Αυτές είναι οι 100 καλύτερες πόλεις του κόσμου για το 2024- Σε ποια θέση βρίσκεται η Αθήνα - iefimerida.gr

Η λίστα με τις καλύτερες πόλεις για το 2024 μόλις δόθηκε στη δημοσιότητα και το Λονδίνο είναι το νούμερο ένα, ακολουθούμενο από το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη.



Αυτό προκύπτει από την ετήσια έκθεση της Resonance Consultancy, η οποία κατατάσσει τις 100 καλύτερες από 270 και πάνω πόλεις με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου κατοίκων.



Τα αποτελέσματα βασίζονται σε βαθμολογίες τριών κατηγοριών – ζωντάνια, αγάπη και ευημερία, ενώ λαμβάνονται υπόψη δεκάδες παράγοντες. Σε αυτούς περιλαμβάνονται το μορφωτικό πείπεσο, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το ποσοστό φτώχειας, ο αριθμός των ποιοτικών εστιατορίων, καταστημάτων και νυχτερινών κέντρων, η δυνατότητα περιπάτου, ο αριθμός των χαρτογραφημένων ποδηλατοδρόμων, τα ποιοτικά πάρκα και μουσεία και ο αριθμός των συστάσεων σε ιστοσελίδες όπως το Tripadvisor, η Google, το Facebook και το Instagram.

Στην πρώτη δεκάδα περιλαμβάνονται τέσσερις πόλεις στην ασιατική ήπειρο, τέσσερις στην Ευρώπη και δύο στις ΗΠΑ.

Το Λονδίνο η κορυφαία πόλη στον κόσμο για το 2024

Όσον αφορά στην κορυφή της λίστας, βρίσκεται το Λονδίνο, η «πρωτεύουσα των πρωτευουσών», που «βασιλεύει πάνω από όλες τις παγκόσμιες πόλεις» ως η καλύτερη μητρόπολη στον κόσμο, αναφέρει η έκθεση.



Η μελέτη την ανακηρύσσει ως την πιο βιώσιμη και την πιο αξιαγάπητη Μέκκα, που παγιώνεται από την κουλτούρα και το μορφωτικό της επίπεδο. Επιπλέον, η γαστρονομική της σκηνή «αναγεννάται» με «ανοίγματα μεγάλων ονομάτων» εν μέσω δεκάδων «εξίσου τολμηρών ξενοδοχείων», νέων στάσεων του μετρό και της πρόσφατα εγκαινιασμένη γραμμής Elizabeth Line.



Η έκθεση καταλήγει: «Παρά τα παραλυτικά λουκέτα του κορωνοϊού και την οικονομική καταστροφή. Παρά το Brexit. Παρά τον πόλεμο στην Ευρώπη. Η πόλη είναι πιο αδάμαστη και μέρος του παγκόσμιου λόγου από ποτέ. Από τον θάνατο της βασίλισσας, μέχρι το χαοτικό δράμα του περασμένου φθινοπώρου στην Ντάουνινγκ Στριτ, που τελικά ηρέμησε με τον Ρίσι Σούνακ να γίνεται πρωθυπουργός, για να υποστεί βαριές απώλειες στις τοπικές εκλογές αυτή την άνοιξη, το Λονδίνο σπάνια είναι ήσυχο αυτές τις ημέρες».

Στη δεύτερη θέση της λίστας με τις καλύτερες πόλεις του κόσμου, έρχεται το Παρίσι, με την έκθεση να επισημαίνει πολλαπλές βελτιώσεις και συναρπαστικές πρωτοβουλίες.

Το Παρίσι βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας

Υπάρχει η Παναγία των Παρισίων που πρόκειται να ανοίξει σύντομα και η κοντινή αστική παραλία Paris Plages, η ανακαίνιση ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ του τερματικού σταθμού 1 τυο αεροδρομίου Charles de Gaulle του Παρισιού - «γεμάτο από την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για τη βελτίωση της εμπειρίας των ταξιδιωτών» και μια «πλημμύρα από νέα και ανακαινισμένα ξενοδοχεία».



Η έκθεση επαινεί επίσης το Παρίσι για την «κωδικοποίηση της πεζοδρόμησης και της διαβίωσης στην ύπαιθρο» μετά τον κορωνοϊό, προσθέτοντας : « Για να διασφαλιστεί ότι τα αυτοκίνητα δεν θα ανακτήσουν τον έλεγχο των δρόμων του Παρισιού ο δήμαρχος νομοθέτησε ότι οι 60.000 θέσεις στάθμευσης που δανείζονται σε εστιατόρια για υπαίθρια καθίσματα απλά θα παραμείνουν ως υπαίθρια καθίσματα. Το ίδιο συνέβη και με το να κλείσουν εντελώς οι δρόμοι με μικρότερη κίνηση για δημόσιο περίπατο και καθίσματα για τις τοπικές επιχειρήσεις που είχαν ανάγκη από πρόσθετους υπαίθριους χώρους».



Η μελέτη επισημαίνει επίσης τους Ολυμπιακούς Αγώνες του επόμενου έτους, όπου τα Ηλύσια Πεδία «θα μετατραπούν σε έναν τεράστιο κήπο».

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Νέα Υόρκη, όπου σύμφωνα με την Resonance Consultancy «επιστρέφει» ενώ την χαιρετίζει για τα μουσεία, τα θέατρα και τη μουσική της σκηνή, στην οποία γεννήθηκε το χιπ χοπ το 1973.



To Central Park της Νέας Υόρκης

«Για όσους προτιμούν την εμβάπτιση στην ύπαιθρο, κλασικά σημεία όπως το High Line και το Σέντραλ Παρκ έρχονται να προστεθούν στο νεότερο χώρο πρασίνου της πόλης, το Little Island – 2,4 στρέμματα που επιπλέουν στον ποταμό Χάντσον στη θέση μιας παλιάς προβλήτας» προσθέτει σημειώνοντας: «Όπως τα περισσότερα πράγματα εδώ, πρέπει να το δείτε για να το πιστέψετε».

Η έκθεση καταλήγει: «Η μεγαλύτερη πόλη της Αμερικής είναι η αστική ανάκαμψη σε μεγάλο βαθμό, με ένα ιλιγγιώδες κατάλογο νέων παραστάσεων, ξενοδοχείων και πάρκων – και τιμές ρεκόρ στα ακίνητα. Αλλά το Μεγάλο Μήλο αξίζει πάντα την τιμή της επίσκεψης, ειδικά σε αυτές τις ένδοξες μέρες».

Στην 48η θέση η Αθήνα

Στη λίστα με τις 100 καλύτερες πόλεις του κόσμου όμως υπάρχει και η Αθήνα, η οποία καταλαμβάνει την 48η θέση - πέρυσι βρισκόταν στην 53η θέση.



Η έκθεση σημειώνει: «Η αρχαία πρωτεύουσα πέρασε μια σκληρή δεκαετία: τιμωρητικές οικονομικές κρίσεις, πυρκαγιές και πανδημία. Πράγμα που καθιστά αυτή την τελευταία ανάκαμψη ιδιαίτερα εντυπωσιακή, ειδικά αν σημειωθεί ότι η κληρονομιά της πόλης σπάνια διακυβεύτηκε παρά τη λιτότητα. Η συνεχής επένδυση ανθίζει τώρα, και οι θέσεις εργασίας επιστρέφουν με το σταγονόμετρο (τροφοδοτούμενες από τους παγκόσμιους εργαζόμενους και τις μικρομεσαίες νεοφυείς επιχειρήσεις που παρασύρονται από τη σχετική προσιτή τιμή και τις κάθε είδους βίζες ψηφιακών νομάδων) και τα επίπεδα των τουριστών επιστρέφουν στα επίπεδα του 2019».

Ο Λυκαβηττός

Και συνεχίζει αναφέροντας τον περίπατο στους πρόποδες της Ακρόπολης που συνδέει τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης (βρέθηκε στην 27η θέση στην κατάταξη για τα αξιοθέατα και τα ορόσημα). «Το Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας στο Μαρούσι είναι το νεότερο της χώρας, αναδεικνύνοντας την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Ένας άλλος νέος (τεχνικά ανακαινισμένος) πολιτιστικός προορισμός είναι η Εθνική Πινακοθήκη, που άνοιξε ξανά το 2021 μετά από 8ετή ανακαίνιση που διπλασίασε το μέγεθός της και άφησε άπλετο φυσικό φως για να προβάλλει την ευρωπαϊκή τέχνη.



Και κλείνοντας σημειώνει: «Α, και υπάρχουν επίσης σχεδόν 300 νέα εστιατόρια και 35 νέα ξενοδοχεία στην πόλη, με το αναμενόμενο One&Only Aesthesis να ανοίγει από μήνα σε μήνα σε ένα ιδιωτικό κτήμα δίπλα στον ωκεανό».

Η λίστα με τις 100 καλύτερες πόλεις του κόσμου

1 - London

2 - Paris

3 - New York

4 - Tokyo

5 - Singapore

6 - Dubai, United Arab Emirates

7 - San Francisco, U.S

8 - Barcelona, Spain

9 - Amsterdam, Netherlands

10 - Seoul, South Korea

11 - Rome, Italy

12 - Prague, Czechia

13 - Madrid, Spain

14 - Berlin, Germany

15 - Los Angeles, U.S

16 - Chicago, U.S

17 - Washington, D.C, U.S

18 - Beijing, China

19 - Istanbul, Turkey

20 - Dublin, Ireland

21 - Vienna, Austria

22 - Milan, Italy

23 - Toronto, Canada

24 - Boston, U.S

25 - Abu Dhabi, United Arab Emirates

26 - Budapest, Hungry

27 - São Paulo, Brazil

28 - Riyadh, Saudi Arabia

29 - Stockholm, Sweden

30 - Munich, Germany

31 - Melbourne, Australia

32 - Lisbon, Portugal

33 - Zürich, Switzerland

34 - Seattle, U.S

35 - Sydney, Australia

36 - Doha, Qatar

37 - Brussels, Belgium

38 - San Jose, U.S

39 - Bangkok, Thailand

40 - Warsaw, Poland

41 - Copenhagen, Denmark

42 - Taipei, Taiwan

43 - Austin, U.S

44 - Oslo, Norway

45 - Osaka, Japan

46 - Hong Kong, China

47 - Tel Aviv, Israel

48 - Athens, Greece

49 - Frankfurt, Germany

50 - Vancouver, Canada

51 - San Diego, U.S

52 - Orlando, U.S

53 - Helsinki, Finland

54 - Miami, U.S

55 - Buenos Aires, Argentina

56 - Hamburg, Germany

57 - Brisbane, Australia

58 - Kuwait, Kuwait

59 - Las Vegas, U.S

60 - Montreal, Canada

61 - Glasgow, UK

62 - Shanghai, China

63 - Rio de Janeiro

64 - Auckland, New Zealand

65 - Atlanta, U.S

66 - Houston, U.S

67 - Busan, South Korea

68 - Philadelphia, U.S

69 - Naples, Italy

70 - Denver, U.S

71 - Nashville, U.S

72 - Manchester, UK

73 - Dallas, U.S

74 - Liverpool, UK

75 - Minneapolis, U.S

76 - Mexico City, Mexico

77 - Minsk, Belarus

78 - Lyon, France

79 - Portland, U.S

80 - Rotterdam, Netherlands

81 - Bogotá, Colombia

82 - Kraków, Poland

83 - Valencia, Spain

84 - Santiago, Chile

85 - Birmingham, UK

86 - New Orleans, U.S

87 - Bucharest, Romania

88 - Leeds, UK

89 - Muscat, Oman

90 - Ottawa, Canada

91 - Cologne, Germany

92 - Charlotte, U.S

93 - Calgary, Canada

94 - Nagoya, Japan

95 - Düsseldorf, Germany

96 - Hanoi, Vietnam

97 - Gothenburg, Sweden

98 - Sapporo, Japan

99 - Bilbao, Spain

100 - Baltimore, U.S