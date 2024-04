Αυτά είναι τα 31 καλύτερα νέα ξενοδοχεία στον κόσμο για το 2024 -Ένα ελληνικό ανάμεσά τους - iefimerida.gr

Το ξενοδοχείο δεν είναι πλέον, απλώς, ένα κατάλυμα όπου θα περάσει κάποιος τα βράδια του ενώ ταξιδεύει σε κάποιο νησί ή στο εξωτερικό, στο πλαίσιο των διακοπών του.

Πλέον, αποτελεί έναν τουριστικό προορισμό, που περιλαμβάνει τα πάντα, με όλα τα κομφόρ και τις ανέσεις, από ένα απλό boutique hotel μέχρι υπερπολυτελή συγκροτήματα, με μοντέρνο design που αποπνέει στιλ και κομψότητα.

Το AFAR Magazine μόλις δημοσίευσε έναν ολοκαίνουργιο οδηγό για τα 31 καλύτερα νέα ξενοδοχεία στον κόσμο, ανάμεσα στα οποία φιγουράρει και ένα ελληνικό.

Βασιζόμενο στο δίκτυο των ταξιδιωτικών συμβούλων, των συντακτών και των συγγραφέων, το ταξιδιωτικό περιοδικό έχει αξιολογήσει την τοποθεσία, το σχεδιασμό και τις υπηρεσίες σε όλα αυτά τα ξενοδοχεία, καθώς και ποια από αυτά προσπαθούν να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα και να συνδέσουν τους επισκέπτες με το τοπίο.

Η Julia Cosgrove, αρχισυντάκτρια του περιοδικό AFAR, δήλωσε: «Οι νικητές του 2024 αποτελούν παράδειγμα αριστείας στο σχεδιασμό, την αυθεντική σύνδεση με τις τοπικές τους κοινότητες και τη βαθιά δέσμευση στη βιωσιμότητα. Αυτά τα ακίνητα θέτουν ένα νέο πρότυπο για τη φιλοξενία παγκοσμίως και χαίρομαι που τα αναγνωρίζω».

Η λίστα έχει μερικές μάλλον εντυπωσιακές συμπεριλήψεις. Από πολυσύχναστες κατοικίες όπως το The Peninsula στο Λονδίνο και το The Fifth Avenue Hotel στη Νέα Υόρκη μέχρι τις πιο απομονωμένες τοποθεσίες όπως το Highland Base Kerlingarfjöll στην Ισλανδία ή το &Beyond Punakha River Lodge στο Μπουτάν, η συλλογή μπορεί να υπερηφανεύεται για μερικές εκπληκτικές αποδράσεις με διακριτικό design.

Το καλύτερο νέο ξενοδοχείο στον κόσμο για φέτος

Στην πρώτη θέση βρίσκεται το ξύλινο «The Inn at Mattei’s Tavern» στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, που παραπέμπει στην αμερικανική Δύση.

Στην 11η θέση βρίσκεται το «Raffles London at the OWO», που πρόσφατα άνοιξε τις πόρτες του εκεί που ήταν το παλιό γραφείο πολέμου του Τσόρτσιλ.

Στη 13η θέση βρίσκεται το The Peninsula Istanbul, στην Κωνσταντινούπολη, και στη 15η βρίσκεται το Bulgari Hotel Roma, στην ιταλική πρωτεύουσα.

Ένα ελληνικό στη λίστα με τα καλύτερα νέα ξενοδοχεία για το 2024

Στη 18η θέση βρίσκεται ένα ελληνικό, το One&Only Aesthesis, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

«Το One&Only Aesthesis είναι ένα παραθαλάσσιο καταφύγιο, λίγα μόλις βήματα από τα μπαρ και τις μπουτίκ της πολυτελούς γειτονιάς της Γλυφάδας, μισή ώρα νότια της πόλης. Αλλά μόλις μπείτε στο γαλήνιο θέρετρο, όλες οι σκέψεις της αστικής ζωής λιώνουν. Σε αυτό το σημείο, τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, μεγιστάνες της ναυτιλίας και διασημότητες συγκεντρώθηκαν στο εύστοχα ονομαζόμενο beach club Αστέρια.

Σήμερα, η επανερμηνεία αυτού του θρυλικού στεκιού από το One&Only είναι ένα προσεγμένο αλλά απόλυτα χαλαρό καταφύγιο με 127 επιλογές διαμονής, όπως σουίτες, άνετα παραλιακά μπανγκαλόου, κατοικίες δύο και τριών υπνοδωματίων και ένα ζευγάρι ιδιωτικές παραθαλάσσιες βίλες. Στο μοντέρνο εστιατόριο Ora (από τον Ελληνοϊταλό σεφ Έκτορα Μποτρίνι, του οποίου το ομώνυμο εστιατόριο στη βόρεια Αθήνα έχει ένα αστέρι Michelin), είναι εύκολο να φανταστείς εικόνες από αστέρες του κινηματογράφου να δειπνούν με ντολμάδες λαγκουστίν στους φωτιζόμενους θαλάμους», αναφέρει το περιοδικό.

Αυτά είναι τα καλύτερα νέα ξενοδοχεία στον κόσμο, σύμφωνα με το AFAR Magazine:

The Inn at Mattei’s Tavern – Los Olivos, Καλιφόρνια, ΗΠΑ Kona Village, Rosewood Resort – Χαβάη, ΗΠΑ The Fifth Avenue Hotel – Νέα Υόρκη, Η.Π.Α Ambiente Sedona – Σεντόνα, Αριζόνα, ΗΠΑ Four Seasons Resort Tamarindo – Χαλίσκο, Μεξικό ULUM Moab – Moab, Γιούτα, ΗΠΑ Sofitel Legend Casco Viejo – Πόλη του Παναμά, Παναμάς Maroma, a Belmond Hotel – Riviera Maya, Μεξικό Highland Base Kerlingarfjöll – Kerlingarfjöll, Ισλανδία The Hotel Maria – Ελσίνκι, Φινλανδία Raffles London at the OWO – Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο Carlton Cannes, a Regent Hotel – Κάννες, Γαλλία The Peninsula Istanbul – Κωνσταντινούπολη, Τουρκία Le Grand Mazarin – Παρίσι, Γαλλία Bulgari Hotel Roma – Ρώμη, Ιταλία Grand Hotel Son Net – Μαγιόρκα, Ισπανία Violino d’Oro – Βενετία, Ιταλία One&Only Aesthesis – Αθηναϊκή Ριβιέρα, Ελλάδα The Peninsula London – Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο Angama Amboseli – Amboseli, Κένυα Καταφύγιο Tswalu Kalahari, Loapi Tented Camp – Καταφύγιο Tswalu Kalahari, Νότια Αφρική Riad Rosemary – Μαρακές, Μαρόκο Fairmont Doha – Ντόχα, Κατάρ Atlantis THE Royal – Ντουμπάι, ΗΑΕ Shinta Mani Mustang, a Bensley Collection – Jomson, Νεπάλ &Beyond Punakha River Lodge – Μπουτάν Mondrian Singapore Duxton – Σιγκαπούρη JW Marriott Jeju Resort & Spa – Νησί Jeju, Νότια Κορέα Six Senses Vana –Dehradun, Ινδία Southern Ocean Lodge – Νησί Καγκουρό, Αυστραλία Capella Sydney – Σίδνεϊ, Αυστραλία