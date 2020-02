Ο Ευτύχης Μπλέτσας, αφού γύρισε 80 χώρες, περιγράφει στο iefimerida ποιος είναι ο ιδανικός προορισμός

View this post on Instagram

Hello Happy Travellers Have you ever visit Lapland? For us it was one of the Best winter trips we went to. . . Ευχαριστούμε για τα υπέροχα σχόλια σας στο επεισόδιο της Λαπωνια. Φαίνεται ότι είναι το αγαπημένο σας. Είναι σίγουρα και ένα από τα δικά μας αγαπημένα. . . #HappyTraveller #TravelTheWorld #TravelShow #Travellers #CoupleTravel #Wanderlust