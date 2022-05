Τα «κλειδιά της ευτυχίας» σύμφωνα με καθηγητή του Harvard - iefimerida.gr

Το κλειδιά που ανοίγουν την πόρτα της ευτυχίας διατείνεται ότι κρατά ο Tal Ben-Shahar.

Πρόκειται για έναν Αμερικανοϊσραηλινό ακαδημαϊκό και συγγραφέας που εστιάζει στα πεδία της θετικής ψυχολογίας και της ηγεσίας, ενώ έχει διδάξει επί σειρά ετών στο Harvard.

Οι λάθος απόψεις για την ευτυχία

Όπως παρατηρεί ο Ben-Shahar, μία από τις πιο συνηθισμένες λανθασμένες απόψεις είναι αυτή που εξισώνει την ευτυχία με το να μην αισθάνεσαι πόνο, σε οποιαδήποτε μορφή του. Αυτό όμως είναι κάτι το αδύνατο, εκτός κι αν πάσχεις από κάποια διαταραχή ή είσαι νεκρός.

Είναι σημαντική λοιπόν η συνειδητοποίηση του ότι η ευτυχία δεν είναι ούτε απόλυτη αλλά ούτε και μόνιμη κατάσταση, ενώ φαίνεται ότι συνδέεται με την ικανότητα της συνύπαρξης των αρνητικών συναισθημάτων με τα θετικά.

«Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να αποδεχτείτε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. "It’s OK to not be OK". Είναι πάντα σημαντικό να αποδέχεστε ότι δεν είστε εντάξει αυτή τη στιγμή, γιατί το να κατηγορείτε τον εαυτό σας που δεν αισθάνεστε καλά επιδεινώνει την κατάσταση και κάνει τα πράγματα χειρότερα. Ας αποδεχτούμε ότι διανύουμε μια πολύ χαοτική περίοδο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το αίσθημα της αγωνίας είναι φυσιολογικό», μας λέει ο καθηγητής.

Να είμαστε αντί-εύθραυστοι

Πιο κρίσιμη σημασία όμως έχει η κατανόηση του τι σημαίνει να είσαι αντι-εύθραυστος. Αυτή η κατάσταση μπορεί να εξηγηθεί ως ένα είδος «εξέλιξης» της ανθεκτικτικότητας, δηλαδή της ιδιότητας του να μπορεί ένα πράγμα να αντέχει την πίεση που δέχεται και να επιστρέφει, όταν σταματήσει η πίεση, στην αρχική του μορφή ή κατάσταση. Να μη καταστρέφεται, καθώς οι πιέσεις και οι δυσκολίες είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής.

Οι σχέσεις με τους άλλους

«Ο πρώτος και κύριος προγνωστικός παράγοντας της ευτυχίας παραμένει η ποιότητα των σχέσεών μας», υπογραμμίζει ο Μπεν-Σαχάρ.

«Στις σχέσεις συμπεριλαμβάνω ρομαντικούς, οικογενειακούς, φιλικούς και επαγγελματικούς δεσμούς. Πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να καλλιεργήσουμε αυτές τις σχέσεις, ακόμη και αν είναι διαδικτυακά ή μέσω τεχνολογίας. Αλληλεπιδράστε όσο το δυνατόν περισσότερο με φίλους, μιλήστε, ανοιχτείτε στους άλλους και δημιουργήστε οικειότητα. Είναι το πρώτο αντίδοτο στις δυσκολίες μας».

Η φυσική υγεία

Ο Ακαδημαϊκός και συγγραφέας Ταλ Μπεν-Σαχάρ

Κομβικό ρόλο στην ευτυχία μας παίζει για τον συγγραφέα και η φυσική υγεία, η προσεκτική και συνεχής ενασχόληση με τη σωματική μας άσκηση και φροντίδα.

«Η σωματική άσκηση είναι απαραίτητη για την ψυχική υγεία. Εδώ και χρόνια ασκούμαι ευλαβικά 3 φορές την εβδομάδα. Μια μέρα άσκηση, μια μέρα άδεια», αναφέρει ο Μπεν- Σαχάρ

«Ξέρετε επίσης πόσο σημαντικό είναι να κρατάμε ένα ημερολόγιο της προσπάθειάς μας και της προόδου που σημειώνουμε. Εγώ έγραφα εκεί μία φορά κάθε 3 εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της επιδημίας, έγραφα εκεί τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Το χρειαζόμουν περισσότερο», καταλήγει.

Είναι στο χέρι μας

«Μπορούμε πάντοτε να μάθουμε να μεταμορφώνουμε ό,τι μας συμβαίνει προς το καλύτερο. Για να επιλέξουμε με σύνεση, μπορούμε να αντλήσουμε έμπνευση από την επιστήμη της ευημερίας και της ευτυχίας για να πλοηγηθούμε καλύτερα στα συναισθήματά μας. Εστιάζοντας στις σχέσεις μας, αποδεχόμενοι ότι δεν είμαστε καλά, καλλιεργώντας την περιέργειά μας, παρακολουθώντας τη διατροφή μας» συμβουλεύει ο καθηγητής.

«Και ως αντίδοτο στις δυσκολίες, γιατί να μην ξεκινήσετε και τον διαλογισμό; Όχι περισσότερα από 3 ή 4 λεπτά την ημέρα θα σας βοηθήσουν πολύ. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να δώσουν τον τόνο της ημέρας μας. Ας βασιστούμε στην επιστήμη για να ζήσουμε όχι μια ευτυχισμένη ζωή, αλλά μια πιο ευτυχισμένη ζωή», καταλήγει.