Ερευνα: Υπερκατανάλωση συμπληρωμάτων διατροφής από ανήλικους Ελληνες αθλητές

Οι ανήλικοι Έλληνες αθλητές φαίνεται ότι καταναλώνουν συμπληρώματα διατροφής σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά (49,3%) σε σχέση με τους συνομηλίκους τους σε άλλες χώρες, όπου τα αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 5% και 22%.

Μάλιστα σε ποσοστό 17,2% οι Ελληνες ανήλικοι αθλητές κάνουν χρήση συμπληρωμάτων (κρεατινίνης και πρωτεΐνης) τα οποία θεωρούνται ακατάλληλα σύμφωνα με οδηγίες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και μπορούν να τα βρουν ελεύθερα στο γυμναστήριο.

Ερευνα για συμπληρώματα διατροφής σε δείγμα 1.518 αθλητών

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα με τίτλο «Ο επιπολασμός της χρήσης συμπληρωμάτων διατροφής από Ελληνες αθλητές».

Η έρευνα, που έγινε σε ένα δείγμα 1.518 αθλητών, ηλικίας άνω των 12 ετών, από 27 διαφορετικά αθλήματα, έδειξε ότι το 64,6% αυτών (όχι μόνο ανηλίκων) έπαιρναν συμπληρώματα διατροφής και μάλιστα υπήρχαν περιπτώσεις αθλητών της άρσης βαρών που ελάμβαναν μέχρι και 25 διαφορετικά συμπληρώματα, ενώ ο μέσος όρος ήταν τέσσερα συμπληρώματα.

Τα περισσότερα συμπληρώματα από αθλητές στην άρση βαρών

Τα περισσότερα συμπληρώματα ανά αθλητή είχε η άρση βαρών με μέσο όρο τα επτά συμπληρώματα. Το σύνολο (100%) των αθλητών άρσης βαρών που έλαβαν μέρος στην έρευνα έκαναν χρήση συμπληρωμάτων, ενώ τα ποσοστό χρήσης στους αθλητές του τριάθλου ήταν 94,6%. Τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης είχαν οι αθλητές της ιστιοπλοΐας (25%) και της σκοποβολής (33%).

Η έρευνα ήταν το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διατριβής του Θεόδωρου Μιχαήλ, ο οποίος σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής στη Σχολής Επιστημών Υγείας και απέσπασε το Α' Βραβείο στο 19ο Διεθνές Συνέδριο της EFORT (European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology) που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2018, στη Βαρκελώνη.

Για την έρευνα αυτή στις 17 Μαΐου (19.20 Αίθουσα Τελετών Παλιάς Φιλοσοφικής) θα απονεμηθεί στον κ. Μιχαήλ βραβείο αριστείας στην έρευνα από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημόνων Υγείας του ΑΠΘ

Τα ενεργειακά ποτά τα πιο δημοφιλή

Τα πιο δημοφιλή συμπληρώματα διατροφής ήταν τα ενεργειακά ποτά (47,6%), οι ενεργειακές μπάρες (44,2%) και οι πολυβιταμίνες (42,2%).

Οι λόγοι για τους οποίους οι αθλητές λάμβαναν συμπληρώματα ήταν για να αυξήσουν την ενέργειά τους (21,7%), να ενισχύσουν τη διατροφή τους (16,2%) και να βελτιώσουν την αθλητική τους απόδοση (12,9%).

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι 45 (ποσοστό 4,6%) από τους αθλητές που λάμβαναν συμπληρώματα, δεν γνώριζαν τον λόγο για τον οποίο τα ελάμβαναν.

Μόλις το 2,8% των συμμετεχόντων αξιολόγησε την διατροφή του ως «πτωχή», ποσοστό που έρχεται σε αντίθεση με τους λόγους λήψης, αφού περισσότεροι από τους μισούς αθλητές που λάμβαναν συμπληρώματα δήλωσαν ως αιτία την «ενίσχυση της διατροφής».

Οι προπονητές ενημερώνουν για τα συμπληρώματα διατροφής

Όσον αφορά στην ενημέρωση για τα συμπληρώματα διατροφής, αυτή γινόταν κατά κανόνα από τους προπονητές για τους αθλητές διεθνούς και εθνικού επιπέδου, ενώ οι ερασιτέχνες αθλητές ενημερωνόντουσαν κυρίως από ιατρούς και την οικογένειά τους.

Η προμήθεια των συμπληρωμάτων γινόταν κατά κύριο λόγο από το φαρμακείο (47,7%) και τα καταστήματα πώλησης συμπληρωμάτων (28,6%), ενώ η προμήθεια μέσω διαδικτύου έφτανε στο 6,9%.

Υψηλά ποσοστά κατανάλωσης συμπληρωμάτων από ανήλικους

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας η χρήση συμπληρωμάτων διατροφής στο σύνολό της συμφωνεί με τα ποσοστά που υπάρχουν διεθνώς, ωστόσο οι ανήλικοι Έλληνες αθλητές φαίνεται ότι καταναλώνουν συμπληρώματα διατροφής σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά (49,3%), σε σχέση με άλλες χώρες, όπου τα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 5%-22%.

Επίσης, ο μέσος όρος σκευασμάτων ανά αθλητή ήταν μεγαλύτερος από κάθε άλλη έρευνα με τους αθλητές διεθνούς επιπέδου να λαμβάνουν κατά μέσο όρο έξι συμπληρώματα ανά άτομο.

Οι ανήλικοι Έλληνες αθλητές ελάμβαναν κρεατίνη και πρωτεΐνη σε ποσοστό 17,2%, το οποίο είναι μεγαλύτερο από κάθε άλλο διεθνώς, ενώ η χρήση τους από ανήλικους θεωρείται ακατάλληλη σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Αξιολογώντας τη διατροφή των Ελλήνων αθλητών αυτή ήταν τουλάχιστον «καλή» σε ποσοστό 84,2%, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με το 60,2% των συμμετεχόντων που δήλωσαν ως λόγο λήψης την «ενίσχυση της διατροφής». Ίσως αυτό αποδεικνύει την περιττή σε πολλές περιπτώσεις χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής.