Το National Geographic αποκαλύπτει τους καλύτερους προορισμούς για το 2021 -Ανάμεσά τους κι ένα ελληνικό νησί

Λόγω του κορωνοϊού, τα ταξίδια αποτελούν πλέον μια φαντασίωση. Ωστόσο, το National Geographic εξέδωσε τη λίστα του «Where to Travel», προτείνοντας στον κόσμο τους καλύτερους προορισμούς για το 2021, όταν οι συνθήκες φυσικά επιτρέψουν να ταξιδέψουμε ξανά ελεύθερα.

Το National Geographic επέλεξε να κρίνει τα μέρη, με βάση τη βιωσιμότητα, την οικογένεια, τη φύση, την περιπέτεια και τον πολιτισμό. Μάλιστα, ανάμεσα σε αυτά, υπάρχει και ένα ελληνικό νησί. Ο λόγος για την Αλόννησο, το πιο χαμηλών τόνων νησί των Σποράδων, όπως λένε πολλοί.

Στην κατηγορία αειφορίας, στην οποία συγκαταλέγεται η Αλόννησος με το νέο υποβρύχιο μουσείο της, υπάρχουν έξι προορισμοί, από την Ευρώπη, την Αφρική και τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την περιγραφή της συντακτικής ομάδας, «το άνοιγμα του πρώτου υποβρυχίου μουσείου της Ελλάδας στο ναυάγιο της Περιστέρας στην Αλόννησο αποτελεί μία μοναδική εμπειρία για όλους τους αυτοδύτες και δικαίως αποκαλείται και "Παρθενώνας των Ναυαγίων". Το πάρκο που ιδρύθηκε το 1992, διασφαλίζει ένα προστατευμένο και αλώβητο περιβάλλον για ένα εντυπωσιακό οικοσύστημα, που μεταξύ άλλων φιλοξενεί και τη μεσογειακή φώκια Μονάχους – Μονάχους.

Σημειώνεται πως η λειτουργία του πρώτου υποβρυχίου μουσείου της χώρας στην Αλόννησο, είναι αποτέλεσμα μίας κοινής προσπάθειας και συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Αλοννήσου. «Η μοναδική αυτή διεθνής διάκριση δικαιώνει τις προσπάθειες και του Δήμου Αλόννησου που έχει συμβάλλει τα μέγιστα στη διάδοση της είδησης σε παγκόσμια κλίμακα για τη λειτουργία του πρώτου υποβρυχίου μουσείου της Ελλάδας στην περιοχή μας, η οποία κρύβει πολλούς ανεκτίμητους φυσικούς και ιστορικούς θησαυρούς!» δήλωσε σχετικά με την σπουδαία διάκριση ο Δήμαρχος Αλοννήσου, Πέτρος Βαφίνης. Η διάκριση αυτή για την Αλόννησο και όλη την Ελλάδα αναμένεται να «ταξιδέψει» σε όλο τον κόσμο και να γίνει γνωστή σε εκατομμύρια αποδέκτες και επιλεκτικούς ταξιδιώτες που διαθέτουν ειδικά ενδιαφέροντα, οικολογική ευαισθησία και προτίμηση σε θεματικές μορφές διακοπών, όπως ο ταχέως ανερχόμενος καταδυτικός τουρισμός.

Δείτε παρακάτω τη λίστα "Best of the World 2021" του National Geographic με τα 25 καλύτερα μέρη για να επισκεφθεί κανείς την επόμενη χρονιά και σημειώστε ποιες σας εμπνέουν για τις μελλοντικές σας περιπέτειες.

Η λίστα «Best of the World 2021» του National Geographic

Βιωσιμότητα

Αλόννησος, Ελλάδα

Κοπενχάγη, Δανία

Νέα Καληδονία, Γαλλία

Φράιμπουργκ, Γερμανία

Γκαμπόν, Κεντρική Αφρική

Ντένβερ, Κολοράντο

Οικογένεια

England Coastal Path

Τρανσυλβανία, Ρουμανία

Space Coast, Φλόριντα

Hortobagy, Ουγγαρία

Indigenous British Columbia, Καναδάς

Περιπέτεια

Ντόμινικα, Καραϊβική

Svaneti, Γεωργία

Los Glaciares National Park, Αργεντινή

Katmai National Park & Preserve, Αλάσκα

Φύση / άγρια φύση

Isle Royale, Μίσιγκαν

Yellowknife, Καναδάς

Cerrado savanna, Βραζιλία

Lord Howe Island, Αυστραλία

Πολιτισμός / Ιστορία

Γκουάμ

Νέο Μεξικό, οδικό ταξίδι

Bitoria-Gasteiz, Alava, Χώρα των Βάσκων, Ισπανία

Gyeongju, Νότια Κορέα

Τάλσα, Οκλαχόμα

Tonglu, επαρχία Zhejiang, Κίνα