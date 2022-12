Νόσος Αλτσχάιμερ: Αισιοδοξία για έγκαιρη διάγνωση -Τεστ αίματος θα την ανιχνεύει πολύ πριν τα πρώτα συμπτώματα - iefimerida.gr

Μια απλή εξέταση αίματος που μπορεί να ανιχνεύσει τη νόσο Αλτσχάιμερ χρόνια πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων μπορεί να είναι ένα βήμα πριν από την υλοποίησή της, καθώς οι ερευνητές επινοούν μια νέα μέθοδο για την έγκαιρη διάγνωση.

Το τελευταίο τεστ επικεντρώνεται στην πρωτεΐνη β-αμυλοειδές που συγκεντρώνεται λανθασμένα στον εγκέφαλο, χαρακτηριστικό της νόσου Αλτσχάιμερ. Κάποτε, η συγκεκριμένη πρωτεΐνη μπορούσε να εντοπιστεί μόνο κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, δηλαδή όταν ο ασθενής είχε φύγει από τη ζωή. Τώρα, όμως, μπορεί να αποκαλυφθεί και με με προηγμένες απεικονιστικές εξετάσεις.

Η διάγνωση των ασθενών νωρίτερα στην εξέλιξη της νόσου θα τους δώσει χρόνο να προετοιμαστούν και να κάνουν αλλαγές που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν αργότερα, δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας Βαλερί Νταγκέτ, καθηγήτρια βιομηχανικής στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον. Μια σειρά θετικών ειδήσεων από εταιρείες όπως η Eisai Co. και η ανταγωνιστική Eli Lilly & Co. ανανέωσαν τις ελπίδες ότι μπορεί να βρεθούν αποτελεσματικές θεραπείες που θα επιβραδύνουν την γνωστική εξασθένηση που προκαλείται από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

«Για την έγκαιρη θεραπεία, χρειαζόμαστε πρώτα έγκαιρη διάγνωση. Επίσης, όταν γίνεται έγκαιρη διάγνωση, υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο ζωής που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες και να κερδίσουν χρόνο για να βγουν στην αγορά άλλα θεραπευτικά φάρμακα», είπε η ειδικός.

Το νέο τεστ εντοπίζει την πρωτεΐνη στον εγκέφαλο που σχετίζεται με την ανάπτυξη της νόσου Αλτσχάιμερ

Η νέα προσέγγιση περιλαμβάνει τη μέτρηση των επιπέδων αυτών των τοξικών πρωτεϊνών που με την πάροδο του χρόνου πιστεύεται ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της νόσου Αλτσχάιμερ. Η μελέτη εξέταση αίμα που δωρίστηκε χρόνια νωρίτερα από 310 άτομα. Από τα 53 άτομα που επαληθεύτηκε μετά θάνατον ότι έπασχαν από νόσο Αλτσχάιμερ, τα 52 είχαν σημάδια των τοξικών πρωτεϊνών κατά μέσο όρο έξι χρόνια νωρίτερα.

Το πιο σημαντικό εύρημα, όμως, ήταν ότι υπήρχαν και σε 11 άτομα που φαινομενικά δεν είχαν προβλήματα μνήμης ή σημάδια άνοιας όταν έδωσαν το αίμα.

Αρχεία των επόμενων ιατρικών παρακολουθήσεων ήταν διαθέσιμα για 10 από αυτούς τους εθελοντές και όλοι στη συνέχεια διαγνώστηκαν με συμπτώματα που συνάδουν με τη νόσο Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences. Σχεδόν κανένας που βρέθηκε αρνητικός στην πρωτεΐνη δεν διαγνώστηκε στη συνέχεια με τη νόσο.

Τα τεστ εμπορικής χρήσης που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή περιορίζονται στη διάγνωση ατόμων που έχουν ήδη συμπτώματα. Οι ερευνητές πίσω από το νέο τεστ που αναζητά τις τοξικές πρωτεΐνες δήλωσαν ότι δεν χρειάζεται εξελιγμένο εξοπλισμό, ούτε λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία και άλλους παράγοντες κινδύνου. Αυτό θα το καθιστούσε δυνητικά εύκολο στη χρήση σε τυπικά εργαστήρια και κλινικές, είπε η Δρ. Νταγκέτ, αν και είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πότε μπορεί να είναι διαθέσιμο.