK, Asics, The North Face, Brooks, All in Motion, Nike και FILA εξετάστηκαν για την ουσία BPA τους τελευταίους έξι μήνες και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ρούχα θα μπορούσαν να εκθέσουν τους χρήστες σε αυτή 22 φορές πάνω από το ασφαλές όριο, με βάση τα πρότυπα που ορίζονται στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με το νόμο της Καλιφόρνια του 1986, το μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο δόσης για BPA μέσω δερματικής έκθεσης είναι 3 μικρογραμμάρια την ημέρα.

Η ομάδα εξέτασε, επίσης, αθλητικά μπλουζάκια από μάρκες όπως The North Face, Brooks, Mizuno, Athleta, New Balance και Reebok και βρήκε παρόμοια αποτελέσματα.

Ο CEH δήλωσε την Τετάρτη ότι έστειλε νομικές ειδοποιήσεις στις εταιρείες, οι οποίες θα έχουν 60 ημέρες για να συνεργαστούν με το κέντρο ώστε να διορθώσουν τις παραβιάσεις προτού ο όμιλος υποβάλει σχετική καταγγελία στο δικαστήριο της Καλιφόρνια.

Το κέντρο δήλωσε ότι, με τις έως σήμερα έρευνές του, έχει βρει BPA μόνο σε ρούχα με βάση τον πολυεστέρα που περιέχουν ύφασμα spandex. «Θέλουμε οι μάρκες να αναδιαμορφώσουν τα προϊόντα τους και να αφαιρέσουν όλες τις δισφαινόλες, συμπεριλαμβανομένης της BPA. Στο μεταξύ, συνιστούμε να περιορίσετε τον χρόνο που φοράτε τα αθλητικά σας ρούχα, αλλάζοντας αμέσως μετά την προπόνηση», ανέφερε η ομάδα.

Πού βρίσκεται η χημική ουσία BPA και πόσο επικίνδυνη είναι για την υγεία

Το PA (δισφαινόλη Α) βρίσκεται σε μεγάλο αριθμό προϊόντων που χρησιμοποιούνται καθημερινά, από μπουκάλια νερού, αποδείξεις και κονσερβοποιημένα τρόφιμα μέχρι παιχνίδια και είδη δαπέδου. Στους ενήλικες, η έκθεση σε BPA έχει συνδεθεί με διαβήτη, καρδιακές παθήσεις, καρκίνο, παχυσαρκία και στυτική δυσλειτουργία.

Σε μια μελέτη του 2020, μάλιστα, η έκθεση σε BPA συσχετίστηκε με πρόωρο θάνατο. Πιο πρόσφατα, η BPA συνδέθηκε με το άσθμα σε κορίτσια σχολικής ηλικίας.

«Μελέτες έχουν δείξει ότι το BPA μπορεί να απορροφηθεί από το δέρμα και να καταλήξει στην κυκλοφορία του αίματος, ακόμα και όταν κρατάμε μια απόδειξη στα χέρια μας για λίγα λεπτά. Τα αθλητικά σουτιέν και μπλουζάκια φοριούνται για ώρες κάθε φορά και ιδρώνουμε μέσα σε αυτά, επομένως είναι ανησυχητικό να βρίσκουμε τόσο υψηλά επίπεδα BPA στα ρούχα μας», είπε η Allan Sugerman, διευθύντρια του προγράμματος παράνομων τοξικών απειλών του CEH.