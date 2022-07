Περιοχή Ακρόπολη: Ο δεύτερος πιο οικονομικός προορισμός της Ευρώπης για όσους επιλεγούν τη διαμονή σε airbnb - iefimerida.gr

Η Ακρόπολη αποτελεί τον δεύτερο πιο οικονομικό προορισμό στην Ευρώπη, όσον αφορά στον πολιτιστικό τουρισμό και στη διαμονή κοντά σε εμβληματικά μνημεία.

Σύμφωνα με έρευνα του φορέα uswitch.com, που ανέλυσε τις τιμές σε 45.573 σπίτια που διατίθενται για ενοικίαση (airbnb) σε ακτίνα εντός 2 χιλιομέτρων από τα πιο εμβληματικά και σημαντικά μνημεία του κόσμου, η Αθήνα αποτελεί τον δεύτερο πιο φθηνό προορισμό στην Ευρώπη και τον 6ο στον κόσμο, με κόστος τα 64,42 ευρώ κατά μέσο όρο τη διαμονή. Στην έρευνα αναλύθηκαν επίσης και οι κριτικές στα σπίτια από 2,5 εκατομμύρια χρήστες και σε αυτόν τον τομέα η Αθήνα ήρθε πρώτη, αφού τα σπίτια έφτασαν τον τεράστιο βαθμό του 4,82 στα 5.

Στην πρώτη βρίσκεται η Πομπηία στην Ιταλία, που είναι κατά 10 ευρώ φθηνότερη ανά νύχτα από την Αθήνα και την Ακρόπολη, ενώ στην τρίτη θέση είναι η Alhambra (65,72 ευρώ) στη Γρανάδα της Ισπανίας και στην τέταρτη το Κολοσσαίο της Ρώμης (79,88 ευρώ).

Σε παγκόσμια κλίμακα, η Ακρόπολη βρίσκεται στην 6η θέση του αντίστοιχου πίνακα.

Η πιο ακριβή διαμονή, δε, είναι στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, όπου όποιος επιλέξει να μείνει σε απόσταση περπατήματος από τη φημισμένη πινακίδα του Χόλιγουντ, θα πρέπει να πληρώσει το ποσό των 538,65 ευρώ. Η πιο φθηνή, το Ταζ Μαχάλ της Ινδίας (28,71 ευρώ) και στη δεύτερη θέση η Πυραμίδα της Γκίζας στο Κάιρο (37,94 ευρώ).

