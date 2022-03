Η Νευρολογική Κλινική του ΕΚΠΑ συμμετέχει στη διεθνή έρευνα του Ιδρύματος Michael J. Fox για το Πάρκινσον - iefimerida.gr

Η Α' Νευρολογική Κλινική του ΕΚΠΑ, στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, συμμετέχει στην έρευνα του Ιδρύματος Michael J. Fox.

Η ανακοίνωση του ΕΚΠΑ

Είναι η ερευνα «Expansion of the Parkinson's Progression Markers Initiative (PPMI), Landmark Study toward Better Treatments and Prevention of Disease (PPMI2)». Η PPMI2 αποτελεί επέκταση της μελέτης PPMI, που διεξάγεται εδώ και πάνω από 10 έτη, και μπαίνει τώρα σε μια καινούργια, ακόμη πιο φιλόδοξη φάση, αναφέρει ανακοίνωση του ΕΚΠΑ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έρευνα στοχεύει να συμπεριλάβει άτομα που διαγνώστηκαν πρόσφατα με νόσο Πάρκινσον, και δεν λαμβάνουν ακόμη φαρμακευτική αγωγή, καθώς και άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών με ισχυρούς προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη νόσου Πάρκινσον, που τους κατατάσσουν σε πιθανή πρόδρομη μορφή της νόσου. Στρατολογούνται επίσης άτομα, είτε συμπτωματικά είτε ασυμπτωματικά, που ανήκουν σε οικογένειες με κληρονομικό ιστορικό νόσου Πάρκινσον.

Η μελέτη παρατήρησης PPMI, που ξεκίνησε το 2010, έχει εγγράψει και παρακολουθήσει περισσότερους από 1.400 συμμετέχοντες μέχρι σήμερα, δημιουργώντας την πιο εκτενή και λεπτομερή βάση δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης για τη νόσο Πάρκινσον παγκοσμίως. Αναμένεται να συμπεριλάβει 4.000 συμμετέχοντες σε σχεδόν 50 κέντρα σε 12 χώρες μέχρι το τέλος του 2023.

Σχετικά με το Κέντρο PPMI του ΕΚΠΑ

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι κέντρο της PPMI από το 2013. Οι συμμετέχοντες συνεισφέρουν στην προσφορά βιολογικών δειγμάτων και υποβάλλονται σε αξιολογήσεις με στόχο να προσδιοριστούν τα βιολογικά, κλινικά και απεικονιστικά χαρακτηριστικά της νόσου του Πάρκινσον. Πολύ σημαντικός στόχος είναι η ανεύρεση βιοδεικτών που να μπορούν να προσδιορίσουν τον κίνδυνο νόσησης αλλά και την εξέλιξη της νόσου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο κέντρο υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση σε γενετικές μορφές της νόσου, μερικές εκ των οποίων φαίνεται να συναντώνται σχεδόν αποκλειστικά στον ελληνικό χώρο. Χώρο διεξαγωγής της μελέτης αποτελούν τα Ειδικά Ιατρεία Κινητικών Διαταραχών της Α' Νευρολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο.

Με στόχο την καλύτερη κατανόηση της νόσου του Πάρκινσον, το PPMI2 θα μελετήσει αντιπροσωπευτικές ομάδες που θα καλύπτουν όλο το φάσμα εξέλιξης της νόσου: εκείνους που δεν έχουν ακόμη διαγνωσθεί, τους νεοδιαγνωσθέντες και εκείνους με ήδη εγκαταστημένη νόσο. Επίσης συνεχίζει να παρακολουθεί παλιότερους συμμετέχοντες -- μερικοί από αυτούς έχουν διαγνωστεί με νόσο Πάρκινσον εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Στην φάση αυτή η PPMI2 στο Κέντρο του ΕΚΠΑ στρατολογεί νέους εθελοντές με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:



Άτομα που έχουν διαγνωστεί με νόσο Πάρκινσον τα τελευταία δύο χρόνια και δεν λαμβάνουν ακόμη φαρμακευτική αγωγή

Άτομα με νόσο Πάρκινσον ή χωρίς συμπτώματα της νόσου που ανήκουν σε οικογένειες με σπάνιες γενετικές κληρονομικές μορφές της νόσου, όπως αυτές που οφείλονται σε μεταλλάξεις στα γονίδια GBA, LRRK2, SNCA, PRKN, ή PINK1

Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω που δεν πάσχουν από νόσο Πάρκινσον, αλλά έχουν ορισμένους προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου, όπως την εκδραμάτιση ονείρων κατά τον ύπνο (διαταραχή συμπεριφοράς ύπνου REM)

Άτομα χωρίς γνωστή σχέση με τη νόσο του Πάρκινσον που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως εθελοντές ελέγχου Σχετικά με το Ίδρυμα Michael J. Fox για την Έρευνα της νόσου Πάρκινσον (MJFF) Ως ο μεγαλύτερος μη κερδοσκοπικός χρηματοδότης της έρευνας για τη νόσο Πάρκινσον στον κόσμο, το Ίδρυμα Michael J. Fox είναι αφιερωμένο στην επιτάχυνση ανεύρεσης θεραπείας για τη νόσο του Πάρκινσον και στη βελτίωση των υπαρχουσών θεραπειών για όσους ζουν με την πάθηση σήμερα. Το Ίδρυμα επιδιώκει τους στόχους του μέσω ενός πλούσια χρηματοδοτούμενου, εξαιρετικά στοχευμένου ερευνητικού προγράμματος σε συνδυασμό με την ενεργό παγκόσμια συμμετοχή επιστημόνων, ασθενών με Πάρκινσον, ηγετών επιχειρήσεων, συμμετεχόντων σε κλινικές δοκιμές, δωρητών και εθελοντών. Εκτός από τη χρηματοδότηση 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε έρευνα μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα άλλαξε θεμελιωδώς την τροχιά της προόδου προς μια θεραπεία.



Τα δεδομένα στο μελέτη του ΕΚΠΑ

Λειτουργώντας στο κέντρο της παγκόσμιας έρευνας για τη νόσο Πάρκινσον, το Ίδρυμα έχει σφυρηλατήσει πρωτοποριακές συνεργασίες με ηγέτες του κλάδου, ακαδημαϊκούς επιστήμονες και κυβερνητικούς χρηματοδότες έρευνας, και έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό σύνολο δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης και βιβλιοθήκη βιολογικών δειγμάτων για να επιταχύνει τις επιστημονικές ανακαλύψεις και τη θεραπεία, με την κλινική μελέτη ορόσημο PPMI. Επιπλέον, έχει αυξήσει τη ροή των συμμετεχόντων σε κλινικές δοκιμές για τη νόσο Πάρκινσον με το διαδικτυακό εργαλείο του, το Fox Trial Finder.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης προωθεί την ευαισθητοποίηση για τη νόσο Πάρκινσον μέσω σημαντικών εκδηλώσεων προβολής και συντονίζει τη συμμετοχή χιλιάδων μελών της Team Fox σε όλο τον κόσμο. «Η μελέτη PPMI αποτελεί ορόσημο στην έρευνα της νόσου Πάρκινσον, καθώς έχει ήδη προσφέρει τεράστιο όγκο δεδομένων για την βιολογική, κλινική και απεικονιστική πορεία της νόσου, αλλά υπάρχουν πολλά περισσότερα να ανακαλυφθούν», δήλωσε ο καθηγητής Νευρολογίας Λεωνίδας Στεφανής, κύριος ερευνητής PPMI στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και προσέθεσε: «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι τα δεδομένα και τα δείγματα της μελέτης είναι προσβάσιμα και έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη από ερευνητές από όλο τον κόσμο, καθώς και από φαρμακευτικές εταιρείες, με στόχο το σχεδιασμό κλινικών μελετών με νοσοτροποποητικά φάρμακα, που θα αλλάζουν την πορεία της νόσου. Τώρα η μελέτη μπαίνει σε μια καινούργια φάση, όπου δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ πρώιμες, καθώς και σε πρόδρομες μορφές της νόσου. Η ελπίδα είναι ότι μέσω αυτών των μελετών θα κατανοήσουμε καλύτερα τα πολύ αρχικά βιολογικά στάδια της νόσου, έτσι ώστε μία ημέρα, ελπίζω όχι πολύ μακρινή, να μπορέσουμε να παρέμβουμε με νοσοτροποιητικές θεραπείες στα αρχικά αυτά στάδια και να σταματήσουμε τη νόσο στη ρίζα της».

«Όταν ξεκίνησε το Ίδρυμα το 2000, ξεκινήσαμε να αλλάξουμε το παιχνίδι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η έρευνα της νόσου Πάρκινσον», τονίζει σε μήνυμά του ο Michael J. Fox. «Δύο δεκαετίες αργότερα, είμαι περήφανος που συνεχίζουμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτήν την πρόκληση, έχοντας γίνει κάτι περισσότερο από απλώς ένας άλλος ερευνητικός οργανισμός, αλλά ένας χώρος όπου οι ασθενείς φέρνουν τη σοφία και την ενέργειά τους. Η επέκταση του PPMI έχει να κάνει με αυτή την κατεύθυνση, να βοηθήσει στην ανάπτυξη θεραπειών για τη νόσο του Πάρκινσον, να καταλήξει σε έναν βιοδείκτη που μπορούμε να αναγνωρίσουμε νωρίς και να αποτρέψουμε την ασθένεια από το να επηρεάσει κάποια άλλη οικογένεια». Οι εθελοντές που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο κέντρο, μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα μελέτης στο 210-7251315. E-mail: eidikaiatreianeurologias@med.uoa.gr Μάθετε περισσότερα για τη μελέτη στο: https://www.michaeljfox.org/ppmi «Ευελπιστούμε στη συμμετοχή και βοήθεια σας για ένα καλύτερο αύριο για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου Πάρκινσον!», καταλήγει η ανακοίνωση του ΕΚΠΑ.