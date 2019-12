Στη Νορβηγία ανοίγει ξενοδοχείο που όμοιό του δεν υπάρχει: Στον αρκτικό κύκλο, με θέα το βόρειο σέλας [εικόνες & βίντεο]

View this post on Instagram

The name Svart, meaning black in Norwegian, is a direct tribute to the dark blue ice of the Svartisen glacier. In old Norse, the word for black and blue is the same, and the hotel's name is a reference to the natural heritage of the ancient Svartisen glacier and its precious natural surroundings.