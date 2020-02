Εναλλακτική εκδρομή: Σε εκπληκτικά ξενοδοχεία για γιόγκα στη φύση, ζεν, ηρεμία -6 εναλλακτικές προτάσεις

Τον τελευταίο χρόνο η δημοτικότητα των γιόγκα και πιλάτες retreats είναι αναμφίβολα σε άνοδο. Για σένα λοιπόν που σου αρέσουν τα ταξίδια και αποζητάς ξεκούραση, ηρεμία, φύση αλλά θέλεις να εμβαθύνεις και στην πρακτική της γιόγκα, η καλύτερη πρόταση είναι να ακολουθήσεις ένα γιόγκα retreat.

Γιατί όμως έχουν γίνει τάση τα γιόγκα retreats τον τελευταίο καιρό;

Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι με το άκουσμα της λέξης γιόγκα στο μυαλό έρχονται συνειρμικά λέξεις όπως ηρεμία, ισορροπία, αρμονία, ευεξία και μάλιστα σε μια εποχή πού έχουν κατά μία έννοια, εξαφανιστεί όλα τα παραπάνω.

Και διακοπές και γιόγκα!/Φωτογραφία: Shutterstock

Οι τουρίστες ανά τον κόσμο δεν επιλέγουν μόνο τα beach parties και το ολονύχτιο clubbing με τις ακριβές σαμπάνιες. Αντιθέτως, επενδύουν τον πολύτιμο χρόνο και τα χρήματά τους σε απομονωμένα στη φύση retreats, που εστιάζουν στην πνευματικότητα και την αυτοφροντίδα.

Αυτό ίσως επειδή άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο ότι τα retreats τύπου γιόγκα ή πιλάτες είναι μια θαυμάσια λύση στη διαχείριση του στρες και των μυριάδων επιπτώσεων που απορρέουν σταδιακά από αυτό.

Όπως μάλιστα γράφει το Business Insider οι πλούσιοι τουρίστες πληρώνουν ακόμη και 1.400 δολάρια τη διανυκτέρευση σε resorts που διαθέτουν ειδικούς στα θέματα ευεξίας, ενώ μπορεί να δώσουν και 5.000 ευρώ για τα συνέδρια ευεξίας των σαββατοκύριακων, τα γνωστά wellness summits. Επιπλέον, όλο και περισσότερα ξενοδοχεία διαμορφώνουν τους χώρους τους για να γίνονται πηγή χαλάρωσης και ηρεμίας για τους επισκέπτες τους, προσφέροντας παράλληλα προγράμματα διαλογισμού και θεραπείες που τονώνουν σώμα και πνεύμα.

Γιόγκα σημαίνει ενδυνάμωση, υγεία και ευεξία!/Φωτογραφία: Shutterstock

Ο λεγόμενος λοιπόν «τουρισμός ευεξίας» (wellness tourism), είναι ένας ιδιαίτερα αναπτυσσόμενος κλάδος, με την αξία του να αγγίζει ήδη τα 640 δισ. δολάρια, ενώ εκτιμάται ότι μέχρι το 2022 θα έχει φτάσει τα 920 δισ. δολάρια.

«Ο κόσμος θέλει να κάνει πιο ποιοτική τη ζωή του και στα retreats οι ρυθμοί είναι πιο αργοί, πιο κοντά στο πώς θα έπρεπε να ζούμε οι άνθρωποι», λέει η Ρένα Αντωνοπούλου, πιλάτες instructor σε γνωστή αλυσίδα γυμναστηρίων. Η Ρένα μάλιστα κατά τους θερινούς μήνες συμμετέχει και η ίδια σε retreats που διοργανώνονται στην Ελλάδα. Τα περισσότερα γίνονται, όπως λέει, σε μέρη όχι τουριστικά αλλά λιγότερο προσβάσιμα, σε υψώματα, που δεν τα «πιάνει» το μάτι σου. Πολλές φορές μάλιστα η ίδια έχει αναρωτηθεί αν βρίσκεται στον σωστό δρόμο ή στη μέση του πουθενά…

Μια γεύση από γιόγκα στη Ζάκυνθο.../Φωτογραφία: Shutterstock

Το καλό είναι ότι η χώρα μας διαθέτει το κατάλληλο περιβάλλον και ποικιλία, όπως βουνό, θάλασσα, ποτάμια και την επιλογή χαλάρωσης σε απομονωμένα σημεία. Επιπροσθέτως, αν και υπάρχουν και οι πιο πολυτελείς επιλογές, οι ταξιδιώτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και πιο οικονομικά πακέτα και ο τουρισμός ευεξίας είναι για κάθε τσέπη.

Και επειδή τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας έρχεται και σε περίπτωση που είστε από εκείνους που θέλετε να κάνετε ένα ταξίδι στον κόσμο της ευεξίας και των γιόγκα retreats, σας έχουμε μερικές καλές προτάσεις!

Τριήμερο για γιόγκα στην Καρδαμύλη 28 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου (Καθαρά Δευτέρα)

Γιόγκα στην Καρδαμύλη. Ακούγεται ειδυλλιακό αλλά είναι κάτι περισσότερο. Η Βιβή Λέτσου έχει διοργανώσει ένα ακόμη εκπληκτικό τριήμερο με Ζεν, Γιόγκα και Detox στην παραδεισένια φύση της Μάνης στο Zen Rocks.

«Για να δημιουργήσουμε νέο χώρο για νέα ξεκινήματα στη ζωή μας αυτή την Ανοιξη, χρειαζόμαστε να καθαρίσουμε το χώρο, το σώμα, το μυαλό και την ψυχή. Και ποιο καλύτερο μέρος να πετύχεις κάτι τέτοιο από ότι στην καρδιά της φύσης της Μάνης, με τη θέα στη θάλασσα που κόβει την ανάσα, ησυχία και άνεση».

Επομένως είναι μια καλή εναλλακτική το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας στο Zen Rocks με μαθήματα Abhaya Yoga, Tantric & Zen meditation και βόλτες στη φύση

Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας στο Zen Rocks

Κόστος: 240 ευρώ συν φόροι, μέχρι 22 Φεβρουαρίου/ Για κρατήσεις μετά τις 22 Φεβρουαρίου 270 ευρώ συν φόροι.

Περιλαμβάνει: 2 διανυκτερεύσεις, τρεις ημέρες, 4 γεύματα, Abhaya Yoga—Zen Meditation—Tantric Philosophy—Detox Cleansing Diet.

Εναλλακτική: Για άφιξη την Παρασκευή το κόστος αυξάνεται κατά 110 ευρώ για διαμονή, γεύματα, OΖazen.

3ημερo Γιόγκα Retreat στο Costa Navarino 28 Φεβρουαρίου - 2 Μαρτίου 2020

To 4ήμερο ή 3ήμερο της Καθαρά Δευτέρας ετοιμαστείτε να το ζήσετε σε έναν από τους καλύτερους προορισμούς στην Ελλάδα, με θέα τους μοναδικούς αμμόλοφους και το μαγευτικό Ιόνιο. Το The Westin Resort Costa Navarino ανοίγει τις πύλες του και σας περιμένει σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα yoga retreat για το 2020 στην Ελλάδα με την γιόγκα Instructor Φωτεινή Μπήτρου (Hatha, Restorative, Ashtanga and Vinyasa Yoga).

Φωτογραφία: Pure Fitness by Fotini Bitrou

Θα πραγματοποιηθούν: δυο μαθήματα γιόγκα Wheel για ανακούφιση από πόνους μέσης και αυχένα και ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης, ένα μάθημα ηχοθεραπείας, ένα μάθημα Yoga Nidra και δυο μαθήματα Hatha γιόγκα με θέμα το συκώτι.

Φωτογραφία: Pure Fitness by Fotini Bitrou

Στο ενδιάμεσο θα έχετε ελεύθερο χρόνο να ανακαλύψετε τη περιοχή μέσα από δραστηριότητες αναψυχής και εκδρομών στα συγκλονιστικά δείγματα ενός πολιτισμού με 4.500 χρόνια ιστορίας. Οι λάτρεις της πεζοπορίας, της ποδηλασίας και του γκολφ σίγουρα θα λατρέψουν το μέρος!

Φωτογραφία: Pure Fitness by Fotini Bitrou

Info: Για δηλώσεις συμμετοχής Φωτεινή Μπήτρου fotini.bitrou@gmail.com, τηλέφωνο: 6932431281

Κόστος: Από 290€- 420€

Nymphes Γιόγκα and Hiking Retreat στην Αρκαδία 28 Φεβρουαρίου - 2 Μαρτίου

Οι Μύθοι Θεογονίας απαντώνται σε όλο τον Ελλαδικό χώρο. Ωστόσο στην Αρκαδία, αποκτούν κυρίαρχη θέση και συμπορεύονται με τους ανθρώπους από τα βάθη του χρόνου. Οι Νύμφες λοιπόν έρχονται να διαδραματίσουν ένα καταλυτικό ρόλο. Συνυφασμένες με το νερό και την καθαρτική του ιδιότητα θα συντροφέψουν νοερά το γιόγκα retreat με πυρήνα τον καθαρισμό του φυσικού σώματος, τον εξαγνισμό της σκέψης και την τροφή ως θεραπεία.



Φωτογραφία: Facebook Abeliona Retreat @ambelionaretreat

Αν λοιπόν είστε φίλοι της γιόγκα όπως επίσης της φύσης και της πεζοπορίας, τότε αξίζει σίγουρα να το ζήσετε! Το πρόγραμμα περιλαμβάνει γιόγκα και διαλογισμό, διαμονή στο Abeliona Retreat, μυθικά μονοπάτια και χαλάρωση.

Φωτογραφία: Facebook Abeliona Retreat @ambelionaretreat

Φωτογραφία: Facebook Abeliona Retreat @ambelionaretreat

Info: Abeliona Retreat, τηλέφωνο: 6970449162, email: gppv1986@gmail.com

Retreat ευεξίας, γιόγκα, διαλογισμού και Thai Massage στο Λεωνίδιο, 28 Φεβρουαρίου - 2 Μαρτίου

Σε απόσταση 2,5 ωρών από την Αθήνα, στα πανέμορφα Πούλιθρα στο Λεωνίδιο, διοργανώνεται ένα retreat ευεξίας, άσκησης, γιόγκας, ρεφλεξολογίας, thai massage, διαλογισμού, χαλάρωσης, ηχοθεραπείας και πεζοπορίας! Θέλετε κι άλλα; Και όλα αυτά μέσα στη φύση.

Φωτογραφία: Prana Yoga Studio @pranayogastudioathens

Συνδυάστε τον καθαρό αέρα της εξοχής, ξεκουράστε το πνεύμα σας και το σώμα σας και απολαύστε τη χαλάρωση, την ολιστική αρμονία, την ευεξία και την υγεία σε συνδυασμό με την ιδανική διατροφή και τη διασκέδαση. Το ιδανικά σχεδιασμένο πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα να μυηθείτε στις τεχνικές της Hatha Flow γιόγκα, του διαλογισμού, των αναπνοών και της βαθιάς χαλάρωσης του thai Massage, καθώς και να περπατήσετε στα καταπράσινα μονοπάτια του χωριού. H διαμονή θα γίνει στο πολυτελές ξενοδοχείο Smyros Resort boutique hotel με απαράμιλλη θέα τη θάλασσα και το βουνό.

Φωτογραφία: Prana Yoga Studio @pranayogastudioathens

Info: Prana Yoga Studio, Τηλέφωνο 210 6897070, 6944677079 , email: info@pranayoga.gr, Κόστος: Από 65€ - 465€

Yoga & Trekking Retreat 13 - 15 Μαρτίου 2020

Ανακαλύψτε την καλύτερη πλευρά του εαυτού σας σε ένα μοναδικό Σαββατοκύριακο ευεξίας που διοργανώνει η Premium Wellness στις 13-15 Μαρτίου και πάλι στο Abelonia Retreat (σε περίπτωση που δεν μπορείτε το 3ήμερο της Καθαρά Δευτέρας) στην Αμπελιώνα Αρκαδίας, στην καρδιά της Πελοποννήσου.

Αποφορτιστείτε από τα άγχη της καθημερινότητας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία αναζωογόνησης μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που ετοίμασε η έμπειρη ομάδα της Premium Wellness και η γιόγκα specialist Αφροδίτη Πατρικίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στον Ναό του Επικούριου Απόλλωνα, χαλάρωση, ευεξία, γιόγκα, βόλτα στις πηγές της Νέδας, πεζοπορία αλλά και ελεύθερο χρόνο.

Info: Abeliona Retreat, email: info@premiumwellness.gr, Τηλέφωνο: 210 6752961



Γιόγκα retreat στην αγκαλιά θεών και ηρώων της Αρκαδίας 13 - 15 Μαρτίου 2020

Προορισμός σας η Πιάνα, ένα πανέμορφο, διατηρητέο χωριό, μέσα στα έλατα του Μαινάλου, που χρωστάει το όνομα του στο θεό Πάνα!



Θα μείνετε στον παραδοσιακό πετρόχτιστο ξενώνα Παπανικόλα και θα απολαύσετε ένα διήμερο με γιόγκα, διαλογισμό, περιπάτους στη φύση και εξερευνήσεις!

Φωτογραφία: bestwaytours.gr

Οι δάσκαλοι Νικόλας Πορτοκάλης και Γιάννης Τζαβάρας θα σας καθοδηγήσουν στη πρακτική της hatha & nidra γιόγκα αλλά και με διαλογισμούς θα τονώσουν την ψυχή, το πνεύμα και το σώμα σας!

Φωτογραφία: bestwaytours.gr

Το πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνει περπάτημα στο μονοπάτι προς τη σπηλιά του θεού Πάνα, τον θεό σύμβολο της άρρηκτης σύνδεσης του ανθρώπου με τη φύση. Ο μύθος μάλιστα τον θέλει να κατοικεί εκεί και με τη φλογέρα του να πλημμυρίζει με ήχους τη χαράδρα των πηγών του Ελισσώνα. Στο Λιμποβίσι, πατρίδα των Κολοκοτρωναίων, θα γνωρίσετε τα μέρη που έζησε τα πρώτα παιδικά του χρόνια και έδρασε ο Γέρος του Μοριά, ενώ μπορείτε να επισκεφθείτε και το Σπήλαιο Κάψια, το οποίο κατατάσσεται στα 10 πιο αξιόλογα σπήλαια της Ελλάδας και να απολαύσετε ένα μοναδικό θέαμα φυσικής τέχνης!

Φωτογραφία: bestwaytours.gr

Info: BestWay Tours, Κόστος από 100€ - 140€ (στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι μετακινήσεις και το φαγητό), Τηλέφωνο: 210 4838565