Τα 24 καλύτερα πράγματα που αξίζει να κάνεις ανά τον κόσμο το 2024, σύμφωνα με το Time Out - iefimerida.gr

Λίγες μόλις ημέρες μας χωρίζουν από τη νέα χρονιά, και όλοι κάνουμε ήδη σχέδια για το 2024, τα λεγόμενα «New Year’s resolutions».

Σύμφωνα με το Time Out, τα πλάνα μας για τον νέο χρόνο δεν πρέπει να είναι η σκληρή αποταμίευση αλλά, αντίθετα, το ξόδεμα σε πράγματα που αξίζουν και μας κάνουν καλύτερους και πιο ευτυχισμένους. Ποια είναι αυτά; Τα ταξίδια, το φαγητό, η μουσική, ο πολιτισμός.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλωστε τα ταξίδια διευρύνουν τους ορίζοντές μας, μας κάνουν να γνωρίσουμε νέα πράγματα, πολιτισμούς, ανθρώπους, να γευτούμε νέες κουζίνες και να πειραματιστούμε.

Το Time Out δημοσίευσε έναν πλήρη οδηγό με τα 24 πράγματα που αξίζει να κάνουμε στον κόσμο το 2024, κάτι σαν bucket list. Περιλαμβάνει μοναδικά ταξίδια και απίστευτες εμπειρίες που θα μας μείνουν αξέχαστες.

1. Διασχίστε 8 ευρωπαϊκές χώρες με το ποδήλατο

Το μονοπάτι Trans Dinarica, μια ολοκαίνουργια ποδηλατική διαδρομή στα Βαλκάνια, βρίσκεται στην κορυφή του bucket list για 2024 – για όλους, από μανιώδεις ποδηλάτες μέχρι όσους απλώς αγαπούν την ωραία θέα. Η διαδρομή ακολουθεί έναν διάδρομο εθνικών πάρκων, που ελίσσεται κατά μήκος της ακτής της Αδριατικής, μέσα από δάση και χωριά της ενδοχώρας, με ένα μέρος για να φάτε πλούσιο τοπικό φαγητό και να κοιμηθείτε καλά στο τέλος κάθε μέρας. Το ταξίδι εστιάζει στην προβολή της ομορφιάς της περιοχής με βιώσιμο τρόπο, ενώ υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από πληροφορίες χαρτογράφησης και προτάσεις για υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2. Γιορτάστε την ιστορία της χιπ χοπ σε ένα νέο μουσείο

Η χιπ χοπ μπορεί να αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά όλα ξεκίνησαν στη Νέα Υόρκη και για την ακρίβεια στο Μπρονξ. Η κακόφημη γειτονιά ξεκίνησε την καριέρα σημαντικών ονομάτων όπως οι DJ Kool Herc, Grandmaster Flash, KRS-One, D-Nice και πιο πρόσφατα, Cardi B και Ice Spice. Οι Νεοϋορκέζοι περίμεναν ένα μέρος που να μνημονεύει και να γιορτάζει το μουσικό είδος και τους ήρωές του, και φαίνεται ότι το 2024 θα είναι η χρονιά που θα το αποκτήσουν τελικά. Το πολυαναμενόμενο Universal Hip Hop Museum πρόκειται να ανοίξει τις πόρτες του στο τέλος της χρονιάς, φέρνοντας μαζί του διαδραστικά εκθέματα με αντικείμενα, πολυμέσα και AI για να διδάξουν στους επισκέπτες τα πάντα για την αρχή και τον αντίκτυπο της χιπ χοπ.

3. Επιβιβαστείτε σε τελεφερίκ για την υψηλότερη ντίσκο της Ευρώπης

Το Detour Discotheque αποτελεί μια φιλόδοξη και μοναδική εκδήλωση που γνώρισε επιτυχία στις απομακρυσμένες περιοχές της Ισλανδίας και της Σκωτίας και το 2024 έρχεται στις Ελβετικές Άλπεις. Τα σόου από βετεράνους DJs σε ένα περιστρεφόμενο εστιατόριο έχουν προγραμματιστεί, όπως και οι διαμονές στα πανέμορφα αλπικά χωριά της κοιλάδας. Σίγουρα, θα χρειαστείτε τέσσερα τελεφερίκ για να φτάσετε εκεί, αλλά η εκπληκτική θέα θα σας ανταμείψει.

Το Detour Discotheque /Φωτογραφία: Instagram

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

4. Αλληλεπιδράστε με μεγάλης κλίμακας ψηφιακή τέχνη

Όταν το teamLab Borderless άνοιξε στην περιοχή Odaiba του Τόκιο το 2018, προκάλεσε σάλο. Ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί ψηφιακή τέχνη τέτοιας κλίμακας: καθηλωτική, διαδραστική και ριζοσπαστική. Με τέχνη που ωθεί στα όρια, το teamLab Borderless συνέχισε να κατακτά το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες το 2021 ως το μουσείο με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο, αφιερωμένο σε μία ομάδα ή καλλιτέχνη. Ενώ ο αρχικός χώρος έκλεισε το 2022, η κολεκτίβα τέχνης πρόκειται να ανοίξει ξανά το πρωτοποριακό teamLab Borderless μουσείο σε μια νέα κεντρική τοποθεσία του Τόκιο τον Φεβρουάριο, και υπόσχονται νέες και άγνωστες ψηφιακές εγκαταστάσεις που κάνουν το παγκόσμιο ντεμπούτο τους.

5. Κάντε κρουαζιέρα στον ποταμό της Κολομβίας που ενέπνευσε το «Έρωτας στα χρόνια της χολέρας»

Υπάρχουν πάνω από δώδεκα μεγάλες γραμμές κρουαζιέρας που επισκέπτονται τις ακτές της Καραϊβικής στην Κολομβία, αλλά καμία δεν ταξιδεύει στην ενδοχώρα κατά μήκος του ποταμού Magdalena. Αυτό πρόκειται να αλλάξει όταν η AmaWaterways σαλπάρει στην κολομβιανή εκδοχή του ποταμού Μισισιπή τον Νοέμβριο του 2024. Το ταξίδι με ποταμόπλοιο επτά νυχτών σάς επιτρέπει να γνωρίσετε την άγρια ζωή και τις πόλεις της περιοχής, που έγιναν διάσημες από το κλασσικό μυθιστόρημα του Gabriel García Márquez «Έρωτας στα χρόνια της χολέρας» – από τις ανέσεις ενός ιστιοπλοϊκού boutique ξενοδοχείου. Το δρομολόγιο περιλαμβάνει ένα πλωτό χωριό, μια αποικιακή πόλη που έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO και μια εξωτική παρατήρηση πουλιών.

Ο ποταμός Magdalena στην Κολομβία /Φωτογραφία: Shutterstock

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

6. Παρακολουθήστε αθλητές παγκόσμιας κλάσης να αγωνίζονται στη γαλλική πρωτεύουσα

Η συγκεκριμένη ευκαιρία έρχεται μόνο κάθε τέσσερα χρόνια. Είναι η σειρά της γαλλικής πρωτεύουσας να φιλοξενήσει το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο. Ταξιδέψτε στο Παρίσι για την Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στις 26 Ιουλίου και δείτε από κοντά αθλητές παγκόσμιας κλάσης, από skateboard μέχρι συγχρονισμένη κολύμβηση. Ή περιμένετε την έναρξη των Παραολυμπιακών αγώνων στα τέλη του καλοκαιριού στις 28 Αυγούστου και θαυμάστε το ταλέντο των Παραολυμπιακών αθλητών.

Το σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι /Φωτογραφία: AP Photo

7. Δειπνήστε σε ένα iconic λονδρέζικο εστιατόριο που ανοίγει ξανά

Το Simpson's in the Strand άνοιξε για πρώτη φορά το 1828 (ως σκακιστικό κλαμπ), αλλά αυτό το προπύργιο της λονδρέζικης πολυτέλειας παραμένει κλειστό από την πανδημία μέχρι τώρα. Χάρη στον εστιάτορα Jeremy King, αυτό το κλασικό εστιατόριο του Λονδίνου – ένα από τα πρώτα στο Ηνωμένο Βασίλειο που κέρδισε αστέρι Michelin – πρόκειται να ξανανοίξει τις πόρτες του το 2024. Αγαπημένο του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, του Τσαρλς Ντίκενς και πολλών άλλων ανδρών με μουστάκι και κοστούμι, το ανανεωμένο Simpson's in the Strand θα μεταφερθεί «εντελώς στον 21ο αιώνα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

8. Πηγαίνετε σε ένα νέο φεστιβάλ φαγητού σε ένα απομακρυσμένο νησί της Ισλανδίας

Kρυμμένο στο Vestmannaeyjar (στα νησιά Westman), ένα νέο hotspot για φαγητό ετοιμάζεται. Το Matey Seafood Festival προσκαλεί κορυφαίους διεθνείς σεφ να αναλάβουν τα εστιατόριά του για ένα Σαββατοκύριακο, με αποτέλεσμα ένα περίπλοκο και ευρηματικό εξαιρετικό φαγητό με τοπικά ισλανδικά υλικά (π.χ. πολύ μπακαλιάρο). Το περσινό ρόστερ περιλάμβανε τον Cúán Greene από το Noma της Κοπεγχάγης και τον Adam Quershi από το Kol του Λονδίνου. Η τρίτη έκδοση του φεστιβάλ θα διαρκέσει από τις 5 έως τις 7 Σεπτεμβρίου του 2024 – αλλά στην πραγματικότητα, τα νησιά Westman είναι ένας προορισμός που αξίζει μια επίσκεψη οποιαδήποτε εποχή του χρόνου.

Το Vestmannaeyjar /Φωτογραφία: Shutterstock

9. Ταξιδέψτε με τα ανανεωμένα vintage τρένα της Ιταλίας

Βρισκόμαστε στην εποχή των βιώσιμων και προσιτών ταξιδιών με τρένο και τα ανανεωμένα vintage τουριστικά τρένα της Ιταλίας αποτελούν μια ιδιαίτερα συναρπαστική προσθήκη στον κατάλογο νέων υπηρεσιών της Ευρώπης. Ανακοινώθηκαν το περασμένο καλοκαίρι από το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο της Ιταλίας Ferrovie dello Stato Italiane και τα τρένα θα μεταφέρουν επιβάτες από μεγάλες πόλεις σε αγροτικές περιοχές μέσα σε πανέμορφα vintage βαγόνια. Θα υπάρχουν τρεις τύποι νέων υπηρεσιών (πολυτελείς, express και οι budget-friendly «omnibus-regionali»). Το πρώτο δρομολόγιο – ένα νυχτερινό τρένο από τη Ρώμη προς τους Δολομίτες – ξεκινά τον Δεκέμβριο, ενώ τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν το 2024.

Τρένο στην Ιταλία /Φωτογραφία: Shutterstock

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

10. Ανακαλύψτε το next big thing σε ένα ολοκαίνουργιο μουσικό Σαββατοκύριακο

Η πατρίδα των U2 και της Sinéad O'Connor, το Δουβλίνο αποτελεί ένα ξεχωριστό μέρος όσον αφορά στη μουσική. Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, το γεγονός ότι η ιρλανδική πόλη έχει μια κουλτούρα να ενθαρρύνει ανερχόμενες μουσικές πράξεις. Το Cue Borderline, ένα Σαββατοκύριακο που ανακοινώθηκε πρόσφατα, παρουσιάζει νέους ανερχόμενους καλλιτέχνες για δύο νύχτες τον Φεβρουάριο. Αυτά τα εκκολαπτόμενα αστέρια θα τα δώσουν όλα στις σκηνές του θρυλικού μουσικού χώρου Workman’s Club.

Το Δουβλίνο /Φωτογραφία: Unsplash

11. Επισκεφθείτε ένα νέο δημιουργικό θύλακα σε ένα πρώην σχολείο

Η πανέμορφη μπρουταλιστική δομή στο 46 Kim Yam Road της Σιγκαπούρης έχει μεταμορφωθεί σε πολλά και διάφορα. Ήταν κάποτε το αρχηγείο των εθελοντών κατά τη διάρκεια της Ιαπωνικής Κατοχής και αργότερα, ένα σχολείο θηλέων. Το 2024, ανοίγει ως ένας επιτυχημένος δημιουργικός θύλακας που φιλοξενεί περισσότερες από 50 creative και lifestyle brands από τη Σιγκαπούρη και όχι μόνο. Δειπνήστε στο βραβευμένο με

Michelin Bib Gourmand The Coconut Club, πιείτε καφέ στο τοπικό specialty καφέ PPP Coffee και κάντε check in για ένα μάθημα στο boutique pilates κέντρο Off Duty Pilates. Μπορείτε ακόμη και να διανυκτερεύσετε σε διαμέρισμα 86 δωματίων με room service.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

12. Δείτε τη μεγαλύτερη έκθεση τέχνης της Αφρικής

Τον Φεβρουάριο, η «Μητέρα Πόλη» της Νότιας Αφρικής εδραιώνει τη θέση της ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Αφρικής, με την 11η έκδοση του Investec Cape Town Art Fair. Η μεγαλύτερη έκθεση τέχνης της Αφρικής θα γίνει μεγαλύτερη από ποτέ το 2024, με 112 εκθέτες από 24 χώρες, με έργα περισσότερων από 375 καλλιτεχνών σε περισσότερες από 30 μορφές τέχνης. Το φετινό θέμα είναι «Unbound», με επίκεντρο τις αναδυόμενες και «αδέσμευτες» δημιουργικές φωνές από την Αφρική και τη διασπορά. Είναι ένα νήμα που θα αντικατοπτρίζεται σε όλη την τριήμερη συγκέντρωση, γιορτάζοντας τον ρόλο της σύγχρονης τέχνης ως πλατφόρμα έκφρασης και διαφορετικότητας.

13. Πάρταρε σε ένα παλιό αεροδρόμιο

Δεν είναι μυστικό ότι οι Βερολινέζοι ξέρουν πώς να παρτάρουν και έχουν βρει ακόμη πιο δημιουργικούς τρόπους για να το κάνουν. Δύο από τα ιστορικά κτίρια της πόλης μετατράπηκαν πρόσφατα σε νυχτερινά κέντρα: μια αρχαία ακρόπολη που σήμερα φιλοξενεί το Zita Club και το εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο Tegel, που τώρα φιλοξενεί το Turbulence TXL. Η καντίνα του αεροδρομίου έχει μετατραπεί σε έναν τεράστιο νέο, inclusive χώρο πάρτι και εκδηλώσεων, ξεκινώντας με ένα εύστοχο όνομα «lift-off» το περασμένο φθινόπωρο. Το κτίριο, διάσημο για την εντυπωσιακή μπρουταλιστική αρχιτεκτονική του, μπορεί να φιλοξενήσει έως και 700 άτομα. Σύμφωνα με το Instagram του νυχτερινού κέντρου, ο χώρος «σχεδιάζει μεγάλα πράγματα για την υπαίθρια σεζόν του επόμενου έτους».

Το αεροδρόμιο Tegel στο Βερολίνο /Φωτογραφία: Shutterstock

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

14. Χαθείτε σε ένα καθηλωτικό «Dream Circus»

Το Luna Park στο Σύδνεϋ εγκαινιάζει το Dream Circus το 2024, μια συναρπαστική εμπειρία μέσα σε ένα «Magic Box» υψηλής τεχνολογίας κατασκευασμένο σε 3.000 τμ. Μαγικοί χαρακτήρες ταξιδεύουν τους επισκέπτες σε μια ονειρική περιπέτεια στο τσίρκο, υποβρύχια και όχι μόνο. Σε αντίθεση με παραστάσεις όπως το Van Gogh Alive, που προβάλλονται σε επίπεδες επιφάνειες, το Magic Box είναι ένα σκηνικό που μοιάζει με θέατρο. Προσαρμοσμένες προβολές 360 μοιρών, LED που ενεργοποιούνται με την κίνηση, ολογράμματα και χαρτογραφημένος ήχος λειτουργούν με 3D σετ, ώστε να γίνετε μέρος της παράστασης που ξεδιπλώνεται γύρω σας.

15. Ανακαλύψτε ένα πολιτιστικό στολίδι στην καρδιά της Ευρώπης

Η αυστριακή περιοχή Salzkammergut με τα αλατωρυχεία, όπου ο αυτοκράτορας Φραγκίσκος Ιωσήφ και ο συνθέτης Γκούσταβ Μάλερ είχαν τα αλπικά θέρετρά τους είναι ένα όνειρο. Επιλεγμένο ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2024, αυτό το περιζήτητο ειδυλλιακό μέρος θα γεμίσει μοναδικές τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς με μουσική, τέχνη και περφόρμανς την επόμενη χρονιά. Τα κυριότερα σημεία περιλαμβάνουν μια ακροβατική εκδοχή του Μάλερ, μια παράσταση του Μπρούκνερ σε ένα αλατωρυχείο και τους ήχους των καμπάνων της Παναγίας των Παρισίων που ερμηνεύονται από τον Αμερικανό καλλιτέχνη Μπιλ Φοντάνα στις σπηλιές πάγου του Ντάχσταϊν.

Το Salzkammergut /Φωτογραφία: Shutterstock

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

16. Χορέψτε σε μια πίντα μπύρας

Ένα από τα πιο περίεργα στοιχεία στο νεότερο αξιοθέατο της Κοπεγχάγης, το Home of Carlsberg. Μπορείτε να παρασκευάσετε τη δική σας μπύρα, να επιλέξετε πλευρά σε μια οικογενειακή διαμάχη, να σχεδιάσετε μια ετικέτα μπύρας, να δείτε πού ζούσε ο Niels Bohr και να δοκιμάσετε μπίρες περιορισμένης έκδοσης στα ιστορικά κελάρια του. Πέντε χρόνια στα σκαριά, το φιλόδοξο σύγχρονο μουσείο ξεπερνά το τυπικό κέντρο επισκεπτών της ζυθοποιίας με στοιχεία που αναδεικνύουν την επιστήμη, τη συνεργασία, την ιστορία, την κληρονομιά και τον πολιτισμό. Σας υποδέχονται επίσης με μπύρα χωρίς αλκοόλ ενώ η ξενάγηση τελειώνει στο μπαρ.

Το Home of Carlsberg /Φωτογραφία: Instagram

17. Απολαύστε μια γαστρονομική υπερβολή 12 εβδομάδων

Μετά από ένα διάλειμμα λόγω της πανδημίας, ένα από τα πιο γνωστά φεστιβάλ τέχνης της Νότιας Ασίας, το Galle Literary Festival, κάνει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στην πόλη Galle της Σρι Λάνκα αυτόν τον Ιανουάριο. Και για να αναπληρώσουν τον χαμένο χρόνο, το 2024 θα υπάρξει ένα συναρπαστικό γαστρονομικό spin-off. Για 12 Σαββατοκύριακα από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο, το Gourmet Galle θα φιλοξενεί βραδινά κλαμπ, μαθήματα μαγειρικής και δείπνα σε διάφορους μπουτίκ χώρους κατά μήκος της Νότιας Ακτής της Σρι Λάνκα. Όλοι οι σεφ θα σχεδιάσουν το μενού τους χρησιμοποιώντας τοπικά υλικά με τις τοποθεσίες να ποικίλλουν από παραλίες και κορυφές λόφων έως φυτείες καρύδων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

18. Γιορτάστε την 25η επέτειο του πιο cool φεστιβάλ του Καναδά

Το Montréal en Lumière είναι το πιο cool φεστιβάλ του Καναδά. Και γιορτάζει ένα ορόσημο το 2024: Το πρωτοποριακό γεγονός δημιουργεί διαφωτιστικούς τρόπους για να διοργανωθεί έξω και να αξιοποιήσει στο έπακρο τον χειμώνα για ένα τέταρτο του αιώνα. Οι δωρεάν υπαίθριες δραστηριότητες και η μουσική θα βρίσκονται στην καρδιά του φεστιβάλ στο κέντρο της πόλης, μαζί με πάνω από 25 διεθνείς σεφ, οινοποιούς και επίτιμους καλεσμένους από περίπου 50 εστιατόρια του Μόντρεαλ.

19. Κοιμηθείτε δίπλα σε λιοντάρια σε μια τεράστια διάφανη φούσκα

Η διαμονή στο πάρκο Port Lympne Safari του Κεντ ήταν ήδη εξαιρετική, πού αλλού μπορείτε να απολαύσετε ένα μπάνιο ενώ σας κοιτούν οι τίγρεις; Νέο απόκτημα στην φαρέτρα των μοναδικών διαμονών είναι το Lookout Bubble, μια διαφανής φούσκα με διπλό τρούλο, λίγο πιο μακριά από το lion pride. Θα αποκοιμηθείτε κάτω από τους έναστρους ουρανούς και θα ξυπνήσετε με τους ήχους της άγριας ζωής. Εάν δεν έχετε σχέδια για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, τώρα είναι η ώρα να αρχίσετε να ψάχνετε ιδέες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

20. Σαλπάρετε με την πρώτη κρουαζιέρα στον κόσμο με θέμα την Τέιλορ Σουίφτ

Δεν σπανίζουν οι θεματικές κρουαζιέρες αλλά μια κρουαζιέρα αφιερωμένη στην Τέιλορ Σουίφτ; Είτε το πιστεύετε είτε όχι, θα γίνει το επόμενο φθινόπωρο. Ξεκινώντας στις 21 Οκτωβρίου από το Μαϊάμι και ταξιδεύοντας στις Μπαχάμες, το «In My Cruise Era» αναλαμβάνει το Allure of the Seas για μια εβδομάδα καραόκε, ανταλλαγές βραχιολιών φιλίας, trivia, χορευτικά πάρτι και, φυσικά, ρούχα σαν της Τέιλορ Σουίφτ. Προσφέρονται ακόμη δραστηριότητες όμως zip lining και νεροτσουλήθρες.

Η Τέιλορ Σουίφτ /Φωτογραφία: AP Photo

21. Ζήστε μια εμπειρία αιώνων σε νομαδικό φεστιβάλ

Το Naadam είναι μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Μογγολίας: ένα εθνικό φεστιβάλ που πραγματοποιείται κάθε Ιούλιο για να γιορτάσει την ανεξαρτησία της χώρας και τον νομαδικό πολιτισμό. Ξεκινά με μια πολυτελή τελετή έναρξης στο Εθνικό Αθλητικό Στάδιο του Ουλάν Μπατόρ. Τα άλογα καλπάζουν γύρω από την πίστα, μαζί με ακροβάτες, γιακ, καμήλες, χορευτές με εθνική ενδυμασία, παλαιστές, τοξότες και μοτοσικλέτες Harley Davidson. Είναι μια κατάλληλη έναρξη για το φεστιβάλ που ακολουθεί: Άγριες ιπποδρομίες, πάλη και σκοποβολή με κόκκαλα, ένα δημοφιλές παραδοσιακό άθλημα που περιλαμβάνει το πέταγμα των οστών του αστραγάλου των προβάτων σε έναν στόχο. Οι ντόπιοι έρχονται για να δουν τα αθλήματα, ντυμένοι με τις παραδοσιακές στολές τους. Μια καλή ευκαιρία για να επισκεφτείς αυτή την απομονωμένη και όμορφη χώρα.

Το Naadam στη Μογγολία /Φωτογραφία: Shutterstock

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

22. Επισκέψου δύο μεγάλα μουσεία που επαναλειτουργούν στη Λισαβόνα

Η πορτογαλική πρωτεύουσα έχει ένα γεμάτο πρόγραμμα συναυλιών και μουσικών φεστιβάλ για το 2024, αλλά είναι η επαναλειτουργία δύο μεγάλων μουσείων για την οποία ανυπομονούν οι κάτοικοι της Λισαβόνας. Το πρώτο εξάμηνο του έτους, το Κέντρο Μοντέρνας Τέχνης Gulbenkian (γνωστό και ως CAM) – το σπίτι της πιο διάσημης συλλογής μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης στην Πορτογαλία – θα ανοίξει ξανά τις πόρτες του υπέροχου νέου του κτηρίου στο κοινό. Εν τω μεταξύ, το MUDE (Lisbon’s Design and Fashion Museum) υπόσχεται ότι να επαναλειτουργήσει για το δεύτερο τρίμηνο του νέου έτους, αφού ήταν κλειστό από το 2016.

Η Λισαβόνα /Φωτογραφία: Unsplash

23. Ξεχυθείτε σε ένα πολυτελές ταξίδι με τρένο σε όλο τον κόσμο

Τον Αύγουστο του επόμενου έτους, η Railbookers ξεκινά ένα επικό, πολυτελές ταξίδι με τρένο σε όλο τον κόσμο. Το ταξίδι θα διαρκέσει 80 ημέρες, διασχίζοντας 20 πόλεις σε 13 χώρες σε τέσσερις ηπείρους. Θα ταξιδέψετε με επτά από τα πιο πολυτελή τρένα του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του Canada's Rocky Mountaineer και του πολυτελούς Belmond Venice-Simplon Orient Express. Εάν δεν έχετε τα χρήματα για το πλήρες τρίμηνο δρομολόγιο, μπορείτε να προσαρμόσετε το ταξίδι σας και να κάνετε κράτηση μόνο για ένα τμήμα.

Το Canada's Rocky Mountaineer /Φωτογραφία: Unsplash

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

24. Φάτε στις δύο νέες υπαίθριες αγορές

Το 2024, το Time Out Market θα ανοίξει σε δύο μεγάλες πόλεις της Ιβηρικής χερσονήσου: το Πόρτο και τη Βαρκελώνη. Συγκεντρώνουν μια επιμελημένη επιλογή από τα καλύτερα φαγητά, ποτά και πολιτισμό της εκάστοτε πόλης, δίνοντας στους ντόπιους και στους επισκέπτες την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα καλύτερα της πόλης σε έναν χώρο με ωραία vibes. Η αγορά της Βαρκελώνης θα καταλάβει τον τελευταίο όροφο του παραθαλάσσιου εμπορικού συγκροτήματος Maremagnum, με εκπληκτική θέα στον ορίζοντα της πόλης. Η αγορά του Πόρτο θα στεγαστεί στον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό São Bento.