23χρονη περιγράφει πώς είναι να παθαίνεις burn out -«Η ημέρα που όλα κατέρρευσαν»

«Η ημέρα που όλα κατέρρευσαν». Την ημέρα που ο κόσμος τους, αλλά και ο οργανισμός τους κατέρρευσε, λόγω burn out, περιγράφουν νεαροί από τη Σουηδία.

Το Burn out είναι η κατάρρευση, η διάλυση που μπορεί να νιώσει κάποιος από τις πολλές ώρες δουλειάς και την πίεση. Φυσικά,το φαινόμενο δεν σχετίζεται μόνο με το εργασιακό περιβάλλον. Το burn out είναι μια κατάσταση εύκολη να την περιγράφεις όταν είσαι έξω από το χορό, τρομακτική όταν τη βιώνεις και δύσκολη όταν την περιγράφεις. Το Burn out είναι ένας εύστοχος όρος που περιγράφει αυτή την εξάντληση σωματική και ψυχική που μπορεί να νιώσει ένας εργαζόμενος σε κάποια φάση της εργασιακής του πορείας. Οι λόγοι διάφοροι, όπως και τα σημάδια που προειδοποιούν ότι το burn out είναι κοντά.

Burn Out: Δεν ήταν ούτε 25 και κατέρρευσαν

Ρεπορτάζ του BBC προσπαθεί μέσα από μαρτυρίες να εξηγήσει γιατί οι νέοι στη Σουηδία παθαίνουν burn out, με δύο νεαρές κοπέλες να περιγράφουν τα όσα ένιωσαν βιώνοντας αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Η συνέχεια του άρθρου με τις περιγραφές των δύο γυναικών στο economsitas.gr.