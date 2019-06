Στρες και γονιμότητα: ποια είναι η πραγματική παγίδα;

Το πρώτο που θα πει ο περίγυρος σε μια γυναίκα που ανακοινώνει ότι προσπαθεί να μείνει έγκυος και δεν τα έχει - το πρώτο τουλάχιστον διάστημα - καταφέρει είναι το εξής: «Φταίει που έχεις άγχος. Προσπάθησε να χαλαρώσεις και το μωρό θα έρθει». Πόση αλήθεια, όμως, υπάρχει σε αυτή τη συμβουλή;

Είναι γεγονός ότι το στρες μπορεί να πλήξει, τουλάχιστον σε έναν βαθμό, τη γονιμότητα. Έρευνα, μάλιστα, από το National Institutes of Health and the University of Oxford, επιβεβαιώνει ότι το στρες μπορεί να μειώσει τη γονιμότητα και να καθυστερήσει τη σύλληψη στις γυναίκες που προσπαθούν να μείνουν έγκυες κατά 12%. Η έρευνα αυτή μάλιστα είναι η πρώτη που έχει γυναίκες χωρίς προβλήματα γονιμότητας.

«Το στρες πράγματι μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα σύλληψης, κυρίως επειδή επηρεάζει το ορμονικό σύστημα της γυναίκας», εξηγεί με τη σειρά του ο Δρ. Παράσχος Γυναικολόγος - Μαιευτήρας, Ειδικός Γονιμότητας, Ενδοσκοπικός Χειρουργός, Διευθυντής του Κέντρου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής EmBIO. «Παρόλα αυτά υπάρχει μία ύπουλη παγίδα στην οποία μπορεί να πέσει μία γυναίκα ή ένα ζευγάρι που προσπαθεί να τεκνοποιήσει. Το χάσιμο χρόνου». Επιπλέον, ο κορυφαίος ειδικός στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή εξηγεί ακριβώς πώς συμβαίνει αυτό.

Τα ζευγάρια που πιστεύουν ότι φταίει το στρες για την υπογονιμότητά τους καθυστερούν να απευθυνθούν στον ειδικό

Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν μπορεί να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι φταίει το στρες για το γεγονός ότι δε συλλαμβάνει μια γυναίκα. Και παρόλο που βοηθάει να αναζητηθούν τρόποι και μέθοδοι ανακούφισης από το στρες, αυτό δεν πρέπει να αποτελεί τη βασική γραμμή αντιμετώπισης μιας υπογονιμότητας που επιμένει. Πιο συγκεκριμένα, κάθε γυναίκα, - όποια κι αν είναι η ηλικία της - που δεν έχει συλλάβει μετά από 12 μήνες τακτικών επαφών, θα πρέπει να επισκεφτεί έναν ειδικό στην υπογονιμότητα, ώστε να γίνει διερεύνηση των πιθανών αιτιών (διαβάστε περισσότερα). Τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουν υπογονιμότητα σε μια γυναίκα είναι πάρα πολλά, όμως εδώ αξίζει να τονιστεί είναι ότι υπάρχουν λύση για αυτά.

Οι γυναίκες άνω των 35 χρειάζεται «να κινηθούν πιο γρήγορα»

Στην περίπτωση που μια γυναίκα δυσκολεύεται να συλλάβει και είναι άνω των 35 ετών,, το διάστημα που πρέπει να περιμένει πριν απευθυνθεί στον ειδικό γονιμότητας θα πρέπει να μειωθεί στους έξι μήνες. Επειδή οι γυναίκες άνω των 35 και ιδιαίτερα αυτές των 40 αντιμετωπίζουν μία σημαντική μείωση στη γονιμότητα, είναι σημαντικό να μη χάνουν χρόνο, εφόσον θέλουν να τεκνοποιήσουν με τα δικά τους ωάρια. Φυσικά, έχει διαπιστωθεί ότι στις γυναίκες αυτής της ηλικίας το άγχος αν θα συλλάβουν είναι πιο έντονο, όμως τις περισσότερες φορές υπάρχουν άλλα αίτια που δυσκολεύουν τη σύλληψη. Αυτά είναι κατά κανόνα η κακή ποιότητα ωαρίων που τα καθιστά πιο δύσκολο να γονιμοποιηθούν, αλλά και το αυξημένο ποσοστό αποβολών λόγω χρωμοσωμικών ανωμαλιών, οι οποίες αυξάνουν με την ηλικία. Επομένως, οι γυναίκες άνω των 35 δε θα πρέπει να αφήνουν το χρόνο να περνάει με την πεποίθηση ότι φταίει το στρες για τη δυσκολία σύλληψης.

Στον ειδικό, όμως, πρέπει να πάει και ο άνδρας

Ένα ζευγάρι που καθυστερεί να συλλάβει θα πρέπει από κοινού να επισκεφτεί τον ειδικό, εξηγεί ο Δρ. Παράσχος. Μπορεί μια γυναίκα να αισθάνεται ενοχικά, νομίζοντας ότι φταίει εκείνη και το όποιο άγχος της να συλλάβει για την υπογονιμότητα, όμως μετά από την επίσκεψη του ζευγαριού στον ειδικό γονιμότητας να διαπιστωθεί ότι φταίει ο σύντροφός της. Σήμερα γνωρίζουμε ότι το ποσοστό για το οποίο ευθύνονται οι άντρες για την υπογονιμότητα είναι 50%. Στις μισές δηλαδή περιπτώσεις ευθύνεται η γυναίκα και στις άλλες μισές οι άντρες, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις ζευγαριών που επισκέπτονται ένα κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής όπου αποκαλύπτεται ότι και οι δύο μπορεί να έχουν πρόβλημα.

Η αλήθεια είναι, εξάλλου, ότι, όταν αντιμετωπίζεται ένα οργανικό αίτιο το οποίο μπορεί να λυθεί είστε στον άνδρα είτε στη γυναίκα είτε και στους δύο, το ζευγάρι καθησυχάζει επειδή ξέρει ότι θα οδηγηθεί στη λύση του. Αντίθετα, τον παράγοντα του στρες δεν μπορεί εύκολα να τον ελέγξει. Σίγουρα, πάντως, βοηθάει μια συνολική αντιμετώπιση των πιθανών αιτιών που μπορεί να πλήξουν τη γονιμότητα. Γι’ αυτό και στο Κέντρο Αναπαραγωγής ΕmBIO παρέχουμε ειδική συμβουλευτική για την ανακούφιση των ζευγαριών που προσπαθούν να συλλάβουν από το άγχος.

Ο Δρ. Θάνος Παράσχος

