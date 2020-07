COYA Mykonos: Η νέα, must άφιξη στο Νησί των Ανέμων – Για μια αξέχαστη γαστρονομική εμπειρία που σε ταξιδεύει στο Περού

Η Ψαρού, τα Ματογιάννια, αλλά και η Μικρή Βενετία, η έντονη νυχτερινή ζωή, μια βόλτα ή οι διάσημοι ανεμόμυλοι είναι τα must see and do της Μυκόνου. Φέτος όμως, στην λίστα αυτή, έρχεται να προστεθεί και το νέο εστιατόριο COYA, με περουβιανή κουζίνα το οποίο αναμένεται να γίνει talk of the town.



Και μπορεί για εμάς τους Έλληνες το όνομα COYA να μην είναι και τόσο γνωστό, παγκοσμίως όμως, όλοι υποκλίνονται στις γεύσεις και τα αρώματα της κουζίνας του. Φυσικά, αναφερόμαστε στον Όμιλο COYA με εστιατόρια σε Λονδίνο, Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι, Παρίσι και Μόντε Κάρλο, που έχουν κατακτήσει πολλά βραβεία από διάσημους ταξιδιωτικούς οδηγούς.



Το COYA Mykonos άνοιξε τις πύλες του στις 18 Ιουνίου και θα σας μυήσει στην κουζίνα του Περού

Η νέα επένδυση του Ομίλου στην Ελλάδα - Και συγκεκριμένα στην Μύκονο

Τώρα, ο Όμιλος COYA, επενδύει στην ελληνική αγορά, πιστεύοντας πως αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς στον πλανήτη, με το άνοιγμα του νέου εστιατορίου στην Μύκονο. Εξάλλου, όπως έχει αναφέρει και ο Oliver Flamant, CEO του COYA Global: «Το να φέρουμε το COYA στην Ελλάδα, έναν από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς στον πλανήτη, είναι κάτι που ανέκαθεν μας συνάρπαζε. Το COYA Mykonos θα δώσει ώθηση και ενέργεια και θα προκαλέσει ενθουσιασμό σε ολόκληρη την οικογένεια του COYA, ενώ αποτελεί και ένα προσεκτικό βήμα στο σχέδιο εξάπλωσης του Ομίλου που ενορχηστρώνεται από τον Jean-Francois Casanova, CEO της Dream International. Το COYA Mykonos είναι μια μικρή γεύση από τα όσα θα ακολουθήσουν στο μέλλον».



Γιατί να επισκεφθεί κανείς το COYA Mykonos;



Γιατί όσοι αναζητούν μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία που θα τους ταξιδέψει σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, θα μαγευτούν από τα αρώματα και τις γεύσεις και θα δοκιμάσουν ιδιαίτερα κοκτέιλ, μπορούν να τα βρουν στο COYA Mykonos.

Το εσωτερικό του COYA Mykonos σε ταξιδεύει σε άλλα μέρη, εξωτικά και μακρινά

Ο σεφ της αλυσίδας εστιατορίων COYA, Sanjay Dwivedi αποφάσισε το 2012 να κάνει ένα γαστρονομικό ταξίδι στην Λατινική Αμερική αναζητώντας τις πιο πολύπλοκες και συναρπαστικές γεύσεις της διεθνούς, σύγχρονης κουζίνας. Και βρήκε αυτό που αναζητούσε στο Περού. «Όταν πήγα στο Περού, ήμουν σαν ένα παιδί μέσα σε κατάστημα με γλυκά. Εντυπωσιάστηκα. Υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά φαγητά, φρούτα, λαχανικά, σεβίτσε. Παγιδεύτηκα» όπως έχει δηλώσει. Ταξιδεύοντας σε όλη την χώρα και ανακαλύπτοντας διαρκώς νέες γεύσεις, αρώματα και μοναδικά συστατικά, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα μενού που θα αντικατόπτριζε την δική του εμπειρία, σε μια προσπάθεια να ταξιδέψει τον πελάτη σε μέρη και γεύσεις πρωτόγνωρες.



Ιδιαίτερα πιάτα εμπνευσμένα από τις πρώτες ύλες και την κουζίνα του Περού

Και κάπως έτσι δημιουργήθηκαν τα εστιατόρια COYA, που έχουν αλλάξει το τοπίο στην διεθνή κουζίνα και υπόσχονται να μαγέψουν και τους τουρίστες της Μυκόνου.



Μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία ξεκινά - Πιάτα και κοκτέιλ που σε ταξιδεύουν στην λατινική Αμερική

Το COYA Mykonos, διαφέρει από τα άλλα εστιατόρια του νησιού. Με το που βλέπεις την βαριά, σιδερένια πόρτα με το ιδιαίτερο σχέδιο, ξέρεις ότι σε περιμένει κάτι διαφορετικό. Μπαίνεις στην αυλή και αντικρίζεις μια μοναδική αυλή που συνδυάζει στοιχεία τόσο της Λατινικής Αμερικής όσο και της Μυκόνου. Οι άνετοι καναπέδες σε περιμένουν για να χαλαρώσεις, τα ιδιαίτερα φωτιστικά και η διακόσμηση στο μπαρ, προμηνύουν ένα αξέχαστο γαστρονομικό ταξίδι.



Ανοίγοντας τον κατάλογο, δεν ξέρεις τι να πρωτοδοκιμάσεις. Φυσικά, τα θαλασσινά κυριαρχούν στο μενού σε πιάτα που σου κινούν το ενδιαφέρον και την περιέργεια. Αναμφίβολα, ένα σεβίτσε είναι must. Ωστόσο, μπορείς να ακολουθήσεις το δημοφιλές sharing concept με signature πιάτα της Περουβιανής κουζίνας που συνδυάζουν ιαπωνικές, κινέζικες και ισπανικές τεχνικές μαγειρικής. Εναλλακτικά, πιάτα όπως το Berengena tacos με μελιτζάνα, γιαούρτι και φέτα αλλά και το Cazuelas Frutos del Mar με αστακό, καλαμπόκι, κριθαράκι και την καυτερή ποικιλία πιπεριάς aji limo, θα σε μαγέψουν και παράλληλα θα σε ταξιδέψουν σε άγνωστους κόσμους.



Όσο για κοκτέιλ, εδώ δεν τίθεται θέμα επιλογής – πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις ένα Pisco – τον σέξι ξάδερφο της τεκίλας. Μπορεί να μην είναι τόσο φανταχτερό όσο η τεκίλα ή τόσο νουάρ όπως η βότκα, ωστόσο φτιάχνεται από σταφύλια και είναι το εθνικό ποτό του Περού. Και στα εστιατόρια COYA, σερβίρουν μόνο το δικό τους Pisco, το οποίο παράγουν μόνοι τους και το χρησιμοποιούν σε ποτά και κοκτέιλ. Σίγουρα δεν θέλετε να δοκιμάσετε;



Κοκτέιλ με Pisco, τον σέξι ξάδερφο της τεκίλας

Μια επίσκεψη στο COYA Mykonos, που άνοιξε τις πόρτες του στις 18 Ιουνίου, θα σας ταξιδέψει σε μέρη και γεύσεις άγνωστες. Εκεί που το πνεύμα του Περού συναντά την μαγεία της Μυκόνου σε ένα μοναδικό γαστρονομικό ταξίδι!

Φωτογραφίες: Instagram/coyamykonos