Οι συμβουλές πολυταξιδεμένης ιστορικού σε όλο τον κόσμο -Γιατί κυκλοφορεί με μία φέτα λεμόνι, τι αγοράζει πάντα - iefimerida.gr

Τα μυστικά της από τα ταξίδια της ανά τον κόσμο μοιράστηκε στο Bloomberg η Βρετανίδα ιστορικός και παρουσιάστρια Μπέτανι Χιουζ, περιλαμβάνοντας δύο ελληνικά νησιά στα οποία δεν μπορεί να αντισταθεί καθώς και το τι να δείτε εάν βρεθείτε στην Αθήνα.



Η Μπέτανι Χιουζ είναι σταθερό μέλος της βρετανικής τηλεόρασης για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Η 56χρονη ιστορικός και τηλεπαρουσιάστρια έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στην αρχαιότητα και είναι περιζήτητη ομιλήτρια. Έχει γράψει πολλά μπεστ σέλερ βιβλία, με πρώτο το «Helen of Troy: Goddess, Princess, Whore» και πιο πρόσφατο το «The Seven Wonders of the Ancient World: An Extraordinary New Journey Through History’s Greatest Treasures».

H Χιουζ ζει στο Λονδίνο αλλά περνάει μεγάλο μέρος του έτους στο εξωτερικό. Θέλησε λοιπόν να μοιραστεί με το Bloomberg μερικές συμβουλές από τα ταξίδια της σε όλο τον κόσμο.



Γιατί παίρνει πάντα μαζί της δύο σχεδόν πανομοιότυπες βαλίτσες

Μεταξύ των συμβουλών της – όσο κι αν ακούγεται παράλογη, αλλά συνάμα λογική – είναι το πακετάρισμα δύο βαλιτσών. Όπως λέει, σε κάθε ταξίδι της, φτιάχνει δύο σχεδόν πανομοιότυπες βαλίτσες, ώστε εάν χάσετε τη μία, να έχετε αρκετά ρούχα για το υπόλοιπο των διακοπών σας.

Μια φέτα λεμόνι σε κάθε ταξίδι

Η επόμενη συμβουλή της έχει να κάνει με τυχόν ανησυχία για τα ερπετά που μπορεί να συναντήσετε στο δρόμο σας. Όπως εξηγεί: «Κάποια στιγμή έκανα έρευνα για το Angkor Thom, ένα απομακρυσμένο σημείο της Καμπότζης, όπου έπρεπε να ανοίξω πέρασμα μέσα από τους θάμνους. Είχα έναν οδηγό μαζί μου και παραδέχτηκα ότι τα μόνα δύο πράγματα που φοβάμαι στη ζωή μου είναι το σκοτάδι και τα φίδια. Μου είπε: ‘Μην ανησυχείς, κοίτα τι έχω στην τσέπη μου’. Ήταν ένα λεμόνι. Και πρόσθεσε: ‘Σου υπόσχομαι ότι δεν θα σε δαγκώσει’. Είτε αυτό είναι αλήθεια, είτε όχι, τώρα έχω πάντα μαζί μου τουλάχιστον μία φέτα λεμόνι ανά πάσα στιγμή».



Τι να δείτε εάν πάτε στην Κωνσταντινούπολη ή την Αθήνα

Για τους αναγνώστες που πρόκειται να ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη ή την Αθήνα, έχει έναν απαραίτητο οδηγό.



«Ο τρόπος για να γνωρίσεις την Κωνσταντινούπολη είναι με σκάφος, γιατί η πόλη περιβάλλεται από νερά. Μπορείς να μπεις σε ένα πλοίο που πηγαίνει από τη μία άκρη του Βοσπόρου στην άλλη ή απέναντι. Αν πάλι επιλέξετε την Αθήνα, περπατήστε στην οδό Αδριανού, που είναι ο κύριος πεζόδρομος στο κέντρο και κοιτάξτε αριστερά. Θα δείτε τον βράχο που δικάστηκε ο Σωκράτης ενώ στην άλλη πλευρά, σχεδόν ακριβώς απέναντι, είναι η Στοά, από όπου πήραμε την λέξη ‘Στωικοί’».



Πώς καταλαβαίνει εάν ένα μέρος είναι ασφαλές; Βασίζεται στο ζωικό ένστικτο



Όπως αναφέρει, όταν προσγειώνεται σε ένα μέρος που δεν έχει ξαναπάει, κάνει έναν «έλεγχο αδέσποτων ζώων» όπως λέει. Ελέγχει πάντα πόσο φιλικά είναι τα σκυλιά και οι γάτες. «Αν είναι φοβισμένα, τότε ξέρεις ότι οι άνθρωποι δεν τους φέρονται καλά και πρέπει να έχεις το νου σου. Αν τα σκυλιά είναι απίστευτα φιλικά, τότε αυτό είναι καλό σημάδι, γιατί δείχνει ότι οι άνθρωποι είναι ευγενικοί μαζί τους».

Τα αναμνηστικά που αγοράζει σε κάθε ταξίδι της



Όπως λέει η Μπέτανι Χιουζ, σε κάθε της ταξίδι αγοράζει δύο πράγματα: ένα κασκόλ ή σάλι και ένα βάζο μέλι. «Αν κάποιος γνωρίζει τα προγράμματά μου, έχω πάντα μια βαλίτσα γεμάτη κασκόλ. Διαπίστωσα ότι όπου κι αν ταξιδέψεις, είναι μια σκιά για τον ήλιο, μπορούν να σκουπίσουν τον ιδρώτα, μπορούν να σε κρατήσουν ζεστό και μπορούν να λειτουργήσουν σαν επίδεσμος αν μπλέξεις σε μπελάδες».



Η ιστορικός σε κάθε ταξίδι της αγοράζει ένα σάλι

Όσο για το μέλι, ανέφερε: «Έχω μια ολόκληρη συλλογή από μέλι στην κουζίνα – έναν ολόκληρο τοίχο. Ως ιστορικός γνωρίζω ότι το μέλι διαρκεί μερικές φορές για αιώνες. Δεν πρόκειται βέβαια ποτέ στη ζωή μου να εξαντλήσω τα αποθέματα μελιού που έχω, επειδή κυριολεκτικά έχω πάρει από κάθε μέρος που επισκέπτομαι».



Τα δύο ελληνικά νησιά που αξίζουν ένα ξεχωριστό ταξίδι

Κλείνοντας, η ιστορικός και παρουσιάστρια, μοιράστηκε τα δύο ελληνικά νησιά για τα οποία αξίζει να κάνει κάποιος ένα ξεχωριστό ταξίδι.

Λέει στο Bloomberg: «Λατρεύω τα ελληνικά νησιά. Περιμένεις να είναι καταπληκτικά, αλλά η Ικαρία είναι τόσο όμορφη. Είναι το μέρος όπου υποτίθεται ότι πέθανε ο Ίκαρος όταν έπεσε στο έδαφος και είναι σχεδόν εντελώς παρθένο. Υπάρχουν πηγές γλυκού νερού, δεν υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα. Υπάρχει ένας άνθρωπος που ονομάζεται Οδυσσέας του Μελιού, ο οποίος ταξιδεύει με βάρκες και παίρνει φρέσκο μέλι από τις μέλισσες. Είναι ένα αρκετά ονειρικό νησί».



Και συνεχίζει: «Πηγαίνετε επίσης στη Νάξο. Ένα άλλο ελληνικό νησί απ’ όπου προήλθε ένα μεγάλο μέρος του μαρμάρου για την κατασκευή των ελληνικών γλυπτών. Αυτό που δεν ξέρετε είναι πως στο νησί αυτό ξεκίνησαν να φτιάχνουν ένα γιγάντιο γλυπτό, πιθανότατα του Διονύσου ή του Βάκχου, το οποίο έχει μείνει μισοτελειωμένο στην πλαγιά του βουνού. Μπορείτε ακόμα να δείτε τα σημάδια της σμίλης».