Δώσε βάρος στα σημάδια της Δυσθρεψίας-Κλείσε ραντεβού για δωρεάν έλεγχο - iefimerida.gr

Αν χάνεις βάρος, σίγουρα δεν πρέπει να χάσεις και χρόνο. Ίσως πρόκειται για δυσθρεψία. Αναγνώρισε τα σημάδια της και αντιμετώπισε τα γρήγορα και αποτελεσματικά.

Πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η δυσθρεψία;

Ο οργανισμός χρειάζεται ενέργεια και θρεπτικά συστατικά, που προσλαμβάνει μέσω της διατροφής. Κάποιες φορές όμως αυτά δεν επαρκούν με αποτέλεσμα πιθανόν 1 στους 3 άνω των 65 ετών* να παρουσιάσει ανεξήγητη απώλεια βάρους, εξάντληση, αδυναμία, μειωμένη όρεξη για φαγητό ή δυσκολία στην κίνηση. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της δυσθρεψίας. Η χρόνια δυσθρεψία οδηγεί σε απώλεια της μυϊκής μάζας, μεγαλύτερη πιθανότητα μόλυνσης, αδυναμία και ευπάθεια, με κίνδυνο την αυξημένη νοσηρότητα και τη μη αυτονομία του ατόμου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενημέρωση και πρόληψη για έναν «αόρατο» εχθρό

Το Fortimel της Nutricia και η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία, στα πλαίσια της καμπάνιας ευαισθητοποίησης για τα άτομα τρίτης ηλικίας, σε καλούν για έναν δωρεάν έλεγχο της κατάστασης θρέψης σου από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας. Ενημερώσου έγκυρα - είτε αφορά εσένα, είτε κάποιον αγαπημένο σου - και μάθε τα πάντα για τα συμπτώματα και τη σωστή αντιμετώπιση της δυσθρεψίας.

Κλείσε τώρα κιόλας ραντεβού μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας ή μέσω του ιστότοπου της καμπάνιας «Δώσε βάρος στα σημάδια».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

To θρεπτικό σκεύασμα Fortimel και η συμβολή της Nutricia

Όμως, τι προσφέρουν τα πόσιμα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel; Παρέχουν στο σώμα μας όλα εκείνα τα συστατικά που έχει ανάγκη καθημερινά, όταν μόνο η διατροφή δεν αρκεί. Λαμβάνονται καθημερινά μεταξύ των γευμάτων και αυξάνουν την πρόσληψη πρωτεΐνης και θερμίδων. Ο γιατρός σας θα σας καθοδηγήσει στην ορθή χορήγησή τους σε περίπτωση που κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο.

Η Nutricia πιστεύει στη δύναμη της διατροφής και τα ευεργετικά οφέλη της σε κάθε ηλικία. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δημιουργεί και ειδικά σκευάσματα με τις απαραίτητες βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, σχεδιασμένα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς που μπορούν να χαρίσουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Έτσι και τώρα, η Νutricia με το Fortimel και σε συνεργασία με την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία, ένα Μη Κερδοσκοπικό Επιστημονικό Σωματείο, προωθεί την ενημέρωση γύρω από τη δυσθρεψία και τη φροντίδα των ατόμων της τρίτης ηλικίας.

*Prevalence of protein-energy malnutrition risk in European older adults in community, residential and hospital settings, according to 22 malnutrition screening tools validated for use in adults ≥ 65 years. A systematic review and meta-analysis.

*Malnutrition in older adults: Correlations with social, diet-related, and neuropsychological factors, K. Κατσάς, Μάρτιος 2020.