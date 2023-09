Η δίατα της «μπλε ζώνης»: Ποια είναι 5 μυστικά μακροζωίας των αιωνόβιων που αναλύει το Netflix -Η διατροφή τους - iefimerida.gr

Μια νέα ντοκιμαντέρ στο Netflix έχει αφήσει τους θεατές να ορκιστούν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους μετά την παρακολούθηση των επεισοδίων.

Η σειρά «Live to 100: Secrets of the Blue Zones» κυκλοφόρησε στις 30 Αυγούστου στο Netflix, με τις εξερευνήσεις του να παρακινούν πολλούς θεατές να αρχίσουν να κάνουν καλύτερες επιλογές διατροφής, να γυμνάζονται περισσότερο και να εξερευνούν τη φύση για να κατακτήσουν τη μακροζωία.

Αλλωστε, η γενική ιδέα της δίαιτας της «Μπλε Ζώνης», είναι ότι τρώτε και πίνετε ό,τι καταναλώνουν οι πιο υγιείς άνθρωποι στον κόσμο.

