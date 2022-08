Τα 8 πιο εντυπωσιακά ξενοδοχεία του κόσμου κρεμασμένα σε γκρεμούς -Το ένα στην Ελλάδα [εικόνες] - iefimerida.gr

Όταν πρόκειται για το τι κάνει ένα ξενοδοχείο πραγματικά εντυπωσιακό, η τοποθεσία του σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο, πόσω μάλλον αν βρίσκεται στην άκρη ενός βράχου.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, λοιπόν, ότι μερικά από τα πιο εντυπωσιακά ξενοδοχεία που υπάρχουν τυχαίνει να είναι σκαρφαλωμένα στην κορυφή των βράχων, με θέα που κόβει την ανάσα.

Η επιβλητική θέα, είτε πρόκειται για ωκεανό, βουνό ή κοιλάδα, σε συνδυασμό με τις αξιοζήλευτες τοποθεσίες προσδίδουν σε αυτά τα ξενοδοχεία ατελείωτη γοητεία - δεν είναι περίεργο που συγκαταλέγονται στα πιο περιζήτητα ταξιδιωτικά καταλύματα στον κόσμο.

«Τα ακίνητα σε γκρεμούς πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για όλα όσα θέλετε από μια διαμονή σε ένα ξενοδοχείο», λέει ο Josh Alexander, σύμβουλος της Protravel, μιας ταξιδιωτικής εταιρείας στη Νέα Υόρκη. «Είναι ρομαντικά, ιδιωτικά και συνήθως πολύ πολυτελή. Κυριολεκτικά και μεταφορικά, αισθάνεστε σαν να βρίσκεστε στην κορυφή του κόσμου».

Από τη Ντομίνικα και το Big Sur μέχρι την Ακτή Αμάλφι και τη Σαντορίνη, το CNN Travel παρουσιάζει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά ξενοδοχεία στην κορυφή των βράχων του κόσμου:

Secret Bay, Ντομίνικα

Στο παρθένο νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής, το Ντομίνικα, αυτό το θέρετρο που αποτελείται μόνο από βίλες βρίσκεται στην κορυφή ενός ψηλού ακρωτηρίου μέσα σε ένα καταπράσινο τροπικό δάσος και βλέπει στη θάλασσα. Όλες οι μονάδες διαθέτουν κουζίνες, εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καθιστικού και πισίνες.

Σχεδόν από παντού στην ιδιοκτησία υπάρχει θέα στον ωκεανό, συμπεριλαμβανομένου του υπαίθριου εστιατορίου και του σπα σε στυλ δεντρόσπιτου. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν πολυάριθμες δραστηριότητες στη στεριά και στη θάλασσα - όπως κυνήγι λεοντόψαρων, καταδύσεις στον ύφαλο Champagne Reef και πεζοπορία στο μεγαλύτερο μονοπάτι της Καραϊβικής.

Angama Mara, Κένυα

Το Angama Mara βρίσκεται 1.000 πόδια πάνω από τη Maasai Mara, στην άκρη της Great Rift Valley και προσφέρει πανοραμική θέα στις απέραντες πεδιάδες. Το όνομα είναι εμπνευσμένο από τη λέξη Σουαχίλι που σημαίνει «αιωρείται στον αέρα».

Η τοποθεσία χρησίμευσε επίσης ως τοποθεσία για την ταινία του 1985 «Out of Africa». Οι επισκέπτες μπορούν να περιμένουν υψηλής ποιότητας θέαση θηραμάτων, κάθε μήνα του έτους, τόσο σε περιπάτους όσο και σε περιπατητικά σαφάρι. Οι παροχές περιλαμβάνουν στούντιο φωτογραφίας, γυμναστήριο, γκαλερί τέχνης, πισίνα μήκους 40 ποδιών και στούντιο όπου οι ντόπιες γυναίκες Μασάι φτιάχνουν αντικείμενα με πέτρες κατά παραγγελία.

Angama Mara, Κένυα / Φωτογραφία: Facebook

Monastero Santa Rosa Hotel & Spa, Ακτή Αμάλφι, Ιταλία

Πρώην μοναστήρι που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα, το οικογενειακά διοικούμενο Monastero Santa Rosa βρίσκεται στην πλαγιά ενός βράχου με θέα την Τυρρηνική Θάλασσα και τον κόλπο του Σαλέρνο. Με 20 δωμάτια, διαθέτει πισίνα υπερχείλισης, πέντε επίπεδα διαμορφωμένων κήπων που ξεχειλίζουν από δέντρα μπουκαμβίλιας, ένα εστιατόριο βραβευμένο με αστέρι Michelin και πολυάριθμα υπαίθρια περίπτερα.

Το σπα είναι το καλύτερο στην ακτή Αμάλφι και διαθέτει θεραπείες με χρήση τοπικών βοτάνων και φυτών, ενώ οι γραφικές πόλεις Αμάλφι, Ποζιτάνο και Ραβέλο απέχουν 20 λεπτά με το αυτοκίνητο ή το σκάφος.

Grace Hotel, Auberge Resorts Collection, Σαντορίνη, Ελλάδα

Τοποθετημένο ψηλά πάνω από την καλντέρα της Σαντορίνης, στο χωριό Ημεροβίγλι στα βορειοδυτικά του νησιού, το Grace Hotel είναι το ιδανικό μέρος για να απολαύσετε τις πιο μαγευτικές ανατολές και ηλιοβασιλέματα του Αιγαίου.

Διαθέτει σαλόνι σαμπάνιας με θέα στη θάλασσα, μια όμορφη πισίνα υπερχείλισης, ένα μεσογειακό εστιατόριο υψηλών προδιαγραφών και στούντιο γιόγκα και πιλάτες. Οι ταξιδιώτες μπορούν να κάνουν κράτηση στη βίλα δύο υπνοδωματίων, η οποία διαθέτει ευρύχωρη εξωτερική βεράντα με ιδιωτική πισίνα, καθώς και ιδιωτικό χώρο σπα με θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα.

Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort, Al Jabal Al Akhdar, Nizwa, Ομάν

Το Anantara Al Jabal Al Akhdar, που δεσπόζει 6.000 πόδια πάνω από το επίπεδο της θάλασσας στο καμπυλωτό χείλος ενός φαραγγιού και στα αραβικά σημαίνει «πράσινο βουνό», έχει θέα στο άγριο ορεινό τοπίο του Ομάν. Είναι μια περιοχή που ο πρίγκιπας Κάρολος και η αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα, επισκέφθηκαν το 1986 για να δουν από κοντά την ομορφιά της.

Το θέρετρο διαθέτει 115 δωμάτια, μια πισίνα υπερχείλισης στην άκρη του βράχου, έξι εστιατόρια και σαλόνια και ένα σπα με χαμάμ. Οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν πεζοπορία στις κοιλάδες, να παρατηρήσουν τα αστέρια, να κάνουν ποδήλατο βουνού ή να επισκεφθούν αρχαία ορεινά χωριά και κοντινά ιστορικά μνημεία.

Reid's Palace, Μαδέρα, Πορτογαλία

Το Reid's Palace, ένα ξενοδοχείο της Belmond, βρίσκεται σε έναν βραχώδη βράχο πάνω από το λιμάνι Φουνσάλ της Μαδέρας, περιβάλλεται από δέκα στρέμματα υποτροπικών κήπων και προσφέρει εκτεταμένη θέα στον Ατλαντικό Ωκεανό από κάθε ένα από τα 158 δωμάτιά του.

Μία από τις τρεις πισίνες του θέρετρου βρίσκεται στη βάση του βράχου και διαθέτει πλατφόρμα στο επίπεδο της θάλασσας, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να πηδήξουν κατευθείαν στον ωκεανό. Το ιταλικό εστιατόριο έχει επίσης πανοραμική θέα στη θάλασσα και είναι ένα ιδιαίτερα γραφικό σημείο για να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα του νησιού.

Cliff House Hotel, Ardmore, Ιρλανδία

Το ξενοδοχείο Cliff House Hotel, που φέρει το κατάλληλο όνομα, βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή της Ιρλανδίας, στο ψαροχώρι Ardmore, στην άκρη ενός γκρεμού που βλέπει τις εκτάσεις του κόλπου Ardmore και πέρα από αυτόν.

Το σπα Well by the Sea διαθέτει δωμάτια και έναν χώρο χαλάρωσης μετά τη θεραπεία που μοιάζουν να αιωρούνται πάνω από τον κόλπο.

Το εξαιρετικό εστιατόριο του καταλύματος, βραβευμένο με αστέρι Michelin, σερβίρει σύγχρονη ιρλανδική κουζίνα, ενώ το ξενοδοχείο αποτελεί μια εξαιρετική βάση από την οποία μπορείτε να εξερευνήσετε τα κοντινά χωριά καθώς και την πόλη του Κορκ, που απέχει λιγότερο από μία ώρα οδικώς.

Post Ranch Inn, Big Sur, Καλιφόρνια

Στο απομακρυσμένο Big Sur, το Post Ranch Inn, ένα αγαπημένο καταφύγιο για τους διάσημους του Χόλιγουντ, βρίσκεται 1.200 πόδια πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Οι επισκέπτες μπορούν να περιμένουν το θέαμα και τον ήχο των κυμάτων που σκάνε, ηλιοβασιλέματα που κόβουν την ανάσα και μια χαλαρή ατμόσφαιρα όπου οι μέρες είναι γεμάτες με γραφικές πεζοπορίες, χαλάρωση στην πισίνα ή περιποίηση σε ένα σπα (το οποίο τυχαίνει να βρίσκεται στη μέση του δάσους).

Το δείπνο στο γυάλινο εστιατόριο Sierra Mar του καταλύματος είναι μια εμπειρία που μοιάζει με αιώρηση στον ουρανό.